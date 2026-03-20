ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam

Thứ Sáu, 06:20, 20/03/2026
VOV.VN - Tiền vệ Endrick Dos Santos của CLB CA TP.HCM là 1 trong 28 cầu thủ được ĐT Malaysia triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

ĐT Malaysia đã công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trong số này có 3 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài gồm Dion Cools (Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (Ratchaburi, Thái Lan), Endrick Dos Santos (CA TP.HCM, Việt Nam).

Endrick Dos Santos sang Việt Nam thi đấu từ năm 2024. Ở mùa giải này, cầu thủ người Malaysia đã có 8 lần ra sân cho CA TP.HCM tại V-League và đóng góp 1 bàn thắng. Tại vòng đấu gần nhất ở V-League, Endrick đã chơi 78 phút trong trận TP.HCM thắng PVF CAND 1-0.

Tiền vệ Endrick Dos Santos. (Ảnh: Malaysia NT)

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường. Trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, khi ĐT Malaysia bị AFC xử phạt và ĐT Việt Nam sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

AFC đã xử phạt ĐT Malaysia thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số gốc là 2-0) và thua ĐT Việt Nam 0-3 (tỷ số gốc là 4-0) ở 2 lượt trận đầu tiên Asian Cup 2027 vì sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng quy định gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Dù vừa chịu án phạt vì bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch, danh sách ĐT Malaysia vừa công bố vẫn có khá nhiều cầu thủ gốc gác nước ngoài như Dion Cools (gốc Bỉ), Endrick (gốc Brazil), Ryan Lambert (gốc Anh), Nooa Laine (gốc Phần Lan), Ezequiel Aguero (gốc Argentina), Daniel Ting (gốc Anh), Paulo Josue (gốc Brazil), Dominic Tan (Singapore), Junior Eldstal (gốc Thụy Điển), Matthew Davies (gốc Australia)…

Danh sách ĐT Malaysia chuẩn bị hướng tới trận gặp ĐT Việt Nam. (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Ngoài ra, danh sách ĐT Malaysia chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam còn có những gương mặt quen thuộc với làng bóng đá Đông Nam Á qua các kỳ SEA Games và AFF Cup như Luqman Hakim, Syahmi Safari, Safawi Rashid hay Faisal Halim.

LĐBĐ Malaysia cho biết, ĐT Malaysia sẽ hội quân từ ngày 23/3 rồi di chuyển sang Bangkok, Thái Lan tập luyện từ 24/3 tới 27/3, sau đó thầy trò HLV Peter Cklamovski sẽ đến Việt Nam vào ngày 28/3 để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Hoàng Long/VOV.VN
Đối thủ của ĐT Việt Nam đưa ra thông báo đáng chú ý
Đội hình 11 ngôi sao lỡ cơ hội cùng ĐT Việt Nam đấu Bangladesh và Malaysia
Tiến Linh bị loại, hàng tiền đạo ĐT Việt Nam tàn phai dấu ấn HLV Park Hang Seo
