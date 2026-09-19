ĐT nữ Việt Nam nhận cú hích tinh thần trước trận quyết đấu Thái Lan

Chiều 19/9, trước buổi tập của ĐT nữ Việt Nam tại Trung tâm bóng đá J-Green Sakai, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Osaka đã tới thăm, động viên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước trận đấu quyết định tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt động viên ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, ông Nguyễn Trường Sơn – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, đã trực tiếp tới thăm và gặp gỡ đội tuyển. Ông Nguyễn Trường Sơn hỏi thăm tình hình chuẩn bị của toàn đội, đồng thời gửi lời động viên tới các cầu thủ và ban huấn luyện trước trận đấu quan trọng sắp tới.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn khẳng định Tổng Lãnh sự quán cũng như cộng đồng người Việt tại Osaka luôn dành sự quan tâm, theo dõi và cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam trong hành trình tại ASIAD 2026. Ông bày tỏ niềm vui khi đội tuyển có dịp tới Osaka thi đấu và hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tự tin, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc gửi lời cảm ơn tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt đã dành thời gian tới thăm, động viên đội tuyển. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội sẽ tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với ĐT nữ Thái Lan.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện, chuẩn bị cho trận quyết đấu với ĐT nữ Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Sau hai lượt trận tại bảng E, ĐT nữ Việt Nam đang đứng thứ ba với hiệu số -9. Ở lượt trận cuối, đội tuyển sẽ đối đầu ĐT nữ Thái Lan vào ngày 21/9 trên sân vận động Nagai, Osaka. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. ĐT nữ Việt Nam cần hướng tới một chiến thắng để có cơ hội cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết.

Trong hai ngày chuẩn bị cuối cùng, ban huấn luyện tập trung vào các nội dung chiến thuật, đồng thời cùng toàn đội phân tích băng hình, nghiên cứu kỹ lối chơi và những điểm đáng chú ý của ĐT nữ Thái Lan. Các cầu thủ cũng được yêu cầu duy trì nền tảng thể lực, sự tập trung và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng phía trước.