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Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Thứ Tư, 11:00, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan thuộc khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình.

Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 20h00 hôm nay 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu thông qua các nền tảng phát sóng bản quyền như FPT Play hoặc hệ thống truyền hình VTV.  

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

link xem truc tiep viet nam vs thai lan chung ket luot ve asean cup 2026 hinh anh 1
Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 20h00 hôm nay 26/8.

Truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của trận đấu:

Link xem trên FPT Play trận Việt Nam vs Thái Lan

Link xem trên VTV Go trận Việt Nam vs Thái Lan

Link theo dõi diễn biến trực tuyến của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam

Nhận định Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Khoảng cách hai bàn sau trận lượt đi mang lại lợi thế đáng kể cho ĐT Việt Nam, nhưng chưa đủ để đảm bảo chức vô địch. Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn là 90 phút đầy áp lực trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về.

ĐT Thái Lan bước vào trận tái đấu với nhiệm vụ buộc phải tấn công ngay từ đầu. Voi chiến cần ghi ít nhất hai bàn để cân bằng tổng tỷ số và phải thắng cách biệt ba bàn nếu muốn đăng quang trong thời gian thi đấu chính thức.

Việc phải dâng cao đội hình khiến ĐT Thái Lan đối mặt nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ. Đây chính là cơ hội để ĐT Việt Nam triển khai các pha phản công nhanh, tận dụng tốc độ và khả năng di chuyển của hàng công.

Khu trung tuyến được dự báo sẽ là điểm nóng quyết định cục diện trận đấu. Những cái tên như Hoàng Đức, Thành Long hay Quang Hải cần giữ nhịp tốt, hạn chế mất bóng và đảm bảo khả năng luân chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

link xem truc tiep viet nam vs thai lan chung ket luot ve asean cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: Ngọc Duy

Trong thế trận đối phương buộc phải mạo hiểm, các phương án đánh vào khoảng trống phía sau sẽ trở nên đặc biệt hiệu quả. Tốc độ của Đình Bắc cùng khả năng dứt điểm của Xuân Son có thể tạo ra sự khác biệt trong những tình huống chuyển đổi.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, lợi thế sân nhà Mỹ Đình sẽ đóng vai trò quan trọng về mặt tinh thần. Nếu đứng vững trước sức ép ban đầu trong hiệp một, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đẩy Thái Lan vào trạng thái nôn nóng trong hiệp thi đấu thứ hai.

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Việt Nam vô địch
98% (1178 bình chọn)
Thái Lan vô địch
2% (30 bình chọn)
Tổng bình chọn: 1208
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
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