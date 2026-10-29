Hà Nội FC đối diện khó khăn lớn ở trận đại chiến với Ninh Bình

Hà Nội FC mất cả cầu thủ lẫn HLV trước đại chiến Ninh Bình

Theo lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/2027, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà. Sau trận thua Đà Nẵng ở vòng 5, đội chủ sân Hàng Đẫy cần giành kết quả thuận lợi để cải thiện thứ hạng của mình.

Tuy nhiên, Hà Nội FC đối diện với khó khăn lớn khi gặp Ninh Bình. Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của Anh Tiệp vì án treo giò, khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Đà Nẵng.

Hà Nội FC tổn thất lực lượng ở trận đấu với Ninh Bình (Ảnh: VPF).

Không những vậy, trên bang ghế chỉ đạo, Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của HLV Harry Kewell vì nhận thẻ đỏ. Ngoài ra, huấn luyện viên thể lực Bruno Luis Inarra cũng nghỉ làm nhiệm vụ ở vòng 6 theo QĐKL1059.

HLV Harry Kewell bị cấm chỉ đạo (Ảnh: VPF).

Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Trong khi đó, Ninh Bình có 10 điểm đứng thứ 4. Nếu đánh bại được Ninh Bình, Văn Quyết cùng đồng đội sẽ gây áp lực lên nhóm đua vô địch.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình tại vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 30/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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