ĐT Việt Nam đón tin vui từ FIFA trước trận đấu với Malaysia

Nguyên nhân: AFC xử thua Malaysia 0-3 ở cả hai trận gặp Nepal và Việt Nam do vi phạm quy định về tư cách cầu thủ. Tuyển Việt Nam được khôi phục 13,91 điểm, nâng tổng điểm lên 1.213,62 - đủ để tăng năm bậc lên vị trí 103.

ĐT Việt Nam tăng 5 bậc trên BXH FIFA, đứng hạng 18 châu Á.

Ở chiều ngược lại, Malaysia mất khoảng 50 điểm FIFA, tụt 14 bậc xuống vị trí 135 thế giới. Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia mất ngôi đầu về tay Việt Nam, còn chín điểm với hiệu số +2.

Trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, đội tuyển Việt Nam giao hữu Bangladesh ngày 26/3 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), sau đó gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình). Nếu giành kết quả tốt ở hai trận này đội tuyển Việt Nam có thể sớm trở lại top 100 FIFA.