FPT Play phát sóng tất cả các giải bóng rổ thuộc VBF trong 3 năm

Thứ Hai, 10:16, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - FPT Play và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) vừa thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược kéo dài 3 năm, từ 2026-2028, nhằm nâng tầm công tác tổ chức, sản xuất và truyền thông cho hệ thống Giải bóng rổ VĐQG, đồng thời thúc đẩy các nội dung truyền thông cho ĐTQG, đưa hình ảnh bóng rổ Việt Nam tới NHM cả nước.

Từ năm 2026, FPT Play sẽ là nhà tài trợ và đơn vị bảo trợ truyền thông cho toàn bộ các giải đấu Bóng rổ Vô địch Quốc gia. Đơn vị sẽ độc quyền sản xuất và phát sóng toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống Vô địch Quốc Gia do VBF chủ trì và phối hợp tổ chức trong 3 năm. Nội dung được phân phối trên đa nền tảng gồm IPTV, OTT và các kênh mạng xã hội, giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận các trận đấu ở nhiều thiết bị khác nhau như Smart TV, Smartphone, FPT Play Box hay tại website fptplay.vn. Sự tham gia này được kỳ vọng góp phần gia tăng độ phủ sóng, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và sức hút của bóng rổ Việt Nam trong mắt công chúng.

FPT Play phát sóng tất cả các giải bóng rổ thuộc VBF trong 3 năm

Trong bối cảnh thể thao đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng số, việc hợp tác giữa một đơn vị sở hữu hạ tầng công nghệ và nội dung như FPT Play với cơ quan quản lý chuyên môn như VBF được xem là bước đi phù hợp. FPT Play sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đồng thời ứng dụng các tính năng cá nhân hóa và tương tác để nâng cao trải nghiệm người xem bóng rổ.

Trước đó, việc hợp tác với VBA – giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam – đã giúp FPT Play sở hữu một trong những nội dung thể thao có sức hút lớn với khán giả trẻ. Việc tiếp tục bắt tay với VBF giúp hệ sinh thái bóng rổ trên FPT Play bao phủ toàn bộ hệ thống thi đấu từ trẻ đến thành tích cao và chuyên nghiệp.

Về phía VBF, việc hợp tác dài hạn với FPT Play không chỉ giải quyết bài toán phát sóng mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đa dạng với các đối tác khác, giúp các giải đấu tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả, đặc biệt là nhóm người xem trẻ. Bên cạnh đó, việc đưa hình ảnh Đội tuyển Quốc gia Bóng rổ Việt Nam lan tỏa rộng rãi hơn cũng là cách để truyền cảm hứng, khơi gợi niềm tự hào không chỉ với những người hâm mộ và đam mê bóng rổ nói riêng, mà còn với cộng đồng giới trẻ nói chung. 

Năm 2026, hệ thống giải đấu do VBF tổ chức bao gồm Giải vô địch các đội mạnh và các giải trẻ cho lứa tuổi U16, U18 và U20 ở cả 2 nội dung Bóng rổ 5x5 và Bóng rổ 3x3 cho cả Nam và Nữ. Các giải đấu được dự kiến tổ chức, trải dài ở nhiều địa phương trên toàn quốc như Khánh Hoà, Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh, Gia Lai. Đây là những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, đóng vai trò phát hiện, bồi dưỡng lực lượng vận động viên kế cận.

Song song việc hợp tác cho hệ thống các giải đấu trong nước, lần hợp tác này của hai bên còn bao gồm việc đồng hành truyền thông cùng Đội tuyển Quốc gia Bóng rổ Việt Nam trong bối cảnh VBF đang đưa đội tuyển tham gia vào nhiều hơn các giải đấu thuộc hệ thống của Liên Đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA), hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Sự kết hợp giữa năng lực tổ chức giải đấu và thế mạnh công nghệ, nội dung được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho bóng rổ Việt Nam, nhằm phát triển chuyên nghiệp và bền vững trong những năm tới.

PV/VOV.VN
