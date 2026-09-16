Giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2026/2027 bất ngờ có nhà tài trợ mới 

Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 ra mắt nhà tài trợ mới

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở chính của Tập đoàn FPT - FPT Tower, trước sự chứng kiến của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và FPT Play. Theo thỏa thuận đã ký, SACOMBANK trở thành Nhà tài trợ chính của giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 và Cúp Quốc gia 2026/2027.

Đại diện SACOMBANK - ông Nguyễn Xuân Vũ (Thành viên HĐQT) nhận chứng nhận Nhà tài trợ chính cho hai giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia

Trong mùa giải mới, hai giải đấu này sẽ gắn với thương hiệu Sacombank và có tên gọi là: Giải Hạng Nhất Quốc gia SACOMBANK 2026/2027 (SACOMBANK V-League 2 2026/2027) và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/2027 (SACOMBANK National Cup 2026/2027).

Với sự đồng hành của SACOMBANK, nguồn lực tài chính của hai giải bóng đá chuyên nghiệp này sẽ được đảm bảo bởi một trong những định chế tài chính vững mạnh thuộc top đầu tại Việt Nam. Sự kiện tiếp tục nâng cao vị thế và nâng cấp chất lượng của cả hai giải đấu, mở ra cơ hợp tác mới, sâu rộng hơn giữa SACOMBANK, VPF và FPT Play trong bức tranh phát triển chung của bóng đá chuyên nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên HĐQT SACOMBANK phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT SACOMBANK cho biết: "Bóng đá không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, mà còn kết nối cộng đồng, truyền cảm hứng về tinh thần nỗ lực và khát vọng vươn lên. Lần đầu tiên góp mặt tại Giải Bóng đá Hạng nhất Quốc gia và Giải Cúp Quốc gia mùa giải 2026/2027 với vai trò Nhà tài trợ chính, SACOMBANK kỳ vọng tiếp thêm nguồn lực để các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi hơn. Chúng tôi tin rằng mỗi bước tiến của bóng đá Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội mới để kết nối cộng đồng và tạo dựng những giá trị tốt đẹp. Đây chính là tinh thần ‘Kiến tạo giá trị – Khơi nguồn tài lộc’ mà SACOMBANK mong muốn lan tỏa và cũng là điểm nhấn trên hành trình tái định vị thương hiệu được chúng tôi triển khai từ đầu năm”.

Đại diện SACOMBANK - ông Nguyễn Xuân Vũ (Thành viên HĐQT) và Đại diện FPT Telecom - Ông Phạm Thanh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc) thực hiện nghi thức ký kết tài trợ Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2026/2027

Đánh giá cao sự đồng hành của SACOMBANK, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF cho biết: "Giải Bóng đá Hạng nhất Quốc gia và Giải Cúp Quốc gia là hai giải đấu có vai trò quan trọng trong hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia do Công ty VPF quản lý, tổ chức và điều hành. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng và quyết định đồng hành của SACOMBANK với hai giải đấu. Sự đồng hành của một thương hiệu uy tín như SACOMBANK sẽ góp phần gia tăng giá trị, sức hấp dẫn và sự lan tỏa của các giải đấu, đồng thời mang đến những động lực để VPF và các Câu lạc bộ không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, chuyên môn và hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”.

Giải SACOMBANK V-League 2 2026/2027 đã khởi tranh từ ngày 11/9 vừa qua, và sẽ diễn ra đến ngày 16/5/2027 theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách, với tổng cộng 26 vòng đấu, 182 trận. Giải quy tụ 14 đội tham gia, tăng thêm 2 đội so với mùa giải trước, bao gồm: CLB TP. Hồ Chí Minh, Bình Minh Sài Gòn, Công An Nhân Dân, Đại Học Văn Hiến, Huế, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Quy Nhơn United, Thái Nguyên, Thép Cần Thơ, CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh và Xuân Thiện Phú Thọ.

Đại diện SACOMBANK - bà Nguyễn Thị Kiều Anh (Phó Tổng Giám đốc) và Đại diện FPT Play - Bà Tô Nam Phương (Phó Tổng Giám đốc) thực hiện nghi thức ký kết tài trợ Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2026/2027

Tổng giá trị giải thưởng SACOMBANK V-League 2 2026/2027 là 3,5 tỷ đồng. Trong đó, đội Vô địch nhận cúp, huy chương vàng và 2 tỷ đồng tiền thưởng; đội giải Nhì nhận huy chương bạc và 1 tỷ đồng; đội giải Ba nhận huy chương đồng và 500 triệu đồng. Kết thúc mùa giải, hai đội xếp đầu bảng sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp, lên thi đấu tại V-League 1 2027/2028; hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống hạng thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia mùa tiếp theo.

Trong khi đó, Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/9/2026 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30/5/2027. Toàn giải có 29 trận, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận ở vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết; riêng bán kết và chung kết các đội đá hai lượt đi - về.

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Bên cạnh 13 đội V-League 2 (trừ CLB Thái Nguyên không đăng ký tham dự theo quy định giải), Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/2027 còn có sự tham dự của 14 đội V-League 1 gồm: Bắc Ninh, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Nội FC, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thể Công - Viettel, Nam Định và Đồng Nai. CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng gồm cúp, huy chương vàng và tiền thưởng 2 tỷ đồng.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, khẳng định: "Hơn cả danh vị Nhà tài trợ, chúng tôi đánh giá SACOMBANK là một đối tác cùng chung tầm nhìn, chung chí hướng đóng góp cho sự phát triển của thể thao nước nhà. Sự cộng hưởng giữa tiềm lực và khát vọng tạo dựng các giá trị bền vững cho nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam giữa hai đơn vị sẽ mang đến những trải nghiệm ngày càng trọn vẹn hơn cho người hâm mộ. Điều này không chỉ đem đến một động lực mới, thôi thúc chúng tôi tiếp tục nâng cấp chất lượng sản xuất, mở rộng các sáng kiến trong công tác phát sóng, mà còn là nền tảng cho hành trình hợp tác lâu dài giữa đôi bên”.

SACOMBANK V-League 2 2026/27 và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/2027 đánh dấu mùa giải thứ 5 liên tiếp FPT Play giữ vai trò đối tác truyền hình, hợp tác sản xuất và phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Trong mùa giải mới, FPT Play tiếp tục duy trì quy chuẩn sản xuất các trận đấu chất lượng cao với 6 - 8 máy quay mỗi trận. Bộ đồ họa truyền hình mới cũng được FPT Play áp dụng đồng bộ với hệ thống nhận diện của VPF, đảm bảo hình ảnh nhất quán, chuyên nghiệp cho giải đấu.

Giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2026/2027 bất ngờ có nhà tài trợ mới

Bên cạnh đó, giao diện mới của FPT Play trên website và ứng dụng di động hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm nghe - nhìn thú vị. Mục Thể thao được tái cấu trúc thành Sport Zone, cho phép khán giả tra cứu tỷ số trực tiếp, bảng xếp hạng và lịch thi đấu SACOMBANK V-League 2 2026/2027 và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/2027 theo thời gian thực.

Các tính năng mới như Host-Led Chat và Filtering giúp khán giả tạo chủ đề, mời bạn bè cùng theo dõi và lọc bình luận khi xem các trận đấu; tính năng Interactive Control cho phép tua lại hoặc chuyển nhanh đến pha bóng muốn xem ngay trên điện thoại. Chế độ đồng hành (Companion Mode) tiếp tục được duy trì, cho phép khán giả vừa xem trận đấu trên Smart TV hoặc FPT Play Box, vừa dùng điện thoại để theo dõi livescore, thống kê và trò chuyện mà không gián đoạn trải nghiệm chính.

Tất cả các trận đấu tại SACOMBANK V-League 2 2026/2027 và Cúp Quốc gia Sacombank 2026/2027 có sự đồng hành của SACOMBANK sẽ được FPT Play tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của đơn vị, bao gồm: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…