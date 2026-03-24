ĐT Việt Nam đón tin vui từ FIFA trước trận đấu với Malaysia

Thứ Ba, 16:38, 24/03/2026
VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi vươn lên vị trí 103 thế giới, xếp thứ 18 châu Á trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất - tăng năm bậc nhờ quyết định xử phạt Malaysia của AFC.

Nguyên nhân: AFC xử thua Malaysia 0-3 ở cả hai trận gặp Nepal và Việt Nam do vi phạm quy định về tư cách cầu thủ. Tuyển Việt Nam được khôi phục 13,91 điểm, nâng tổng điểm lên 1.213,62 - đủ để tăng năm bậc lên vị trí 103.

ĐT Việt Nam tăng 5 bậc trên BXH FIFA, đứng hạng 18 châu Á.

Ở chiều ngược lại, Malaysia mất khoảng 50 điểm FIFA, tụt 14 bậc xuống vị trí 135 thế giới. Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia mất ngôi đầu về tay Việt Nam, còn chín điểm với hiệu số +2.

Trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, đội tuyển Việt Nam giao hữu Bangladesh ngày 26/3 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), sau đó gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).  Nếu giành kết quả tốt ở hai trận này đội tuyển Việt Nam có thể sớm trở lại top 100 FIFA.

Mua vé xem ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?

VOV.VN - Ban tổ chức (BTC) trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi, cổ vũ của người hâm mộ.

