Thắng đậm U17 Malaysia ở chung kết, U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026.
U17 Việt Nam nhập cuộc lấn lướt và chỉ mất 11 phút để chuyển hóa áp lực thành bàn thắng mở tỷ số trước U17 Malaysia. Quý Vương băng vào tung cú sút quyết đoán sau tình huống phối hợp phạt góc, đưa trái bóng xuyên qua một rừng chân để đi vào lưới.
Nắm lợi thế dẫn bàn, U17 Việt Nam chủ động giảm tốc trong phần lớn thời gian hiệp 1 rồi đột ngột đẩy cao tốc độ trận đấu trước giờ nghỉ. Thành quả của chiến thuật này là bàn nhân đôi cách biệt ở phút 45+4 khi Văn Dương tung cú dứt điểm góc hẹp cháy lưới U17 Malaysia.
Sang hiệp 2, U17 Việt Nam ấn định chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia ở phút 54. Trí Dũng thoát xuống rồi căng ngang cho Văn Dương dứt điểm chuẩn xác. Ban đầu trọng tài căng cờ báo việt vị, nhưng bàn thắng được công nhận sau khi VAR can thiệp.
Giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết, U17 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026. Ngoài ra, U17 Việt Nam còn giành 2 danh hiệu cá nhân khi Xuân Hòa là "Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu" và Nguyễn Lực là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu".
Vào lúc 19h30 ngày hôm nay 24/4, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 gặp đối thủ U17 Malaysia. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Gelora Delta, thành phố Gresik, vùng đô thị Surabaya (Indonesia).
Để có mặt ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết trong khi U17 Malaysia đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0.
Trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Do đó, toàn đội đang rất tự tin để có thể giành chiến thắng trận chung kết và bước lên ngôi vô địch. Nếu làm được điều đó, U17 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên nâng cúp kể từ năm 2017 (thời điểm giải giành cho lứa tuổi 15).
Trong hơn một năm qua, HLV Cristiano Roland đã gây dựng lên một lứa U17 Việt Nam càng ngày càng nhuần nhuyễn và ăn ý trong lối chơi. Với hạt nhân là Nguyễn Lực và Văn Dương (những cầu thủ dự VCK U17 châu Á 2025 ở tuổi 16) cộng thêm các nhân tố sinh năm 2009 tài năng, nhà cầm quân người Brazil đang có trong tay một tập thể rất hiểu nhau, cùng nhau chinh chiến qua nhiều giải đấu kể từ giải giao hữu ở Nội Mông (Trung Quốc) vào năm 2025.
Trong khi đó, U17 Malaysia đến với giải này gồm đa số là các nhân tố sinh năm 2010. Sau khi bị chính U17 Việt Nam loại ở vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã được LĐBĐ nước này "làm mới" với nòng cốt là các cầu thủ 16 tuổi để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2027.
Sau trận ra quân thua U17 Việt Nam 0-4, U17 Malaysia đã toàn thắng ở ba trận đấu sau đó mà không thể thủng lưới bàn nào. Đó cũng sẽ là điều mà U17 Việt Nam cần lưu tâm trong trận chung kết tối nay.
Trận đấu bắt đầu!!! U17 Việt Nam giao bóng
3': Cơ hội đầu tiên thuộc!!! U17 Việt Nam phối hợp đập nhả ăn ý trước khi Nguyễn Lực tung cú sút xa chệch cột dọc.
5': Không có phạt đền!!! Các cầu thủ U17 Việt Nam cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ U17 Malaysia sau cú sút của Sỹ Bách nhưng trọng tài lắc đầu.
7': KHUNG THÀNH U17 MALAYSIA RUNG CHUYỂN!!! Sỹ Bách nỗ lực bứt tốc đón đường chuyền dài vượt tuyến của Anh Hào rồi dứt điểm dội cột dọc từ góc hẹp.
11': VÀO!!! U17 Việt Nam 1-0 U17 Malaysia
U17 Việt Nam chuyển hóa sức ép thành bàn thắng mở tỷ số trước U17 Malaysia. Quý Vương là người lập công với pha ra chân quyết đoán sau tình huống phối hợp đá phạt góc.
16': U17 Việt Nam giảm tốc sau bàn mở tỷ số!!! Các học trò HLV Cristiano Roland chủ động chơi chậm rãi, phối hợp qua lại sau khi nắm lợi thế dẫn trước thay vì tiếp tục ào ạt tấn công như đầu trận.
21': KHÔNG VÀO!!! U17 Việt Nam được hưởng quả phạt bên cánh phải. Minh Thủy treo bóng vào vòng cấm. Đăng Khoa đánh đầu vọt xà ngang.
24': U17 Malaysia đáp trả!!! Azam Muslim đột phá dũng mãnh ở trung lộ rồi tung cú sút chệch cột dọc.
30': Nỗ lực bất thành!!! U17 Việt Nam liên tiếp được hưởng 2 quả phạt góc và thực hiện 2 phương án phối hợp khác nhau nhưng đều không thành công.
37': Nỗ lực đột phá!!! Sỹ Bách nhảy múa giữa vòng vây đối phương trước khi ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định không có lỗi.
40': CẦU THỦ U17 MALAYSIA THOÁT THẺ ĐỎ!!! Fareez lĩnh thẻ vàng sau pha phạm lỗi ác ý với Nguyễn Lực sát đường biên ngang.
42': KHÔNG VÀO!!! Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt khó chịu từ góc hẹp nhưng thủ môn Adam đã chơi cảnh giác và cứu thua cho U17 Malaysia.
45'+2: U17 Việt Nam phối hợp hay!!! Các cầu thủ áo đỏ liên tục luân chuyển bóng để kéo dãn cự ly đội hình U17 Malaysia trước khi Quý Vương tung đường chuyền để Sỹ Bách xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm khi Sỹ Bách thực hiện đường căng ngang.
45'+4: VÀO!!! U17 Việt Nam 2-0 U17 Malaysia
U17 Việt Nam chuyển đổi trạng thái cực nhanh và khai thác thành công khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Nguyễn Lực thực hiện đường chuyền sắc sảo, Văn Dương thoát xuống tung cú dứt điểm góc hẹp cháy lưới U17 Malaysia.
45'+6: Phạm lỗi thô bạo!!! Aniq lĩnh thẻ vàng sau pha cao chân với cầu thủ U17 Việt Nam.
Hiệp 1 kết thúc!!! U17 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0 trước U17 Malaysia.
Hiệp 2 bắt đầu!!! U17 Malaysia giao bóng
50': Dứt điểm!!! U17 Việt Nam phối hợp ăn ý trước khi nhả bóng ra tuyến hai cho Văn Dương tung cú sút. Tiếc rằng, trái bóng đi hơi thiếu lực.
55': VÀO!!! U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia
Trí Dũng thoát xuống rồi tung đường căng ngang cho Văn Dương sút tung lưới U17 Malaysia. Ban đầu trọng tài xác định có lỗi việt vị, nhưng sau đó VAR vào cuộc và bàn thắng được công nhận.
58': Cầu thủ U17 Malaysia chơi xấu!!! Aquif phạm lỗi thô bạo từ phía sau với Nguyễn Lực và phải lĩnh thẻ vàng.
61': Phòng ngự lăn xả!!! Các hậu vệ U17 Việt Nam đeo bám quyết liệt và chặn đứng nỗ lực đột phá dứt điểm trong vòng cấm của đối phương.
66': Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam vào sân!!! Cầu thủ có cái tên rất đặc biệt của U17 Việt Nam vào sân thế chỗ Văn Dương.
72': U17 Malaysia liên tục phạm lỗi!!! Các cầu thủ áo vàng tỏ ra mất bình tĩnh khi liên tục phải chạy đuổi theo trái bóng trong bối cảnh U17 Việt Nam chủ động giảm tốc và thực hiện những pha phối hợp qua lại.
78': VAR can thiệp!!! Trọng tài rút thẻ vàng với Shukri sau khi Đăng Khoa ngã xuống sân nhưng sau đó xóa thẻ với cầu thủ này.
80': KHÔNG VÀO!!! Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam đột phá vào vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán nhưng thủ môn Adam đã cản phá xuất thần.
83': U17 Việt Nam tăng tốc tấn công!!! Nguyễn Lực và Ngọc Sơn liên tiếp dứt điểm chệch mục tiêu sau khi U17 Việt Nam đẩy cao đội hình dồn ép U17 Malaysia.
87': Tác giả bàn mở tỷ số rời sân!!! U17 Việt Nam đưa Duy Khang vào thay Quý Vương
90': Minh Thủy nhận thẻ vàng!!! Trọng tài cho rằng cầu thủ U17 Việt Nam cố tình kéo dài thời gian khi chậm thực hiện quả phạt góc.
90'+3: Hậu vệ U17 Malaysia thoát thẻ đỏ!!! Ban đầu trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 và truất quyền thi đấu của Fareez sau pha va chạm với Ngọc Sơn ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi VAR can thiệp.
HẾT GIỜ!!! U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026.
