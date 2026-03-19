中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đối thủ của ĐT Việt Nam đưa ra thông báo đáng chú ý

Thứ Năm, 15:12, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo từ LĐBĐ Bangladesh, ĐT Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 21/3 tới, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu gặp ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

Việc ĐT Bangladesh sớm đưa ra thông báo về thời điểm sang Việt Nam và dành quỹ thời gian 5 ngày để chuẩn bị tại Hà Nội cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm cao của đội khách, nhằm làm quen tốt nhất với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như môi trường thi đấu tại Việt Nam.

Trước đó, ĐT Bangladesh đã hội quân trở lại từ ngày 16/3 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 3/2026. Tuy nhiên, HLV Javier Penato vẫn chưa công bố danh sách chính thức các cầu thủ sẽ sang Việt Nam thi đấu.

ĐT Bangladesh đã hội quân tập luyện từ ngày 16/3 vừa qua. (Ảnh: LĐBĐ Bangladesh)

Dẫu vậy, danh sách sơ bộ của ĐT Bangladesh gây chú ý khi có tên tiền vệ Hamza Choudhury - cầu thủ thuộc biên chế Leicester và từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, ĐT Bangladesh còn điều tên nhiều cầu thủ trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch vào danh sách sơ bộ.

Theo lịch thi đấu, trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Sau trận giao hữu này, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường vào lúc 19h00 ngày 31/3.

Sau trận giao hữu ở sân Hàng Đẫy, ĐT Bangladesh sẽ tới làm khách của Singapore vào ngày 31/3. Hiện tại, ĐT Bangladesh đã hết cơ hội tranh vé dự VCK châu lục. ĐT Bangladesh đang đứng thứ ba ở bảng đấu của mình, kém đội đầu bảng Singapore 6 điểm trước khi bước vào lượt trận hạ màn vòng loại cuối Asian Cup 2027.

PV/VOV.VN
Tag: ĐT Việt Nam ĐT Bangladesh bóng đá Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiến Linh bị loại, hàng tiền đạo ĐT Việt Nam tàn phai dấu ấn HLV Park Hang Seo

VOV.VN - Dấu ấn của HLV Park Hang Seo đang phai mờ trên hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam trong bối cảnh Nguyễn Tiến Linh sa sút phong độ và không được triệu tập lên tuyển.

VOV.VN - Dấu ấn của HLV Park Hang Seo đang phai mờ trên hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam trong bối cảnh Nguyễn Tiến Linh sa sút phong độ và không được triệu tập lên tuyển.

Đỗ Hoàng Hên nói lời gan ruột khi chính thức được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên nói lời gan ruột khi chính thức được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Theo chia sẻ của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC, việc được khoác áo ĐT Việt Nam là "giấc mơ đã thành hiện thực".

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên nói lời gan ruột khi chính thức được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Theo chia sẻ của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC, việc được khoác áo ĐT Việt Nam là "giấc mơ đã thành hiện thực".

"Song sát" Son - Hên tái xuất ở ĐT Việt Nam, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026: “Song sát” Xuân Son – Hoàng Hên tái xuất, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều.

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 3/2026: “Song sát” Xuân Son – Hoàng Hên tái xuất, bất ngờ trường hợp thủ môn Việt kiều.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá