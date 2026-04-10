ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026

Thứ Sáu, 18:56, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 với tỷ số 2-3 và không thể giành quyền vào chơi trận chung kết như mục tiêu đề ra.

Đây là trận đấu ĐT Futsal Việt Nam chơi không quá tệ nhưng những điểm yếu lớn nhất như thiếu tập trung trong những khoảnh khắc quyết định hay những tình huống dứt điểm cuối cùng chưa chính xác khiến thầy trò HLV Giustozzi phải nhận thất bại. 

Với trận thua này, ĐT Futsal Việt Nam không thể giành quyền vào chơi trận chung kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 như mục tiêu đề ra và sẽ thi đấu trận tranh hạng ba diễn ra ngày 12/4. 

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Indonesia trong khuôn khổ bán kết Futsal Đông Nam Á 2026. 

11:01

Sau khi vượt qua vòng bảng, ĐT Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Indonesia trong trận bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026. HLV Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của ĐT Futsal Indonesia, đồng thời nhận định đây sẽ là một thử thách lớn đối với ĐT Futsal Việt Nam.

HLV Diego Giustozzi cho biết: “ĐT Futsal Indonesia đã thay đổi rất nhiều và họ đã thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. HLV Hector Souto cùng LĐBĐ Indonesia đã làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng đã giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”.

Nhà cầm quân người Argentina cũng nhấn mạnh ĐT Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. “Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi”.

Về phần ĐT Indonesia, đội bóng này đến với giải Futsal Đông Nam Á 2026 bằng lực lượng không phải mạnh nhất. HLV trưởng ĐT Futsal Indonesia Hector Souto trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và mới xuất hiện ở tuyển. Tuy nhiên, các cầu thủ Indonesia vẫn thể hiện được năng lực với ba trận toàn thắng và giành ngôi nhất vòng bảng. Do đó, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu đầy thử thách với ĐT Futsal Việt Nam. 

17:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Indonesia giao bóng trước.

3' ĐT Futsal Việt Nam lên bóng và Thịnh Phát có thời cơ dứt điểm ở tư thế trống trải. Cầu thủ của Việt Nam tung ra cú sút căng, bóng tìm đến xà ngang khung thành của Indonesia. 

5' Mạnh Dũng cắt bóng rồi chuyền cho Thịnh Phát. Pivot của ĐT Futsal Việt Nam nỗ lực đỡ bóng rồi chuyền vào trong nhưng không cầu thủ nào tiếp cận được trái bóng do hậu vệ Indonesia đã can thiệp kịp thời. 

9' Tốc độ của trận đấu không quá cao. Không bên nào mạo hiểm tấn công ồ ạt trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng của vòng bán kết. 

10' VÀO !! Minh Quang chuyền bóng cho Ngọc Ánh, số 11 của ĐT Futsal Việt Nam xử lý không tốt ở nhịp một khiến anh lúng túng, không thể phá bóng lên ở nhịp hai trước sự áp sát của cầu thủ Indonesia. Kareth sau đó đã tận dụng thời cơ để dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Tú. 

12' Đa Hải có tình huống dốc bóng bên cánh trái, dù có khoảng trống nhưng cầu thủ này không dứt điểm ngay mà có đôi chút lưỡng lự ở khoảnh khắc quyết định khiến một thành viên Indonesia lùi về can thiệp kịp thời. 

13' VÀO !! Trong khi ĐT Futsal Việt Nam có phần mất tinh thần sau bàn thua, các cầu thủ Indonesia đã thể hiện được sự tự tin. Kareth xử lý và dứt điểm từ xa uy lực khiến các cầu thủ Việt Nam lúng túng, không kịp cản phá. 2-0 cho Indonesia. 

16' ĐT Futsal Việt Nam đang có những nỗ lực tấn công nhưng chưa tạo được đột biến trước khả năng phòng thủ rất rát của Indonesia. 

19' ĐT Futsal Indonesia đang chiếm thế chủ động với những pha chuyền bóng, xử lý bóng trong phạm vi hẹp rất ấn tượng. Các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc đoạt bóng và triển khai thế trận. 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho ĐT Futsal Indonesia. 

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

21' Kareth có pha vào bóng nguy hiểm khi đạp thẳng vào chân cầu thủ Việt Nam nhưng trọng tài không rút thẻ với cầu thủ Indonesia. 

22' VÀO OOO!!! ĐT Futsal Việt Nam được hưởng quả đá phạt, Minh Quang chuyền bóng để Đa Hải dứt điểm tung nóc lưới Indonesia. 

23' VÀO !!! Ngay sau khi ĐT Futsal Việt Nam có bàn gỡ, ĐT Futsal Indonesia đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 khi Sanjaya băng lên ở cột xa để đệm bóng tung lưới khung thành thủ môn Văn Tú. 

26' Các pha lên bóng của ĐT Futsal Việt Nam chưa có nhiều đột biến so với hiệp 1. Sau khi bị tái lập thế dẫn bàn, thầy trò HLV Giustozzi lại thể hiện sự bế tắc. 

31' VÀO OOO!!!! Trong tinh thế bế tắc từ các pha phối hợp tấn công, ĐT Futsal Việt Nam đã ghi bàn từ pha bóng cố định. Nhan Gia Hưng đá biên nhanh, tạo ra thời cơ để Công Đại băng vào dứt điểm chính xác, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. 

32' Thái Huy băng lên rất nhanh rồi dứt điểm chân trái quen thuộc nhưng thủ môn Albagir của Indonesia đã cản phá thành công. Bóng bật ra và số 9 của ĐT Futsal Việt Nam sút tiếp, bóng đi vọt xà ngang. 

33' ĐT Futsal Việt Nam có pha phối hợp tốt nhất từ đầu trận, tạo cơ hội cho Đa Hải băng xuống dứt điểm tinh tế, thủ môn Indonesia không có phản xạ kịp thời nhưng trái bóng lại tìm đến cột dọc. 

37' Trận đấu trôi dần về cuối, ĐT Futsal Việt Nam chuyển sang đá power play. 

38' Trận đấu còn 2 phút, ĐT Futsal Việt Nam xin tạm dừng hội ý. 

Hết giờ !! ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Indonesia 2-3. 

Trần Tiến/VOV.VN
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 10/4: Chung kết Futsal Đông Nam Á vẫy gọi
VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/4, ĐT Futsal Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 gặp ĐT Futsal Indonesia.

HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam nhận xét bất ngờ về đối thủ trong trận bán kết
VOV.VN - HLV Diego Giustozzi đưa ra nhận xét đầy bất ngờ về đối thủ của ĐT futsal Việt Nam trong trận bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026.

ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết giải Đông Nam Á
VOV.VN - HLV Diego Giustozzi đặt mục tiêu vào chung kết giải futsal Đông Nam Á 2026 sau khi ĐT futsal Việt Nam vượt qua vòng bảng.

