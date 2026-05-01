Kết quả V-League hôm nay 1/5: Hà Nội FC thắng kịch tính Đà Nẵng

Hà Nội FC có khởi đầu như mơ trước Đà Nẵng khi Hoàng Hên kiến tạo cho Anh Tiệp ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, tài năng trẻ Anh Tiệp ghi bàn cho Hà Nội FC tại V-League.

Tuy nhiên, Hà Nội FC lại tỏ ra mất tập trung sau bàn thắng sớm và để cho Đà Nẵng liên tiếp uy hiếp khung thành. Tới phút 21, Makaric gỡ hòa 1-1 cho đội khách trong tình huống có phần may mắn. Cú sút trượt của Minh Quang vô tình trở thành đường kiến tạo dọn cỗ để Makaric dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Trong bối cảnh Hà Nội FC chơi bế tắc, Xuân Mạnh đã trở thành người hùng của đội chủ nhà. Phút 44, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Hà Nội FC hoàn thành nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng dù phải trải qua những phút giây nhọc nhằn trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Hoài Thương)

Hiệp 2 chứng kiến VAR liên tiếp tạo kịch tính khi trọng tài đã xem lại băng quay chậm để rút thẻ đỏ với Đức Anh của Đà Nẵng ở phút 70 và Tiến Long của Hà Nội FC ở phút 90+6 sau các pha chơi xấu. Ngoài ra, trọng tài cũng từ chối thổi phạt đền cho Đà Nẵng ở phút 90 khi xác định Adriel không dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, Hà Nội FC tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League khi có 39 điểm, hơn 1 điểm so với Ninh Bình và chỉ còn kém Thể Công Viettel 3 điểm. Diễn biến này tạo áp lực lớn trước khi Thể Công Viettel gặp Ninh Bình vào tối 3/5.