Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

Sau 2 lượt trận tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam đang đứng nhì bảng C với 4 điểm sau khi hòa U23 Kuwait 1-1 và thắng U23 Philippines 2-0. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U23 Uzbekistan vào lúc 12h00 ngày 22/9 theo giờ Hà Nội.

Hiện tại, U23 Uzbekistan đang đứng đầu bảng C với 6 điểm và đã sớm giành vé vào tứ kết sau khi thắng U23 Philippines 5-1 rồi thắng U23 Kuwait 2-0. Trong khi đó, U23 Philippines đã sớm bị loại sau 2 trận thua còn U23 Kuwait vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết tấm vé đi tiếp vào tứ kết ASIAD 2026 sau khi thắng U23 Philippines 2-0. (Ảnh: Hoàng Hồ/VFF)

Theo các kịch bản để U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đứng nhất bảng C nếu thắng U23 Uzbekistan. Khi đó, U23 Việt Nam sẽ có 7 điểm sau 3 trận còn U23 Uzbekistan đứng nhì bảng với 6 điểm.

U23 Việt Nam sẽ đứng nhì bảng C và giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả cặp đấu còn lại nếu hòa U23 Uzbekistan. Trong trường hợp này, U23 Việt Nam sẽ có 5 điểm trong khi U23 Kuwait chỉ có thể đạt tối đa 4 điểm ở vòng bảng.

Nếu thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu như U23 Kuwait không thắng U23 Philippines ở trận đấu cùng giờ hoặc U23 Kuwait thắng U23 Philippines nhưng có chỉ số phụ thấp hơn U23 Việt Nam. Ví dụ: U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-1 còn U23 Kuwait thắng U23 Philippines 1-0.

Trường hợp phức tạp nhất là U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-2 còn U23 Kuwait thắng U23 Philippines 2-0 thì U23 Việt Nam và U23 Kuwait sẽ có cùng 4 điểm, 3 bàn thắng, 3 bàn thua. Lúc đó, hai đội sẽ so sánh chỉ số fair-play và hiện U23 Việt Nam đang nắm lợi thế khi mới nhận 2 thẻ vàng còn U23 Kuwait đã nhận 3 thẻ vàng. Trong trường hợp có chỉ số fair-play bằng nhau, BTC sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội vào tứ kết ASIAD 2026.