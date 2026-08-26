ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan
VOV.VN - ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.
ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.
Đây là trận đấu ĐT Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và để cho đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước nhưng sau đó vẫn nỗ lực gỡ hòa để hoàn thành mục tiêu vô địch.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/8: ĐT Việt Nam đấu Thái Lan
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/8: ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan đối đầu ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
ĐT Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho màn tái đấu ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup
VOV.VN - ĐT Việt Nam thể hiện sự tập trung cao độ trong buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Thái Lan.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 25/8: ĐT Việt Nam thua Nhật Bản 0-3
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 25/8: ĐT Việt Nam thua Nhật Bản 0-3 nhưng vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào tứ kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 đang diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc).
Tin bóng đá 25-8: Tuyển thủ ĐT Việt Nam trước cột mốc chưa từng có ở ASEAN Cup
VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 25/8 có những nội dung chính sau đây: Tuyển thủ ĐT Việt Nam trước cột mốc lịch sử chưa từng có ở ASEAN Cup; HLV Kim Sang Sik khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam làm nên lịch sử; HLV ĐT Thái Lan chơi “đòn tâm lý” với ĐT Việt Nam…
Chủ tịch FIFA dự khán chung kết ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình
VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại sân Mỹ Đình.
Sau chiến thắng 2-0 trước người Thái ở chung kết lượt đi ngay tại Rajamangala, ĐT Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử tại ASEAN Cup 2026. Nhưng trong bóng đá, chức vô địch chỉ thực sự thuộc về bạn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải ở trận chung kết lượt đi làm thay đổi hoàn toàn cán cân tâm lý. ĐT Việt Nam giờ đây có thể chơi thứ bóng đá chậm rãi, chắc chắn và sẵn sàng trừng phạt Thái Lan khi họ nóng vội.
Nhưng chính cái “lợi thế đẹp như mơ” ấy lại chứa đựng một cái bẫy vô hình. Chỉ cần một bàn thua sớm, mọi toan tính sẽ bị xé toang. Và Mỹ Đình lập tức biến thành sân khấu của sự căng thẳng.
Tại Rajamangala, ĐT Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm đáng nể. Dù bị ép sân trong hiệp một, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đứng vững nhờ phong độ xuất thần của thủ thành Lê Giang Patrik và sự kỷ luật trong khối đội hình.
Nhưng quan trọng hơn cả, trận đấu đó chứng minh một điều rằng ĐT Việt Nam không cần cầm bóng nhiều để thắng trận lớn. Có thể thấy, Thái Lan kiểm soát bóng, Việt Nam kiểm soát thời điểm.
Không còn đường lùi, Thái Lan buộc phải lao lên như một canh bạc cuối cùng ở màn tái đấu tại Mỹ Đình. Voi chiến cần ít nhất 2 bàn để gỡ hòa và nếu muốn lật ngược thế cờ, con số đó còn phải lớn hơn nữa.
Vấn đề nằm ở chỗ, càng dâng cao đội hình, Thái Lan càng dễ để lộ khoảng trống. Và Việt Nam thì đã quá quen với việc khai thác những khoảng trống như vậy.
HLV Anthony Hudson có trong tay những cái tên đủ sức tạo đột biến như Sarach Yooyen hay Patrik Gustavsson, nhưng sự ổn định lại là câu chuyện khác. Trận thua Singapore ở bán kết từng cho thấy một Thái Lan không còn “bất khả xâm phạm” như giai đoạn đầu giải đấu.
Thậm chí, chính việc tập trung khóa chặt Xuân Son ở chung kết lượt đi lại vô tình mở ra không gian cho những cái tên khác như Hai Long hay Đình Bắc.
ĐT Việt Nam đang sở hữu thứ mà mọi đội bóng đều thèm khát trong một trận chung kết là quyền được lựa chọn cách chơi.
Không cần vội, không cần mạo hiểm, thậm chí có thể “nhường” thời gian cho đối thủ tự mắc sai lầm. Sơ đồ 3-4-3 linh hoạt chuyển sang 5-4-1 khi phòng ngự của HLV Kim Sang Sik đang trở thành công thức quen thuộc: chặt chẽ, thực dụng nhưng hiệu quả đến lạnh lùng.
Chuỗi 25 trận bất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không phải con số để trang trí. Nó là nền tảng tâm lý, là thứ khiến ĐT Việt Nam bước vào trận đấu này với sự lạnh lùng đáng sợ.
Và khi sự lạnh lùng ấy đặt trong không khí tại “chảo lửa” Mỹ Đình – nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam – cảm giác “cửa vô địch” càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Nhưng bóng đá không bao giờ thích những kịch bản được viết sẵn.
ĐT Việt Nam có lợi thế cách biệt 2 bàn, có điểm tựa sân nhà, có phong độ đang lên cao. Nhưng cũng có một bài học cũ: Không được phép nghĩ rằng mọi thứ đã xong. Bởi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, mọi nỗ lực có thể trở thành ký ức dang dở.
ĐT Thái Lan thì ngược lại. Voi chiến không còn gì để mất. Và chính những đội bóng như vậy mới là nguy hiểm nhất.
Trận chung kết tại Mỹ Đình diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8, vì thế, không chỉ là cuộc so tài chiến thuật đỉnh cao. Đây là bài kiểm tra tâm lý, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực ở mức cao nhất với hai “ông lớn” của bóng đá khu vực.
Nếu ĐT Việt Nam giữ được cái đầu lạnh, Những chiến binh sao vàng sẽ viết nên lịch sử: Lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.
“Sốt” vé chung kết Việt Nam vs Thái Lan, “chợ đen” hét giá hơn 10 triệu một cặp
VOV.VN - “Cơn sốt” vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình được đẩy lên đỉnh điểm, “chợ đen” hét giá hơn 10 triệu đồng/ 1 cặp vị trí đẹp.
Cà Mau: Trực tiếp trận chung kết lượt về trên màn hình lớn phục vụ nhân dân
VOV.VN - Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ được tỉnh Cà Mau truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn tại 2 quảng trường lớn nhất tỉnh.
ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan
VOV.VN - ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.
“Sốt” vé chung kết Việt Nam vs Thái Lan, “chợ đen” hét giá hơn 10 triệu một cặp
VOV.VN - “Cơn sốt” vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình được đẩy lên đỉnh điểm, “chợ đen” hét giá hơn 10 triệu đồng/ 1 cặp vị trí đẹp.
Chủ tịch VFF chào đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam xem chung kết ASEAN Cup
VOV.VN - Chiều 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị dự khán chung kết ASEAN Cup 2026. Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn đã có mặt đón đoàn đại biểu của FIFA.
PV Nam Trang/VOV Tây Nguyên thông tin: Ngay lúc này, tại Trung tâm văn hoá tỉnh Đắk Lắk, FPT Telecom Đắk Lắk đã bố trí màn hình lớn 50 inch phục vụ người dân đến cổ vũ trận chung kết lượt về giữa đội Việt Nam và Thái Lan. Hiện lượng người đã đổ về rất đông và mang theo cờ, kèn, băng rôn để cổ vũ trận đấu. Ai cũng hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng và nâng cúp.
PV Thành Long/VOV miền Trung thông tin: Tại thành phố Đà Nẵng tối nay thời tiết thuận lợi.trời quang,mây tạnh tạo điều kiện cho người dân cổ vũ đội tuyển quốc gia.để phục vụ người dân, lãng đại địa phương bố trí màn hình led lớn ở công viên biển đông,sát bờ biển để người hâm hộ vừa cổ vũ đội tuyển,vừa tận hưởng không khí sôi động của thành phố bên bờ sông Hàn thơ mộng. Đặc biệt có rất nhiều du khách nước ngoài cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.
1' Trận đấu bắt đầu !!! ĐT Thái Lan giao bóng trước.
2' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao, Thái Lan khát khao dâng lên tìm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc.
5' Các cầu thủ Việt Nam sẵn sàng áp sát, gây khó khăn cho những pha lên bóng của Thái Lan.
9' Văn Vĩ bị đau bắp đùi, không thể tiếp tục thi đấu và nhường chỗ cho Tuấn Tài.
13' VÀO ! Hàng thủ ĐT Việt Nam xáo trộn, mở ra cơ hội để Yotsakorn sút bóng rất mạnh, tung lưới thủ môn Lê Giang Patrik. 1-0 cho Thái Lan.
15' Tiến Anh băng lên bên cánh phải và tạt bóng vào trong nhưng bóng đến thẳng vị trí của thủ môn bên phía Thái Lan.
17' Seksan tung ra cú sút xa uy lực, bóng chạm vào xà ngang khung thành của ĐT Việt Nam.
26' Thế trận đang dần chậm lại. Thái Lan sau khi vượt lên ở trận lượt về đã bắt đầu thi đấu thận trọng, chờ thời cơ để tấn công.
30' Cầu thủ Thái Lan thực hiện quả phạt góc đưa bóng xoáy sâu vào cột gần khung thành ĐT Việt Nam. Lê Giang Patrik đã chủ động để kiểm soát được tình hình.
36' Các cầu thủ Thái Lan chủ động tấn công hai biên sau khi hàng thủ ĐT Việt Nam liên tục bịt chặn khu trung tuyến.
43' Tuấn Tài tạt bóng bên cánh trái, Xuân Son bật cao đánh đầu đưa bóng tìm đến trúng xà ngang khung thành của Thái Lan.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Thái Lan.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
47' Các cầu thủ Thái Lan phản công nhanh, hàng thủ ĐT Việt Nam lúng túng không thể cản phá quyết đoán. Xuân Mạnh trong nỗ lực ngăn chặn cầu thủ đội bạn đã phạm lỗi trong vòng cấm. Phạt đền cho Thái Lan.
48' KHÔNG VÀO !! Trên chấm phạt đền, Kakana đã loại bỏ được thủ môn Lê Giang nhưng cầu thủ này đã sút bóng vọt xà ngang.
51' VÀO OOOOO!!!! ĐT Việt Nam phối hợp lên bóng khá tốt, Tuấn Tài tạt bóng sệt từ cánh trái, tạo cơ hội để Hoàng Hên dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc rồi bật vào chân thủ môn Chatchai trước khi lăn vào lưới.
57' Hoàng Hên chuyền bóng cho Xuân Son, số 12 tung móc nhưng bóng đi quá nhẹ, không gây ra được khó khăn cho thủ môn của Thái Lan.
63' Tiến Anh có pha xử lý tốt trong vòng cấm rồi bình tĩnh dứt điểm góc hẹp nhưng bóng đi chệch khung thành Thái Lan.
68' ĐT Việt Nam có những sự thay đổi người. Hoàng Hên và Thành Long rời sân nhường chỗ cho Quang Hải và Hai Long.
73' Sau khi vào sân, Hai Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan khi các cầu thủ áo xanh phải dâng cao để tìm bàn thắng.
78' ĐT Việt Nam tiếp tục thay người. Tài Lộc vào sân thay Hoàng Đức.
85' VÀO!!! Hàng thủ ĐT Việt Nam mất tập trung để bóng đén chân của cầu thủ mới vào sân Wanchai tung ra cú sút làm tung lưới của thủ môn Lê Giang Patrik.
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ !!!
90+4' VÀO OOOO!!!! Quang Hải tạt bóng từ cánh trái, Xuân Son gây áp lực khiến Wanchai (Thái Lan)) lúng túng đá thẳng về lưới nhà. Tỷ số trận lượt về là 2-2.
Hết giờ !!! Tỷ số trận lượt về là 2-2. ĐT Việt Nam vô địch với tổng tỷ số 4-2,
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan thuộc khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình.