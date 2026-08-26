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ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan

Thứ Tư, 21:54, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

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ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2. 

Đây là trận đấu ĐT Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và để cho đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước nhưng sau đó vẫn nỗ lực gỡ hòa để hoàn thành mục tiêu vô địch. 

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Sau chiến thắng 2-0 trước người Thái ở chung kết lượt đi ngay tại Rajamangala, ĐT Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử tại ASEAN Cup 2026. Nhưng trong bóng đá, chức vô địch chỉ thực sự thuộc về bạn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

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Ảnh: Ngọc Duy. 

Hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải ở trận chung kết lượt đi làm thay đổi hoàn toàn cán cân tâm lý. ĐT Việt Nam giờ đây có thể chơi thứ bóng đá chậm rãi, chắc chắn và sẵn sàng trừng phạt Thái Lan khi họ nóng vội.

Nhưng chính cái “lợi thế đẹp như mơ” ấy lại chứa đựng một cái bẫy vô hình. Chỉ cần một bàn thua sớm, mọi toan tính sẽ bị xé toang. Và Mỹ Đình lập tức biến thành sân khấu của sự căng thẳng.

Tại Rajamangala, ĐT Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm đáng nể. Dù bị ép sân trong hiệp một, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đứng vững nhờ phong độ xuất thần của thủ thành Lê Giang Patrik và sự kỷ luật trong khối đội hình.

Nhưng quan trọng hơn cả, trận đấu đó chứng minh một điều rằng ĐT Việt Nam không cần cầm bóng nhiều để thắng trận lớn. Có thể thấy, Thái Lan kiểm soát bóng, Việt Nam kiểm soát thời điểm.

Không còn đường lùi, Thái Lan buộc phải lao lên như một canh bạc cuối cùng ở màn tái đấu tại Mỹ Đình. Voi chiến cần ít nhất 2 bàn để gỡ hòa và nếu muốn lật ngược thế cờ, con số đó còn phải lớn hơn nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ, càng dâng cao đội hình, Thái Lan càng dễ để lộ khoảng trống. Và Việt Nam thì đã quá quen với việc khai thác những khoảng trống như vậy.

HLV Anthony Hudson có trong tay những cái tên đủ sức tạo đột biến như Sarach Yooyen hay Patrik Gustavsson, nhưng sự ổn định lại là câu chuyện khác. Trận thua Singapore ở bán kết từng cho thấy một Thái Lan không còn “bất khả xâm phạm” như giai đoạn đầu giải đấu.

Thậm chí, chính việc tập trung khóa chặt Xuân Son ở chung kết lượt đi lại vô tình mở ra không gian cho những cái tên khác như Hai Long hay Đình Bắc.

ĐT Việt Nam đang sở hữu thứ mà mọi đội bóng đều thèm khát trong một trận chung kết là quyền được lựa chọn cách chơi.

Không cần vội, không cần mạo hiểm, thậm chí có thể “nhường” thời gian cho đối thủ tự mắc sai lầm. Sơ đồ 3-4-3 linh hoạt chuyển sang 5-4-1 khi phòng ngự của HLV Kim Sang Sik đang trở thành công thức quen thuộc: chặt chẽ, thực dụng nhưng hiệu quả đến lạnh lùng.

Chuỗi 25 trận bất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không phải con số để trang trí. Nó là nền tảng tâm lý, là thứ khiến ĐT Việt Nam bước vào trận đấu này với sự lạnh lùng đáng sợ.

Và khi sự lạnh lùng ấy đặt trong không khí tại “chảo lửa” Mỹ Đình – nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam – cảm giác “cửa vô địch” càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Nhưng bóng đá không bao giờ thích những kịch bản được viết sẵn.

ĐT Việt Nam có lợi thế cách biệt 2 bàn, có điểm tựa sân nhà, có phong độ đang lên cao. Nhưng cũng có một bài học cũ: Không được phép nghĩ rằng mọi thứ đã xong. Bởi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, mọi nỗ lực có thể trở thành ký ức dang dở.

ĐT Thái Lan thì ngược lại. Voi chiến không còn gì để mất. Và chính những đội bóng như vậy mới là nguy hiểm nhất.

Trận chung kết tại Mỹ Đình diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8, vì thế, không chỉ là cuộc so tài chiến thuật đỉnh cao. Đây là bài kiểm tra tâm lý, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực ở mức cao nhất với hai “ông lớn” của bóng đá khu vực.

Nếu ĐT Việt Nam giữ được cái đầu lạnh, Những chiến binh sao vàng sẽ viết nên lịch sử: Lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.

10:54
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

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Rất đông CĐV đã sớm xếp hàng vào sân. (Ảnh: Dương Thuật). 
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Mặc dù đến 20 giờ tối ngày 26/8, trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan mới diễn ra nhưng từ hơn 5 giờ chiều, các cổ động viên tại TP.HCM đã sớm có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), tìm vị trí ngồi tốt nhất để theo dõi trận chung kết qua 5 màn hình LED. (Ảnh: Hoàng Minh/VOV-TP.HCM). 
17:44
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Bên trong sân Mỹ Đình khoảng hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Hoài Thương). 
17:49
Số ít CĐV Thái Lan đã có mặt ở sân Mỹ Đình. Clip: Quách Khiêm (VOV.VN).

 

17:55
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Không khí ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) đang nóng dần lên.  (Ảnh: Hoàng Minh/VOV-TP.HCM). 
18:08

18:19
ĐT Thái Lan đến sân Mỹ Đình. Clip: Bảo Long (VOV.VN).

 

18:21
Chia sẻ của một CĐV đến theo dõi trận đấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM).  Clip: (Hoàng Minh/VOV-TP.HCM). 
18:23
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Ảnh: Hoài Thương. 
18:39
ĐT Việt Nam đến sân. (Clip: Bảo Long - VOV.VN)

 

18:50
Không khí sôi động của các CĐV bên trong sân. (Clip: Ngọc Duy/VOV.VN).

 

18:52
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Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. 
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
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Ảnh: Dương Thuật. 
19:18
Trời mưa rất to tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt, háo hức của các CĐV TP.HCM. (Clip: Nguyễn Tùng/VOV.VN).

 

19:29
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ĐT Việt Nam khởi động trước trận. (Ảnh: Ngọc Duy). 
19:30
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ĐT Thái Lan khởi động trước trận. (Ảnh: Dương Thuật). 
19:32

PV Nam Trang/VOV Tây Nguyên thông tin: Ngay lúc này, tại Trung tâm văn hoá tỉnh Đắk Lắk,  FPT Telecom  Đắk Lắk đã bố trí màn hình lớn 50 inch phục vụ người dân đến cổ vũ trận chung kết lượt về giữa đội Việt Nam và Thái Lan. Hiện lượng người đã đổ về rất đông và mang theo cờ, kèn, băng rôn để cổ vũ trận đấu. Ai cũng hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng và nâng cúp.

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19:46
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Thông tin từ phóng viên VOV thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tối nay phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp tổ chức màng ảnh 500 inch tại công viên Thủ Khoa Huân để phục vụ người dân xem bóng đá. Tại các quán giải khát tại trung tâm tỉnh Đồng Tháp từ 19h 30 cũng rất đông khách háo hức đón xem trận chung kết Việt Nam - Thái Lan.
19:48

PV Thành Long/VOV miền Trung thông tin: Tại thành phố Đà Nẵng tối nay thời tiết thuận lợi.trời quang,mây tạnh tạo điều kiện cho người dân cổ vũ đội tuyển quốc gia.để phục vụ người dân, lãng đại địa phương bố trí màn hình led lớn ở công viên biển đông,sát bờ biển để người hâm hộ vừa cổ vũ đội tuyển,vừa tận hưởng không khí sôi động của thành phố bên bờ sông Hàn thơ mộng. Đặc biệt có rất nhiều du khách nước ngoài cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. 

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19:58
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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình. (Ảnh: Dương Thuật). 
20:01

1' Trận đấu bắt đầu !!! ĐT Thái Lan giao bóng trước. 

20:03

2' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao, Thái Lan khát khao dâng lên tìm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

20:07

5' Các cầu thủ Việt Nam sẵn sàng áp sát, gây khó khăn cho những pha lên bóng của Thái Lan. 

20:09
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Ảnh: Dương Thuật. 
20:10

9' Văn Vĩ bị đau bắp đùi, không thể tiếp tục thi đấu và nhường chỗ cho Tuấn Tài. 

20:14

13' VÀO ! Hàng thủ ĐT Việt Nam xáo trộn, mở ra cơ hội để Yotsakorn sút bóng rất mạnh, tung lưới thủ môn Lê Giang Patrik. 1-0 cho Thái Lan. 

20:17

15' Tiến Anh băng lên bên cánh phải và tạt bóng vào trong nhưng bóng đến thẳng vị trí của thủ môn bên phía Thái Lan. 

20:19

17' Seksan tung ra cú sút xa uy lực, bóng chạm vào xà ngang khung thành của ĐT Việt Nam. 

20:25
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:25
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:27

26' Thế trận đang dần chậm lại. Thái Lan sau khi vượt lên ở trận lượt về đã bắt đầu thi đấu thận trọng, chờ thời cơ để tấn công. 

20:31

30' Cầu thủ Thái Lan thực hiện quả phạt góc đưa bóng xoáy sâu vào cột gần khung thành ĐT Việt Nam. Lê Giang Patrik đã chủ động để kiểm soát được tình hình.

20:37

36' Các cầu thủ Thái Lan chủ động tấn công hai biên sau khi hàng thủ ĐT Việt Nam liên tục bịt chặn khu trung tuyến. 

20:38
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Ảnh: Dương Thuật. 
20:43

43' Tuấn Tài tạt bóng bên cánh trái, Xuân Son bật cao đánh đầu đưa bóng tìm đến trúng xà ngang khung thành của Thái Lan. 

20:46

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!

20:47

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Thái Lan. 

20:48
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Ảnh: Hoài Thương. 
21:02

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

21:04

47' Các cầu thủ Thái Lan phản công nhanh, hàng thủ ĐT Việt Nam lúng túng không thể cản phá quyết đoán. Xuân Mạnh trong nỗ lực ngăn chặn cầu thủ đội bạn đã phạm lỗi trong vòng cấm. Phạt đền cho Thái Lan. 

21:06

48' KHÔNG VÀO !! Trên chấm phạt đền, Kakana đã loại bỏ được thủ môn Lê Giang nhưng cầu thủ này đã sút bóng vọt xà ngang. 

21:07
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Ảnh: Dương Thuật. 
21:10

51' VÀO OOOOO!!!!  ĐT Việt Nam phối hợp lên bóng khá tốt, Tuấn Tài tạt bóng sệt từ cánh trái, tạo cơ hội để Hoàng Hên dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc rồi bật vào chân thủ môn Chatchai trước khi lăn vào lưới. 

21:14

57' Hoàng Hên chuyền bóng cho Xuân Son, số 12 tung móc nhưng bóng đi quá nhẹ, không gây ra được khó khăn cho thủ môn của Thái Lan. 

21:17
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Ảnh: Dương Thuật. 
21:20

63' Tiến Anh có pha xử lý tốt trong vòng cấm rồi bình tĩnh dứt điểm góc hẹp nhưng bóng đi chệch khung thành Thái Lan. 

21:25

68' ĐT Việt Nam có những sự thay đổi người. Hoàng Hên và Thành Long rời sân nhường chỗ cho Quang Hải và Hai Long. 

21:30

73' Sau khi vào sân, Hai Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan khi các cầu thủ áo xanh phải dâng cao để tìm bàn thắng. 

21:32
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Ảnh: Dương Thuật. 
21:36

78' ĐT Việt Nam tiếp tục thay người. Tài Lộc vào sân thay Hoàng Đức. 

21:42

85' VÀO!!! Hàng thủ ĐT Việt Nam mất tập trung để bóng đén chân của cầu thủ mới vào sân Wanchai tung ra cú sút làm tung lưới của thủ môn Lê Giang Patrik. 

21:48

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ !!!

21:49
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Ảnh: Dương Thuật. 
21:51

90+4' VÀO OOOO!!!! Quang Hải tạt bóng từ cánh trái, Xuân Son gây áp lực khiến Wanchai (Thái Lan)) lúng túng đá thẳng về lưới nhà. Tỷ số trận lượt về là 2-2. 

21:52

Hết giờ !!! Tỷ số trận lượt về là 2-2. ĐT Việt Nam vô địch với tổng tỷ số 4-2, 

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Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Việt Nam vô địch
98% (1178 bình chọn)
Thái Lan vô địch
2% (30 bình chọn)
Tổng bình chọn: 1208

 

Trần Tiến/VOV.VN
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