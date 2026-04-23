Erling Haaland tỏa sáng, Man City soán ngôi đầu của Arsenal

Thứ Năm, 05:18, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Erling Haaland ghi bàn giúp Man City đánh bại Burnley ở cuộc so tài tại vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sáng nay (23/4), Man City có chuyến làm khách trên sân của Burnely trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Mục tiêu của thầy trò HLV Pep Guardiola là giành chiến thắng để soán ngôi đầu của Arsenal.

Do đó, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã tấn công và ép sân Burnley. Tuy nhiên, cơ hội ngon ăn đầu tiên của trận đấu lại thuộc về đội chủ nhà ở phút thứ 3 khi Anthony suýt ghi bàn mở tỉ số, song thủ môn Donnarumma đã xuất sắc cứu thua.

Erling Haaland tỏa sáng giúp Man City giành chiến thắng (Ảnh: Reuters)
Ảnh: Reuters.

Ngay sau đó, Man City lập tức đáp trả khi Cherki có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng Dubravka cũng phản xạ kịp thời. Bước ngoặt đến ở phút thứ 5, khi Doku thực hiện pha chọc khe thông minh để Erling Haaland băng xuống đối mặt và dứt điểm tinh tế, ghi bàn mở tỉ số cho đội khách.

Sau bàn thua, Burnley nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Man City. Các cơ hội đáng chú ý của trận đấu đến với Flemming hay O’Reilly, nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra thêm nhiều cơ hội. Đáng chú ý, Haaland có pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở phút 55. Tuy nhiên, chân sút người Na Uy cũng bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn trong phần còn lại của trận đấu.

Erling Haaland bỏ lỡ một số cơ hội ở trận đấu này (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, sự vô duyên này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc khi Burnley tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về Man City.

Chiến thắng này giúp Man City leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 với 70 điểm. Đội bóng của HLV Pep Guardiola có cùng 70 điểm với Arsenal, nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ.

Trí Minh/VOV.VN
Man City có cơ hội dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh từ vòng 34
Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City
Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

VOV.VN - HLV Mikel Arteta tạo ra hàng loạt biểu cảm "khó đỡ" khi Arsenal thua Man City 1-2 trong trận đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City áp sát Arsenal
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City áp sát Arsenal

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City áp sát Arsenal trong cuộc đua vô địch khi chỉ còn kém đối thủ đúng 3 điểm.

