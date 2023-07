ĐT nữ Việt Nam thất bại trước ĐT nữ New Zealand

08:24

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Jitka Klimkova của ĐT nữ New Zealand cho biết đã lên phương án thi đấu cho trận gặp ĐT nữ Việt Nam: "Chúng tôi biết những gì họ mong đợi với lối chơi phòng ngự của họ. Vì vậy đội tuyển New Zealand chỉ cần tập trung vào chính mình. ĐT nữ New Zealand cần tạo ra nhiều phương án và kiểm soát trái bóng tốt nhất có thể, đồng thời phối hợp, tạo cơ hội. Tôi tin rằng chúng tôi có thể ghi bàn".