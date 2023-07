Nhận định ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ New Zealand: Thêm cột mốc lịch sử

Vào lúc 12h30 hôm nay (10/7), ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp ĐT nữ New Zealand. Đây là trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi đặt chân đến quốc gia ở Nam bán cầu từ ngày 6/7.

ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện dưới thời tiết lạnh giá ở New Zealand. (Ảnh: VFF).

Có thể nói, đây là cữ dượt quan trọng với ĐT nữ Việt Nam trong hành trình hướng đến đấu trường lớn nhất thế giới. Trận gặp New Zealand sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam khi đây là lần đầu tiên các cầu thủ nữ Việt Nam được thi đấu với một đại diện châu Đại Dương. Thêm vào đó, trận đấu này cũng sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam được chạm trán với đại diện của tất cả các châu lục, khu vực trên thế giới.

Ngoài các đội bóng của châu Á, ĐT nữ Việt Nam đã từng gặp các đội Pháp, Đức (châu Âu), Mexico (Bắc Mỹ), Colombia (Nam Mỹ). Ở cấp độ U19, U19 nữ Việt Nam từng có trận giao hữu với U19 nữ Nam Phi vào năm 2019.

Việc có một trận đấu "thực chiến" với đối thủ đẳng cấp sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam không chỉ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu mà còn giúp các cô gái có được sự làm quen, chuẩn bị kỹ càng nhất với điều kiện thời tiết cũng như múi giờ ở New Zealand. Những trận đấu thực tế bao giờ cũng đem đến cho các cầu thủ trải nghiệm tốt nhất, điều mà những buổi tập đơn thuần khó có thể đem lại trước thềm giải đấu đỉnh cao như World Cup.

So với ĐT nữ Viêt Nam, ĐT nữ New Zealand có thứ hạng FIFA cao hơn (26 so với 32). Thoạt nhìn, người hâm mộ có thể sẽ đưa ra nhận định rằng đôi bên không quá chênh lệch. Nhưng thực tế cho thấy bóng đá nữ New Zealand ở một tầm mức trội hơn Việt Nam khá nhiều.

Trước đây, ĐT nữ New Zealand đã từng vươn lên hạng 16 thế giới, đội bóng này cũng liên tiếp giành quyền dự World Cup và các giải đấu tầm cỡ như Olympic hay các giải trẻ do FIFA tổ chức. Bên cạnh đó, thể hình của ĐT nữ New Zealand cũng khá ấn tượng với nhiều cầu thủ cao trên 1m70. Trong quá khứ, ĐT nữ New Zealand cũng từng có một vài trận đấu ngang ngửa với các đội bóng nữ hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

Dù vậy, ĐT nữ New Zealand đang có một số vấn đề trước trận đấu này. Đội bóng có biệt danh Football Ferns không thắng trong 10 trận liên tiếp gần nhất. Trong năm 2023, ĐT nữ New Zealand đá 7 trận nhưng chỉ hòa 1 trận và ghi được 1 bàn thắng.

Các cầu thủ New Zealand tập luyện trước trận gặp ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: Photosport).

Những gì ĐT nữ Việt Nam đã trải qua trước ĐT nữ Đức đã đem đến cho người hâm mộ niềm tin rằng thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể thi đấu ngang ngửa trước New Zealand trong trận đấu hôm nay. Nếu làm được điều đó, ĐT nữ Việt Nam không chỉ có được một cột mốc đáng nhớ mà còn trực tiếp sở hữu thêm những điểm số để cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Trận đấu ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ New Zealand sẽ bắt đầu lúc 12h30 hôm nay (10/7). VOV.VN sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.