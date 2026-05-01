中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả V-League hôm nay 1/5: Hà Nội FC thắng kịch tính Đà Nẵng

Thứ Sáu, 21:25, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 1/5, Hà Nội FC thắng kịch tính 2-1 trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng tại vòng 21.

21:42
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Hà Nội FC có khởi đầu như mơ trước Đà Nẵng khi Hoàng Hên kiến tạo cho Anh Tiệp ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, tài năng trẻ Anh Tiệp ghi bàn cho Hà Nội FC tại V-League. 

Tuy nhiên, Hà Nội FC lại tỏ ra mất tập trung sau bàn thắng sớm và để cho Đà Nẵng liên tiếp uy hiếp khung thành. Tới phút 21, Makaric gỡ hòa 1-1 cho đội khách trong tình huống có phần may mắn. Cú sút trượt của Minh Quang vô tình trở thành đường kiến tạo dọn cỗ để Makaric dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Trong bối cảnh Hà Nội FC chơi bế tắc, Xuân Mạnh đã trở thành người hùng của đội chủ nhà. Phút 44, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Hà Nội FC hoàn thành nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng dù phải trải qua những phút giây nhọc nhằn trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Hoài Thương)

Hiệp 2 chứng kiến VAR liên tiếp tạo kịch tính khi trọng tài đã xem lại băng quay chậm để rút thẻ đỏ với Đức Anh của Đà Nẵng ở phút 70 và Tiến Long của Hà Nội FC ở phút 90+6 sau các pha chơi xấu. Ngoài ra, trọng tài cũng từ chối thổi phạt đền cho Đà Nẵng ở phút 90 khi xác định Adriel không dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, Hà Nội FC tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League khi có 39 điểm, hơn 1 điểm so với Ninh Bình và chỉ còn kém Thể Công Viettel 3 điểm. Diễn biến này tạo áp lực lớn trước khi Thể Công Viettel gặp Ninh Bình vào tối 3/5.

11:22
Hà Nội FC đang thể hiện phong độ rất cao khi thắng 5/6 trận gần nhất tại V-League. Đặc biệt, thầy trò HLV Harry Kewell vừa thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng đấu trước. Chuỗi kết quả ấn tượng này giúp đội bóng Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng khi đang đứng thứ 4 với 36 điểm và chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm.

Thậm chí, Hà Nội FC vẫn có thể cạnh tranh ngôi á quân, do chỉ kém 6 điểm so với vị trí nhì bảng của Thể Công Viettel. Nhất là khi, á quân V-League sẽ tham dự Cúp C2 châu Á và được tăng thêm suất ngoại binh khi đăng ký tại mùa giải 2026/2027.

Nếu đánh bại Đà Nẵng trong trận đấu sớm ở vòng 21, Hà Nội FC sẽ tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Một chiến thắng trên sân Hàng Đẫy cũng sẽ giúp đội bóng Thủ đô gây áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh, trước khi Thể Công Viettel gặp Ninh Bình vào tối 3/5.

Thống kê đối đầu cũng đang ủng hộ Hà Nội FC trước cuộc tiếp đón Đà Nẵng với 5 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 lần chạm trán gần nhất. Trong đó, Hà Nội FC đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước Đà Nẵng.

Lúc này, Đà Nẵng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng khi có cùng 13 điểm như PVF-CAND nhưng hơn chỉ số phụ. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn vừa gây bất ngờ tại vòng đấu trước khi cầm hòa Thể Công Viettel 3-3.

Dẫu vậy, Đà Nẵng cũng phải trả giá đắt cho điểm số trước Thể Công Viettel khi trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng lĩnh thẻ vàng nên bị treo giò ở chuyến làm khách của Hà Nội FC do đã lĩnh đủ số thẻ phạt. Ngoài ra, đội khách cũng thiếu vắng thủ môn Phan Văn Biểu vì tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Nam Định.

Hà Nội FC đã thắng Đà Nẵng 2-0 ở trận lượt đi

Thiếu vắng 3 cầu thủ quan trọng, Đà Nẵng rất khó so bì về lực lượng với Hà Nội FC dù đội chủ nhà cũng đang chịu tổn thất nhân sự. Đoàn quân của HLV Harry Kewell thiếu vắng Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Thành Chung vì án treo giò, còn Đỗ Duy Mạnh đang gặp vấn đề với chấn thương.

Trong bối cảnh được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, cộng thêm yếu tố “thiên thời” và “địa lợi”, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu đánh bại Đà Nẵng để tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League.  

18:22
Đội hình xuất phát của Hà Nội FC và Đà Nẵng. (Ảnh: VPF)
19:15

Trận đấu bắt đầu!!! Hà Nội FC giao bóng

Đỗ Hùng Dũng cán mốc 300 trận đấu cho Hà Nội FC. (Ảnh: Hoài Thương)
19:19

3': VÀO!!! Hà Nội FC 1-0 Đà Nẵng

Hoàng Hên treo bóng từ quả phạt bên cánh phải, Anh Tiệp bay người đánh đầu tung lưới Đà Nẵng. Tài năng trẻ Anh Tiệp có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn cho Hà Nội FC.

Anh Tiệp mở tỷ số cho Hà Nội FC. (Ảnh: Hoài Thương)
19:21

5': ĐÀ NẴNG SUÝT GỠ HÒA!!! Hà Nội FC tỏ ra mất tập trung sau bàn mở tỷ số, để cho đội khách có thời cơ dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của Anh Tuấn đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

19:27

10': Hà Nội FC thót tim!!! Đà Nẵng đoạt được bóng ngay trước vòng cấm, Makaric bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ nhưng lại dứt điểm quá hiền.

19:31

14': Đà Nẵng tổn thất lực lượng!!! Lopez dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ nhường chỗ cho Minh Quang.

19:31

16': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Văn Toản bay người cứu thua cho Đà Nẵng trước cú sút phạt của Hai Long.

19:37

21': VÀO!!! Hà Nội FC 1-1 Đà Nẵng

Minh Quang phá bẫy việt vị, thoát xuống sau lưng hàng thủ Hà Nội FC để đón đường chuyền vượt tuyến. Sau đó, cú sút trượt của Minh Quang vô tình trở thành đường kiến tạo để Makaric dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. VAR cũng đã vào cuộc trước khi trọng tài công nhận bàn gỡ hòa cho Đà Nẵng.

Các cầu thủ Đà Nẵng ăn mừng bàn gỡ hòa. (Ảnh: Hoài Thương)
19:43

26': Tranh cãi!!! HLV Harry Kewell phản ứng khi Hai Long vượt qua 2 cầu thủ rồi ngã xuống ngay trước vòng cấm sau cú xoạc bóng quyết liệt của Văn Sơn, nhưng trọng tài xác định hậu vệ Đà Nẵng không phạm lỗi.

19:49

33': Nỗ lực bất thành!!! Fisher xoay trở đầy quyết tâm trong vòng cấm Đà Nẵng rồi tung cú sút chệch cột dọc.

19:52

37': Đáng tiếc!!! Xuân Mạnh đột phá vào vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền khó chịu về cột xa nhưng không có đồng đội nào kịp băng cắt dứt điểm.

20:00

44': VÀO!!! Hà Nội FC 2-1 Đà Nẵng

Xuân Mạnh bật cao đánh đầu thành bàn sau quả tạt từ cánh trái của Công Nhật. Hà Nội FC một lần nữa dẫn trước Đà Nẵng.

Xuân Mạnh tái lập thế dẫn bàn cho Hà Nội FC. (Ảnh: Hoài Thương)
20:03

45'+3: Nỗ lực bất thành!!! Hai Long đột phá dũng mãnh ở trung lộ rồi tung cú sút chệch cột dọc Đà Nẵng.

20:05

45'+5: Không có phạt đền!!! Lê Xuân Tú ngã trong vòng cấm Đà Nẵng nhưng trọng tài xác định không có lỗi.

20:06

Hiệp 1 kết thúc!!! Hà Nội FC bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Đà Nẵng 1-0.

Cầu thủ đôi bên thi đấu cực kỳ máu lửa trong hiệp 1. (Ảnh: Hoài Thương)
20:21

Hiệp 2 bắt đầu!!! Đà Nẵng giao bóng

20:22

46': Hà Nội FC thay người!!! Passira vào thế chỗ Lê Xuân Tú.

20:26

50': Phòng ngự ấn tượng!!! Trung vệ Đỗ Phi Long xoạc bóng chuẩn xác để ngăn chặn cơ hội uy hiếp khung thành của Hà Nội FC.

20:31

53': ĐÀ NẴNG BỎ LỠ CƠ HỘI!!! Đình Duy thoát xuống đối mặt thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tiền đạo này không sút ngay mà căng ngang cho đồng đội, nhưng người gác đền của Hà Nội FC đã đoán được ý đồ và bắt gọn bóng. 

20:38

60': Tiền vệ Việt kiều vào sân!!! Đà Nẵng đưa Nguyễn Vadim, Ngọc Hiệp vào thay Makaric, Hồng Phúc. Bên phía Hà Nội FC, Tuấn Hải cũng vào thế chỗ Fisher.

Tiền vệ Việt kiều Nguyễn Vadim. (Ảnh: Hoài Thương)
20:44

65': Thế trận giằng co!!! Hà Nội FC chơi chậm lại trong hiệp 2 và tỏ ra bế tắc khi vấp phải những pha truy cản quyết liệt của hàng thủ Đà Nẵng. 

20:47

70': THẺ ĐỎ!!! Sau khi VAR can thiệp, trọng tài xác định Đức Anh đã dẫm lên người Passira và truất quyền thi đấu của hậu vệ Đà Nẵng.

Trọng tài tham khảo VAR. (Ảnh: Hoài Thương)
Trọng tài rút thẻ đỏ với Đức Anh. (Ảnh: Hoài Thương)
20:50

73': Xử lý rườm rà!!! Minh Quang có cơ hội xâm nhập vòng cấm Hà Nội FC nhưng không dứt điểm ngay mà liên tiếp ngoặt bóng để rồi bị các hậu vệ áo tím ngăn chặn.

20:55

78': Ăn miếng trả miếng!!! Thủ môn Quan Văn Chuẩn bắt gọn pha đánh đầu của đối phương trong tình huống cố định. Ngay sau đó, Hà Nội FC phản công và suýt nữa ghi bàn khi Minh Quang mắc sai lầm.

20:59

83': KHUNG THÀNH ĐÀ NẴNG RUNG CHUYỂN!!! Cột dọc từ chối pha dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên.

Đỗ Hoàng Hên bị thần may mắn ngoảnh mặt. (Ảnh: Hoài Thương)
21:01

86': Thay người bất đắc dĩ!!! Đỗ Hùng Dũng bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Hà Nội FC đưa Vũ Tiến Long vào sân.

21:05

89': KHÔNG VÀO!!! Vũ Văn Sơn bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã cứu thua cho Hà Nội FC.

21:10

90'+2: KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! VAR can thiệp và trọng tài đã xem lại tình huống quay chậm, qua đó xác định Adriel không dùng tay cản bóng trong tình huống đánh đầu của Vũ Văn Sơn.

21:14

90'+6: HÀ NỘI FC CHỈ CÒN 10 NGƯỜI!!! VAR can thiệp và trọng tài rút thẻ đỏ với Vũ Tiến Long vì tình huống chơi xấu với Đỗ Phi Long.

Vũ Tiến Long lĩnh thẻ đỏ vì húc đầu vào ngực Đỗ Phi Long. (Ảnh: Hoài Thương)
21:22

HẾT GIỜ!!! Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng tại vòng 21 V-League 2025/2026.

Trực tiếp Hà Nội FC vs Đà Nẵng vòng 21 V-League 2025/2026

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Hà Nội FC Đà Nẵng V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 1/5 trên sân Hàng Đẫy.

VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 1/5 trên sân Hàng Đẫy.

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/5, V-League và giải hạng Nhất Quốc gia bước vào vòng đấu tiếp theo.

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/5, V-League và giải hạng Nhất Quốc gia bước vào vòng đấu tiếp theo.

VOV.VN - Tin bóng đá 30-4, xác định thời điểm chốt “số phận” của SLNA ở V-League 2026/2027, bóng đá Việt Nam sôi động với hơn 130 trận đấu trong tháng 5/2026.

VOV.VN - Tin bóng đá 30-4, xác định thời điểm chốt “số phận” của SLNA ở V-League 2026/2027, bóng đá Việt Nam sôi động với hơn 130 trận đấu trong tháng 5/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế