FPT Play đồng tổ chức Pickleball World Cup 2026

Thứ Sáu, 18:20, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pickleball World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên đến châu Á và đăng cai tại Đà Nẵng vào tháng 8/2026. Trong vai trò đồng tổ chức và phát sóng độc quyền, FPT Play không chỉ mang giải đấu đến gần hơn với khán giả mà còn định hình chuẩn mực mới cho trải nghiệm thể thao trên nền tảng số.

Diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9/2026 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và các cụm sân trung tâm, Pickleball World Cup 2026 là sự kiện dự kiến quy tụ hơn 4.000 vận động viên từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay giải đấu sẽ có hai hạng mục Quốc gia và Cá nhân. Trong đó, hạng mục Quốc gia sẽ gồm 5 nội dung thi đấu: Open, Kids, Junior, Senior, Master. Hạng mục Cá nhân sẽ đăng ký theo độ tuổi và trình DUPR (hệ thống xếp hạng trình độ pickleball uy tín và phổ biến hàng đầu thế giới hiện nay).

Tại Pickleball World Cup 2026, FPT Play là đơn vị đồng tổ chức cùng Công ty TNHH Liên kết America & Asia và Liên đoàn pickleball Đà Nẵng tổ chức. Giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái giải đấu, FPT Play không đơn thuần là đơn vị ghi hình, phát sóng mà tham gia sâu vào công tác tổ chức, vận hành giải đấu. Cách tiếp cận này cho phép FPT Play chủ động từ khâu sản xuất nội dung, truyền dẫn tín hiệu đến phân phối đa nền tảng, bảo đảm tính nhất quán về chất lượng và trải nghiệm. Việc tham gia đồng tổ chức cũng phản ánh chiến lược dài hạn của FPT Play trong việc đầu tư vào các sự kiện thể thao bản quyền, đặc biệt là những bộ môn mới như pickleball, bộ môn mà đơn vị đã sớm tạo dấu ấn từ năm 2025 với hàng loạt giải đấu quốc tế.

Một trong những cơ sở quan trọng giúp FPT Play phát huy vai trò tại giải đấu năm nay đến từ việc sở hữu và phát sóng độc quyền nhiều giải pickleball trước đó. Điều này không chỉ tạo lợi thế về nội dung mà còn góp phần hình thành thói quen theo dõi các giải đấu chuyên nghiệp của khán giả Việt Nam. Nhờ đó, Pickleball World Cup 2026 có sẵn một tệp người xem quan tâm, giúp gia tăng độ phủ và hiệu quả truyền thông ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh.

Tiếp tục khai thác thế mạnh công nghệ để nâng cao trải nghiệm người xem, FPT Play mang đến đường truyền tín hiệu ổn định với hình ảnh sắc nét và âm thanh chân thực trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đáng chú ý, FPT Play đẩy mạnh ứng dụng AI trong cá nhân hóa nội dung, cho phép người dùng tiếp cận trận đấu theo nhiều lớp thông tin: từ góc quay đa chiều, thống kê chuyên sâu đến các nội dung bên lề. Không dừng lại ở đó, FPT Play còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại đến khán giả trong và ngoài nước, qua đó nâng cao giá trị của sự kiện cả về thể thao lẫn du lịch.

Song song với Pickleball World Cup, FPT Play cũng chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp và độc quyền PPA Tour Asia 2026, chuỗi giải đấu thuộc hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên, người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của các tay vợt hàng đầu tại chuỗi giải đấu diễn ra trên khắp châu Á.

Việc nắm giữ đồng thời các giải đấu lớn giúp FPT Play mở rộng độ phủ nội dung, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái pickleball và củng cố vị thế trong lĩnh vực thể thao bản quyền. Tất cả các giải đấu pickleball sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp và độc quyền trên ứng dụng dành cho SmartTV, SmartMobile, FPT Play box và tại website fptplay.vn.

Xem PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trực tiếp và đồng độc quyền phát sóng trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Phạm Ngọc/VOV.VN
FPT Play chính thức sở hữu bản quyền PPA Tour Asia 2026
VOV.VN - Lần đầu tiên, người hâm mộ pickleball tại Việt Nam sẽ được theo dõi trọn vẹn hành trình của các tay vợt hàng đầu thế giới tại PPA Tour Asia.

Lý Hoàng Nam bất ngờ rút khỏi Kuala Lumpur Open 2026
VOV.VN - Tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ không tham dự giải pickleball Panas Kuala Lumpur Open 2026, dù đang ở giai đoạn thăng hoa với vị trí số 1 đơn nam châu Á.

Cặp đôi đồng sáng lập PWC Pickleball về chung 1 nhà sau hành trình 7 năm đáng nhớ
VOV.VN - Sau hành trình 7 năm yêu thương, đồng hành và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống, cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng pickleball Việt Nam là Ngọc Minh và Ngọc Trân – được yêu mến gọi là “Couple Ngọc Ngọc” chính thức về chung một nhà trong lễ cưới diễn ra vào ngày 25/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

