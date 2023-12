Gong Oh Kyun và những HLV có nguy cơ bị sa thải ở V-League 2023/24

V-League 2023/2024 đã trôi qua được 7 vòng đấu, nhưng đã có tới 5 huấn luyện viên phải rời chiếc ghế nóng của mình. Đó là trường hợp của HLV Bandovic (Hà Nội FC), Vũ Tiến Thành (CLB TP.HCM), Trần Tiến Đại (CLB CAHN), Võ Đình Tân (Khánh Hòa) và Thạch Bảo Khanh (Thể Công Viettel).

Trong số những người được chọn để thay thế thì HLV Gong Oh Kyun của CLB CAHN được chú ý hơn cả. Bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc từng dẫn dắt U23 Việt Nam và để lại được dấu ấn với lối chơi tấn công đẹp mắt.

Tuy nhiên, kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt CLB CAHN, HLV Gong Oh Kyun lại đang gặp khó khăn. HLV Gong Oh Kyun mới giúp CLB CAHN đánh bại được HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023/2024.

HLV Gong Oh Kyun đang gặp khó khăn ở CLB CAHN.

Trong 4 trận đấu tại sân chơi V-League 2023/2024, CLB CAHN của HLV Gong Oh Kyun hòa 2 và thua 2. CLB CAHN đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thì sau 4 vòng đấu dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Hàn đã tụt xuống thứ 8 với 9 điểm, kém đội đầu bảng tới 7 điểm.

Với thành tích nghèo nàn của CLB CAHN, HLV Gong Oh Kyun đang đối diện với nguy cơ bị sa thải. Theo một số nguồn tin, cựu thuyền trưởng của U23 Việt Nam và các cộng sự tạm thời bị treo quyền chỉ đạo ở vòng 8 V-League 2023/2024.

Hiện tại, HLV Polking được cho là ứng viên nặng ký nhất cho chiệc ghế nóng tại CLB CAHN, trong trường hợp đội bóng ngành công an chia tay HLV Gong Oh Kyun. Điều đáng nói, trước khi CLB CAHN ký hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun thì họ cũng đã theo đuổi HLV Polking.

Ngoài HLV Gong Oh Kyun thì 2 huấn luyện viên nữa đang đối diện với nguy cơ bị sa thải là HLV Kiatisuk của HAGL và HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh. Cả 2 đội bóng này đều chưa thắng ở V-League 2023/2024 và đang chia nhau 2 vị trí cuối bảng.