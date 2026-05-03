Hà Nội FC nhận tin không vui trước vòng 22 V-League

Chủ Nhật, 14:35, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội FC nhận tin không vui trước vòng 22 V-League khi đội bóng này tiếp tục không có được lực lượng mạnh nhất.

Những vòng đấu gần đây của V-League, Hà Nội FC thường xuyên vắng những trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Vòng 22 sắp tới cũng không phải ngoại lệ. 

Ảnh: Hoài Thương. 

Theo đó, đội bóng Thủ đô sẽ thiếu vắng trung vệ Vũ Tiến Long ở chuyến làm khách đến sân của Thanh Hóa ngày 9/5 do đã nhận thẻ đỏ ở trận gặp Đà Nẵng vòng 21. Ngoài ra, khả năng ra sân của Đỗ Duy Mạnh ở trận đấu tới cũng còn bỏ ngỏ. 

Thêm vào đó, Hà Nội FC sẽ còn phải nhận án kỷ luật từ BTC do đã có 5 nhân sự phải nhận thẻ vàng ở vòng 21 gồm 4 cầu thủ và HLV Harry Kewell. Mức phạt theo quy định sẽ là 2 triệu đồng. 

Dù vắng một số cầu thủ và phải nhận án kỷ luật, Hà Nội FC cũng đón tin tích cực ở vòng 22 khi tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và trung vệ Nguyễn Thành Chung sẽ trở lại đội hình sau khi chấp hành xong án treo giò vì thẻ phạt ở vòng đấu 21. 

Hà Nội FC dù gặp những tổn thất khác nhau ở các vòng đấu gần đây nhưng đang có phong độ khá tốt khi chỉ thua 1 trận trong 7 trận gần nhất. Điều đó giúp đội bóng Thủ đô duy trì được cơ hội cạnh tranh vị trí trong tốp ba trên bảng xếp hạng. 

Sao trẻ tỏa sáng, Hà Nội FC đánh bại Đà Nẵng trong trận đấu có 2 thẻ đỏ
VOV.VN - Tài năng trẻ Anh Tiệp tiếp tục ghi bàn giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng trong ngày có 2 tấm thẻ đỏ xuất hiện trên sân Hàng Đẫy.

Kết quả V-League hôm nay 1/5: Hà Nội FC thắng kịch tính Đà Nẵng
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 1/5, Hà Nội FC thắng kịch tính 2-1 trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng tại vòng 21.

Hà Nội FC – Đà Nẵng: Top 3 vẫy gọi đội bóng Thủ đô
VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 1/5 trên sân Hàng Đẫy.

