Man City có cơ hội dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh từ vòng 34

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh được đánh giá có thể xáo trộn lớn khi Man City vượt qua Arsenal để vươn lên dẫn đầu. Đánh bại chính Arsenal trên sân nhà ở vòng đấu trước, Man City hiện chỉ còn kém đối thủ đúng 3 điểm, bằng khoảng cách của một trận thắng trong khi vẫn thi đấu ít hơn một trận.

Man City có cơ hội vượt qua Arsenal trong bảng xếp hạng ngoại hạng Anh (Ảnh: Reuters)

Ở vòng 34, Man City sẽ thi đấu trước Arsenal khi làm khách của Burnley, đội bóng đang đứng áp chót trong bảng xếp hạng. Dù phải làm khách nhưng với tương quan lực lượng cũng như phong độ được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, Man City hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu tới.

Nếu giành chiến thắng, Man City sẽ vươn lên ngôi đầu bảng và gây áp lực với đối thủ Arsenal. Sau hai trận thua liên tiếp, Arsenal đang có nguy cơ bị đối phương vượt qua trong cuộc đua vô địch đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Trước tiên, Arsenal buộc phải thắng Newcastle trong trận đấu ở vòng 34. Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ cũng đang không có phong độ tốt, Arsenal nếu đá đúng sức hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên với gánh nặng tâm lý sau trận thua đối thủ trực tiếp, cũng như bị chính Man City soán ngôi đầu, Arsenal có nguy cơ sảy chân nếu không giữ được sự bình tĩnh.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD