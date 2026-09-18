Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan

Kết quả và bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026

ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu còn lại, ĐT nữ Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Dù thi đấu nỗ lực, các pha dứt điểm của đại diện Đông Nam Á thiếu sắc bén và không thể tạo khác biệt.

Bảng xếp hạng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sau lượt trận hai.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 77 khi Tanaka ghi bàn thắng duy nhất cho Đài Bắc Trung Hoa. Sau bàn thua, Thái Lan đẩy cao đội hình nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Với những kết quả này, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cùng có 6 điểm và đã chắc suất vào vòng trong. Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng nhờ hiệu số vượt trội, trong khi Đài Bắc Trung Hoa xếp thứ hai.

ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan cùng chưa có điểm sau hai lượt trận, nhưng Việt Nam xếp trên nhờ chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối, cả hai đội sẽ hướng đến chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 17/9: Tuyển nữ Việt Nam thua 0-8 Nhật Bản VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 17/9, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ trên sân vận động Shizuoka, Nhật Bản.