Đối thủ của ĐT Việt Nam đưa ra thông báo đáng chú ý

Việc ĐT Bangladesh sớm đưa ra thông báo về thời điểm sang Việt Nam và dành quỹ thời gian 5 ngày để chuẩn bị tại Hà Nội cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm cao của đội khách, nhằm làm quen tốt nhất với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như môi trường thi đấu tại Việt Nam.

Trước đó, ĐT Bangladesh đã hội quân trở lại từ ngày 16/3 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 3/2026. Tuy nhiên, HLV Javier Penato vẫn chưa công bố danh sách chính thức các cầu thủ sẽ sang Việt Nam thi đấu.

Dẫu vậy, danh sách sơ bộ của ĐT Bangladesh gây chú ý khi có tên tiền vệ Hamza Choudhury - cầu thủ thuộc biên chế Leicester và từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, ĐT Bangladesh còn điều tên nhiều cầu thủ trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch vào danh sách sơ bộ.

Theo lịch thi đấu, trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Sau trận giao hữu này, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường vào lúc 19h00 ngày 31/3.

Sau trận giao hữu ở sân Hàng Đẫy, ĐT Bangladesh sẽ tới làm khách của Singapore vào ngày 31/3. Hiện tại, ĐT Bangladesh đã hết cơ hội tranh vé dự VCK châu lục. ĐT Bangladesh đang đứng thứ ba ở bảng đấu của mình, kém đội đầu bảng Singapore 6 điểm trước khi bước vào lượt trận hạ màn vòng loại cuối Asian Cup 2027.