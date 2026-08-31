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Hà Nội FC kích nổ “bom tấn” người Australia từng dự World Cup

Thứ Hai, 13:48, 31/08/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Hà Nội FC chiêu mộ thành công tiền đạo ngoại binh người Australia - Adam Taggart.

Hà Nội FC chính thức công bố bản hợp đồng đáng chú ý với tiền đạo Adam Taggart, đánh dấu thương vụ nổi bật trên thị trường chuyển nhượng V-League. Sự xuất hiện của chân sút người Australia được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công đội bóng Thủ đô ở mùa giải 2026/27.

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Adam Taggart gia nhập Hà Nội FC ở mùa giải 2026/27. (Ảnh: Perth Glory)

Adam Taggart trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Viện Thể thao Australia và sớm bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Taggart khởi nghiệp tại Perth Glory trước khi trải qua nhiều CLB như Newcastle Jets, Fulham hay Cerezo Osaka.

Trong sự nghiệp thi đấu cấp CLB, Taggart đã tích lũy kinh nghiệm dày dạn với hơn 300 trận ra sân và ghi tổng cộng 139 bàn thắng.

Mùa giải gần nhất 2025/26, Taggart khoác áo Perth Glory và đóng góp 5 bàn cùng 2 kiến tạo sau 23 lần ra sân. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Taggart vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng.

Sở hữu chiều cao 1m77 cùng sở trường đá trung phong, Taggart phù hợp với vai trò “mũi nhọn” trong hệ thống tấn công. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng là điểm cộng lớn khi Taggart từng nhiều lần khoác áo ĐT Australia.

Đáng chú ý, Taggart từng góp mặt trong danh sách dự World Cup 2014 của ĐT Australia và có cơ hội ra sân ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Taggart vào sân từ băng ghế dự bị trong trận ĐT Australia thua Hà Lan 2-3, trước khi đá chính và chơi 45 phút ở trận thua 0-3 trước Tây Ban Nha.

Việc chiêu mộ Adam Taggart cho thấy tham vọng rõ ràng của Hà Nội FC trong cuộc đua danh hiệu. Với sự bổ sung chất lượng này, đội bóng áo tím Thủ đô được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Quách Khiêm/VOV.VN
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