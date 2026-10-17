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Khởi tranh U17 World Cup nữ 2026: Bóng đá Triều Tiên làm nên lịch sử?

Thứ Bảy, 06:00, 17/10/2026
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VOV.VN - Khởi tranh U17 World Cup nữ 2026: Bóng đá Triều Tiên hướng đến việc tạo nên cột mốc lịch sử với chức vô địch lần thứ ba liên tiếp.

Hôm nay 17/10, U17 World Cup nữ 2026 sẽ chính thức khởi tranh với những trận đấu đầu tiên tại Morocco. Tham dự giải đấu năm nay có tổng cộng 24 đội tuyển, đại diện cho 6 châu lục, khu vực. Các đội được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé dự vòng loại trực tiếp.

khoi tranh u17 world cup nu 2026 bong da trieu tien lam nen lich su hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Đại diện cho LĐBĐ Châu Á (AFC) có 4 đội bóng là Australia, Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong đó, Triều Tiên và Nhật Bản sẽ là những đội được kỳ vọng có thể tiến sâu.

Đặc biệt, U17 nữ Triều Tiên còn đặt ra mục tiêu bước lên ngôi cao nhất để có thể tạo nên cột mốc lịch sử với chức vô địch lần thứ ba liên tiếp. Trước đó, U17 nữ Triều Tiên đã lên ngôi vô địch trong các giải đấu năm 2024 và 2025.

Ở giải đấu năm nay, U17 nữ Triều Tiên sẽ cạnh tranh với một số ứng viên khác như Brazil, Pháp, Tây Ban Nha để có thể bước lên bục cao nhất. Tại vòng bảng, U17 nữ Triều Tiên thi đấu tại bảng B cùng các đội Puerto Rico, Ba Lan và Nigeria.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, U17 nữ Triều Tiên sẽ chạm trán U17 nữ Puerto Rico trong trận đấu diễn ra lúc 22h hôm nay (17/10) theo giờ Việt Nam.

U17 World Cup nữ 2026 sẽ diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 7/11 với trận chung kết được tổ chức trên sân Moulay El Hassan ở Rabat, Morocco.

Trần Tiến/VOV.VN
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