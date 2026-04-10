ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026
VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 với tỷ số 2-3 và không thể giành quyền vào chơi trận chung kết như mục tiêu đề ra.
Đây là trận đấu ĐT Futsal Việt Nam chơi không quá tệ nhưng những điểm yếu lớn nhất như thiếu tập trung trong những khoảnh khắc quyết định hay những tình huống dứt điểm cuối cùng chưa chính xác khiến thầy trò HLV Giustozzi phải nhận thất bại.
Với trận thua này, ĐT Futsal Việt Nam không thể giành quyền vào chơi trận chung kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 như mục tiêu đề ra và sẽ thi đấu trận tranh hạng ba diễn ra ngày 12/4.