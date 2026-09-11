Lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27: Kịch tính vòng đầu tiên

Lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu ở vòng đầu tiên. Việc số lượng đội tăng lên thành 14, ngang với V-League giúp cho giải đấu nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời các đội mùa này được đánh giá có trình độ và lực lượng không quá chênh lệch.

Màn so tài giữa CAND và Long An được đánh giá sẽ rất quyết liệt.

Hai mùa trước khi Ninh Bình hay Đồng Nai đầu tư mạnh mẽ, có lực lượng được đánh giá mạnh hơn hẳn so với các đội còn lại khiến cuộc đua vô địch sớm ngã ngũ. Mùa này, nhiều đội có sự đầu tư khiến sự chênh lệch về lực lượng không quá lớn khiến cuộc đua vô địch được đánh giá sẽ kịch tính hơn.

Mùa này, đội vô địch và á quân sẽ giành suất thăng hạng trực tiếp lên chơi tại V-League mùa giải sau. Điều đó tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa những đội bóng giàu tham vọng trong mùa này.

Hôm nay (11/9), hai trận đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra. Huế sẽ chạm trán đội bóng mới chuyển giao là Sài Gòn, trong khi CAND sau khi xuống hạng sẽ gặp Long An. Mùa này, CAND sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với mặt bằng chung, cũng như có kinh nghiệm thi đấu tại V-League nên sẽ là ứng viên sáng giá cạnh tranh suất lên hạng.

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27:

11/9 15h30 Huế - Sài Gòn

11/9 18h00 CAND - Long An

12/9 15h30 Lâm Đồng - TP. Hồ Chí Minh FC

12/9 17h00 Cần Thơ - Hưng Yên

13/9 16h00 ĐH Văn Hiến - TP. Hồ Chí Minh

13/9 18h00 Thái Nguyên - Quy Nhơn United

13/9 18h00 Phú Thọ - Khánh Hòa