Kết quả V-League hôm nay 1/5: Hà Nội FC thắng kịch tính Đà Nẵng
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 1/5, Hà Nội FC thắng kịch tính 2-1 trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng tại vòng 21.
Hà Nội FC có khởi đầu như mơ trước Đà Nẵng khi Hoàng Hên kiến tạo cho Anh Tiệp ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, tài năng trẻ Anh Tiệp ghi bàn cho Hà Nội FC tại V-League.
Tuy nhiên, Hà Nội FC lại tỏ ra mất tập trung sau bàn thắng sớm và để cho Đà Nẵng liên tiếp uy hiếp khung thành. Tới phút 21, Makaric gỡ hòa 1-1 cho đội khách trong tình huống có phần may mắn. Cú sút trượt của Minh Quang vô tình trở thành đường kiến tạo dọn cỗ để Makaric dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.
Trong bối cảnh Hà Nội FC chơi bế tắc, Xuân Mạnh đã trở thành người hùng của đội chủ nhà. Phút 44, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Hiệp 2 chứng kiến VAR liên tiếp tạo kịch tính khi trọng tài đã xem lại băng quay chậm để rút thẻ đỏ với Đức Anh của Đà Nẵng ở phút 70 và Tiến Long của Hà Nội FC ở phút 90+6 sau các pha chơi xấu. Ngoài ra, trọng tài cũng từ chối thổi phạt đền cho Đà Nẵng ở phút 90 khi xác định Adriel không dùng tay cản bóng trong vòng cấm.
Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, Hà Nội FC tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League khi có 39 điểm, hơn 1 điểm so với Ninh Bình và chỉ còn kém Thể Công Viettel 3 điểm. Diễn biến này tạo áp lực lớn trước khi Thể Công Viettel gặp Ninh Bình vào tối 3/5.
Hà Nội FC đang thể hiện phong độ rất cao khi thắng 5/6 trận gần nhất tại V-League. Đặc biệt, thầy trò HLV Harry Kewell vừa thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng đấu trước. Chuỗi kết quả ấn tượng này giúp đội bóng Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng khi đang đứng thứ 4 với 36 điểm và chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm.
Thậm chí, Hà Nội FC vẫn có thể cạnh tranh ngôi á quân, do chỉ kém 6 điểm so với vị trí nhì bảng của Thể Công Viettel. Nhất là khi, á quân V-League sẽ tham dự Cúp C2 châu Á và được tăng thêm suất ngoại binh khi đăng ký tại mùa giải 2026/2027.
Nếu đánh bại Đà Nẵng trong trận đấu sớm ở vòng 21, Hà Nội FC sẽ tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Một chiến thắng trên sân Hàng Đẫy cũng sẽ giúp đội bóng Thủ đô gây áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh, trước khi Thể Công Viettel gặp Ninh Bình vào tối 3/5.
Thống kê đối đầu cũng đang ủng hộ Hà Nội FC trước cuộc tiếp đón Đà Nẵng với 5 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 lần chạm trán gần nhất. Trong đó, Hà Nội FC đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước Đà Nẵng.
Lúc này, Đà Nẵng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng khi có cùng 13 điểm như PVF-CAND nhưng hơn chỉ số phụ. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn vừa gây bất ngờ tại vòng đấu trước khi cầm hòa Thể Công Viettel 3-3.
Dẫu vậy, Đà Nẵng cũng phải trả giá đắt cho điểm số trước Thể Công Viettel khi trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng lĩnh thẻ vàng nên bị treo giò ở chuyến làm khách của Hà Nội FC do đã lĩnh đủ số thẻ phạt. Ngoài ra, đội khách cũng thiếu vắng thủ môn Phan Văn Biểu vì tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Nam Định.
Thiếu vắng 3 cầu thủ quan trọng, Đà Nẵng rất khó so bì về lực lượng với Hà Nội FC dù đội chủ nhà cũng đang chịu tổn thất nhân sự. Đoàn quân của HLV Harry Kewell thiếu vắng Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Thành Chung vì án treo giò, còn Đỗ Duy Mạnh đang gặp vấn đề với chấn thương.
Trong bối cảnh được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, cộng thêm yếu tố “thiên thời” và “địa lợi”, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu đánh bại Đà Nẵng để tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League.
Trận đấu bắt đầu!!! Hà Nội FC giao bóng
3': VÀO!!! Hà Nội FC 1-0 Đà Nẵng
Hoàng Hên treo bóng từ quả phạt bên cánh phải, Anh Tiệp bay người đánh đầu tung lưới Đà Nẵng. Tài năng trẻ Anh Tiệp có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn cho Hà Nội FC.
5': ĐÀ NẴNG SUÝT GỠ HÒA!!! Hà Nội FC tỏ ra mất tập trung sau bàn mở tỷ số, để cho đội khách có thời cơ dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của Anh Tuấn đã đưa bóng đi chệch cột dọc.
10': Hà Nội FC thót tim!!! Đà Nẵng đoạt được bóng ngay trước vòng cấm, Makaric bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ nhưng lại dứt điểm quá hiền.
14': Đà Nẵng tổn thất lực lượng!!! Lopez dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ nhường chỗ cho Minh Quang.
16': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Văn Toản bay người cứu thua cho Đà Nẵng trước cú sút phạt của Hai Long.
21': VÀO!!! Hà Nội FC 1-1 Đà Nẵng
Minh Quang phá bẫy việt vị, thoát xuống sau lưng hàng thủ Hà Nội FC để đón đường chuyền vượt tuyến. Sau đó, cú sút trượt của Minh Quang vô tình trở thành đường kiến tạo để Makaric dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. VAR cũng đã vào cuộc trước khi trọng tài công nhận bàn gỡ hòa cho Đà Nẵng.
26': Tranh cãi!!! HLV Harry Kewell phản ứng khi Hai Long vượt qua 2 cầu thủ rồi ngã xuống ngay trước vòng cấm sau cú xoạc bóng quyết liệt của Văn Sơn, nhưng trọng tài xác định hậu vệ Đà Nẵng không phạm lỗi.
33': Nỗ lực bất thành!!! Fisher xoay trở đầy quyết tâm trong vòng cấm Đà Nẵng rồi tung cú sút chệch cột dọc.
37': Đáng tiếc!!! Xuân Mạnh đột phá vào vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền khó chịu về cột xa nhưng không có đồng đội nào kịp băng cắt dứt điểm.
44': VÀO!!! Hà Nội FC 2-1 Đà Nẵng
Xuân Mạnh bật cao đánh đầu thành bàn sau quả tạt từ cánh trái của Công Nhật. Hà Nội FC một lần nữa dẫn trước Đà Nẵng.
45'+3: Nỗ lực bất thành!!! Hai Long đột phá dũng mãnh ở trung lộ rồi tung cú sút chệch cột dọc Đà Nẵng.
45'+5: Không có phạt đền!!! Lê Xuân Tú ngã trong vòng cấm Đà Nẵng nhưng trọng tài xác định không có lỗi.
Hiệp 1 kết thúc!!! Hà Nội FC bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Đà Nẵng 1-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Đà Nẵng giao bóng
46': Hà Nội FC thay người!!! Passira vào thế chỗ Lê Xuân Tú.
50': Phòng ngự ấn tượng!!! Trung vệ Đỗ Phi Long xoạc bóng chuẩn xác để ngăn chặn cơ hội uy hiếp khung thành của Hà Nội FC.
53': ĐÀ NẴNG BỎ LỠ CƠ HỘI!!! Đình Duy thoát xuống đối mặt thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tiền đạo này không sút ngay mà căng ngang cho đồng đội, nhưng người gác đền của Hà Nội FC đã đoán được ý đồ và bắt gọn bóng.
60': Tiền vệ Việt kiều vào sân!!! Đà Nẵng đưa Nguyễn Vadim, Ngọc Hiệp vào thay Makaric, Hồng Phúc. Bên phía Hà Nội FC, Tuấn Hải cũng vào thế chỗ Fisher.
65': Thế trận giằng co!!! Hà Nội FC chơi chậm lại trong hiệp 2 và tỏ ra bế tắc khi vấp phải những pha truy cản quyết liệt của hàng thủ Đà Nẵng.
70': THẺ ĐỎ!!! Sau khi VAR can thiệp, trọng tài xác định Đức Anh đã dẫm lên người Passira và truất quyền thi đấu của hậu vệ Đà Nẵng.
73': Xử lý rườm rà!!! Minh Quang có cơ hội xâm nhập vòng cấm Hà Nội FC nhưng không dứt điểm ngay mà liên tiếp ngoặt bóng để rồi bị các hậu vệ áo tím ngăn chặn.
78': Ăn miếng trả miếng!!! Thủ môn Quan Văn Chuẩn bắt gọn pha đánh đầu của đối phương trong tình huống cố định. Ngay sau đó, Hà Nội FC phản công và suýt nữa ghi bàn khi Minh Quang mắc sai lầm.
83': KHUNG THÀNH ĐÀ NẴNG RUNG CHUYỂN!!! Cột dọc từ chối pha dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên.
86': Thay người bất đắc dĩ!!! Đỗ Hùng Dũng bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Hà Nội FC đưa Vũ Tiến Long vào sân.
89': KHÔNG VÀO!!! Vũ Văn Sơn bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã cứu thua cho Hà Nội FC.
90'+2: KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! VAR can thiệp và trọng tài đã xem lại tình huống quay chậm, qua đó xác định Adriel không dùng tay cản bóng trong tình huống đánh đầu của Vũ Văn Sơn.
90'+6: HÀ NỘI FC CHỈ CÒN 10 NGƯỜI!!! VAR can thiệp và trọng tài rút thẻ đỏ với Vũ Tiến Long vì tình huống chơi xấu với Đỗ Phi Long.
HẾT GIỜ!!! Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng tại vòng 21 V-League 2025/2026.
