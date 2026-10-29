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Giải mã sức bật giúp SLNA chiếm ngôi đầu V-League 2026/27

Thứ Năm, 08:00, 29/10/2026
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VOV.VN - SLNA gây bất ngờ tại V-League 2026/27 khi bất bại sau 5 vòng đấu, giành 11 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng. Sự kết hợp giữa tinh thần thi đấu, sức trẻ và chiến thuật hiệu quả đang giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vượt kỳ vọng, mở ra hy vọng về một mùa giải khởi sắc.

Sau nhiều mùa giải quen với cuộc chiến trụ hạng, SLNA đang khiến V-League 2026/27 phải nhìn mình bằng ánh mắt khác. Với 11 điểm sau 5 vòng đấu cùng thành tích bất bại, đội bóng xứ Nghệ tạm chiếm ngôi đầu bảng bằng sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu và cách tổ chức lối chơi hiệu quả hơn.

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Sau 5 vòng đấu, SLNA bất ngờ đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/27 (Ảnh

Trước mùa giải, SLNA không nằm trong nhóm được kỳ vọng cạnh tranh những vị trí cao nhất. Biến động nhân sự, nguồn lực hạn chế và những mùa giải chật vật trước đó khiến mục tiêu thực tế của đội bóng vẫn là tích lũy điểm số để sớm trụ hạng. Tuy nhiên, sau 5 vòng đấu, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã có 3 chiến thắng, 2 trận hòa, chưa nhận thất bại nào và lần lượt chứng minh khả năng cạnh tranh trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở vị trí dẫn đầu, mà còn ở cách SLNA giành lấy vị trí ấy. Đội bóng xứ Nghệ đang cho thấy sự tiến bộ trong tổ chức tuyến giữa, chuyển đổi trạng thái và tận dụng những tình huống quyết định. Khi một đội bóng đặt mục tiêu trụ hạng lại đứng trên nhiều đối thủ có tiềm lực tốt hơn, hai chữ bất ngờ không còn là lời giải thích đầy đủ.

Tinh thần xứ Nghệ và những nhân tố tạo khác biệt

Chiến thắng 2-0 trước HAGL ở vòng 5 là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ của SLNA. Dẫu vậy, không nên vì một chiến thắng mà tô hồng mọi thứ. SLNA vẫn bỏ lỡ một số cơ hội thuận lợi trong chiến thắng trước HAGL. Chiến thắng 2-0 là phần thưởng xứng đáng cho đội khách, nhưng chưa có nghĩa SLNA đã đạt đến trạng thái hoàn hảo.

Điểm tích cực nằm ở tinh thần thi đấu và niềm tin của các cầu thủ. Đội trưởng Hồ Khắc Ngọc cho biết đã rất lâu SLNA mới có khởi đầu thuận lợi như vậy, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trẻ và sự động viên từ HLV Văn Sỹ Sơn. Theo tiền vệ sinh năm 1992, khát vọng khẳng định bản thân của lớp cầu thủ trẻ đang tạo thêm năng lượng cho đội bóng.

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Hồ Khắc Ngọc tự hào về các đồng đội sau chuỗi trận khởi sắc ở V-League 2026/27 (Ảnh: VPF)

Nguyễn Quang Vinh đã ghi 3 bàn sau 5 vòng đấu, còn Abdel-Amine Trần Đức Vinh liên tục cho thấy sự tự tin trong xử lý và di chuyển tấn công. Bàn thắng vào lưới HAGL là pha lập công đầu tiên của Đức Vinh ở mùa giải này, đồng thời cho thấy các cầu thủ trẻ có thể tạo khác biệt khi được trao cơ hội trong một hệ thống phù hợp.

Với SLNA, sử dụng cầu thủ trẻ không chỉ là giải pháp nhân sự trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, mà còn tạo động lực cạnh tranh nội bộ. Những gương mặt mới đang giúp đội bóng có thêm phương án tấn công, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một vài cái tên quen thuộc. Bản sắc chiến đấu của bóng đá xứ Nghệ vẫn còn nguyên giá trị, nhưng điều quan trọng là tinh thần ấy đang được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

HLV Văn Sỹ Sơn và lời giải ở tuyến giữa

Nếu tinh thần là nền móng, cách tổ chức chiến thuật của HLV Văn Sỹ Sơn là yếu tố giúp SLNA duy trì sự ổn định. Bộ ba Joseph Onoja, Hồ Khắc Ngọc và Abdel-Amine Trần Đức Vinh tạo nên sự bổ trợ tương đối rõ ràng ở tuyến giữa, giúp đội bóng cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

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Ảnh: VPF

Onoja đảm nhiệm việc tranh chấp, đánh chặn và thu hồi bóng. Khắc Ngọc điều tiết nhịp độ, tổ chức các đường chuyền, trong khi Đức Vinh có khả năng thoát pressing, xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tạo đột biến. Sự phân công này giúp SLNA có thêm lựa chọn khi triển khai bóng, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào những đường chuyền dài hoặc các pha tranh chấp trực diện.

Sau trận thắng HAGL, HLV Văn Sỹ Sơn nhấn mạnh vai trò của bộ ba trong khả năng chuyển đổi trạng thái. Theo ông, Onoja thường đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn, còn Khắc Ngọc và Đức Vinh có khả năng thoát pressing, đưa bóng từ phòng ngự sang tấn công. Đây là nền tảng để SLNA vừa duy trì khả năng phòng ngự, vừa tổ chức những đợt lên bóng có chủ đích.

Khi giành lại bóng, SLNA có thể giữ nhịp để phối hợp hoặc nhanh chóng tăng tốc khi đối thủ chưa kịp ổn định đội hình. Dàn ngoại binh cũng đóng góp đáng kể vào sự cân bằng ấy khi Bruno Pereira và Luizao bổ sung phương án tấn công, còn Jairo đem lại kinh nghiệm cho hàng phòng ngự. Những đóng góp của họ trong chiến thắng trước HAGL cho thấy SLNA đang có nhiều cách tiếp cận khung thành, thay vì trông chờ vào một phương án duy nhất.

Tuy nhiên, ngôi đầu sau 5 vòng đấu chưa thể biến SLNA thành ứng viên vô địch chỉ sau một đêm. Các đối thủ còn nhiều cơ hội bám đuổi, trong khi lịch thi đấu phía trước có thể đặt ra những thử thách lớn hơn về thể lực, nhân sự và khả năng duy trì phong độ.

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Ảnh: VPF

Bài toán của HLV Văn Sỹ Sơn vì thế là duy trì sự gắn kết mà không để đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào một vài mắt xích. Bản thân các cầu thủ cũng hiểu rằng không thể ngủ quên trên chiến thắng. Hồ Khắc Ngọc khẳng định đội bóng sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận một, thay vì đặt nặng những mục tiêu xa hơn sau khởi đầu thuận lợi. Đó là cách tiếp cận hợp lý khi tận hưởng thành quả nhưng không nhầm lẫn giữa một khởi đầu ấn tượng và sự bảo đảm cho cả mùa giải.

Sau 5 vòng đấu, 11 điểm cùng thành tích bất bại là kết quả đáng khích lệ đối với đội bóng từng nhiều lần phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. SLNA đang cho thấy tiềm lực tài chính hay danh tiếng không phải yếu tố duy nhất quyết định thứ hạng, dù chúng vẫn có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua đường dài.

Nếu tiếp tục cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, duy trì sự gắn kết và giữ được sự tỉnh táo trước áp lực, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có quyền hướng đến một mùa giải vượt kỳ vọng.

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Bảng xếp hạng V-League 2026/27 trước vòng 6 (Ảnh: VPF)
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Đình Bắc và nhiệm vụ "giải mã" SLNA của HLV Văn Sỹ Sơn

VOV.VN - Vòng 6 V-League 2026/2027 là cơ hội để Đình Bắc cùng CAHN thử thách SLNA, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại. Cuộc đối đầu trên sân Vinh cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa tiền đạo sinh năm 2004 và HLV Văn Sỹ Sơn, người từng dẫn dắt anh tại Quảng Nam.

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