FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

Thứ Sáu, 08:30, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã gửi thông báo tới các liên đoàn thành viên về việc dừng quy trình đấu thầu đăng cai Asian Cup 2031 và 2035. Quyết định này khiến kế hoạch tổ chức hai kỳ giải lớn nhất châu lục phải tạm hoãn để điều chỉnh toàn diện.

fifa va afc co quyet dinh quan trong lien quan den Dt viet nam hinh anh 1
Ảnh: Getty

Theo AFC, toàn bộ hồ sơ và kế hoạch đăng cai trước đây đều không còn hiệu lực. Nguyên nhân chính xuất phát từ đề xuất thay đổi lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Cụ thể, Asian Cup nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào các năm chẵn, buộc bóng đá châu Á phải điều chỉnh lịch thi đấu tổng thể.

Sự thay đổi này được đánh giá có tác động lớn tới công tác chuẩn bị của các quốc gia cũng như kế hoạch dài hạn của các đội tuyển, trong đó có ĐT Việt Nam. Vì vậy, AFC cho rằng việc tạm dừng quy trình hiện tại là cần thiết để tránh rủi ro phát sinh.

Trước đó, nhiều quốc gia đã nộp hồ sơ xin đăng cai Asian Cup 2031 và 2035 với sự cạnh tranh rất quyết liệt. Đáng chú ý, Indonesia nổi lên như ứng viên sáng giá nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại và kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn. Bên cạnh đó, các cường quốc bóng đá như Australia, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng góp mặt trong danh sách ứng cử.

Quách Khiêm/VOV.VN
ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam
VOV.VN - Tiền vệ Endrick Dos Santos của CLB CA TP.HCM là 1 trong 28 cầu thủ được ĐT Malaysia triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đối thủ của ĐT Việt Nam đưa ra thông báo đáng chú ý
VOV.VN - Theo thông báo từ LĐBĐ Bangladesh, ĐT Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 21/3 tới, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu gặp ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

Đội hình 11 ngôi sao lỡ cơ hội cùng ĐT Việt Nam đấu Bangladesh và Malaysia
VOV.VN - Điểm danh những sự vắng mặt đáng chú ý trong danh sách ĐT Việt Nam hướng tới trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 và gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 ngày 31/3.

