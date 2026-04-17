Hà Nội FC – TP.HCM: HLV Harry Kewell nói được làm được?

Thứ Sáu, 09:59, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định trận đấu Hà Nội FC gặp TP.HCM trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2025/2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 17/4.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play

Trong trận đấu sớm nhất tại vòng 19 V-League 2025/2026, Hà Nội FC sẽ tiếp đón TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Harry Kewell sẽ có 33 điểm và tạm thời rút ngắn cách biệt với vị trí top 3 của Ninh Bình xuống còn 1 điểm.

Thống kê đang ủng hộ Hà Nội FC trước cuộc đọ sức này, với thành tích bất bại (6 thắng, 2 hòa) trước TP.HCM (trước kia là Bình Dương) kể từ năm 2022. Ngoài ra, đội khách cũng chịu bất lợi khi sẽ thiếu vắng ngoại binh Elisha Bruce vì án treo giò.

Hiện tại, TP.HCM đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League với 19 điểm và vừa thua Ninh Bình 1-2 ở vòng đấu trước. Trong khi đó, Hà Nội FC đang lên tinh thần sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Hà Tĩnh.

ha noi fc tp.hcm hlv harry kewell noi duoc lam duoc hinh anh 1

Đáng chú ý, trước cuộc tiếp đón TP.HCM, HLV Harry Kewell đã có cuộc tiếp xúc với báo chí và thẳng thắn chia sẻ kế hoạch giành trọn 3 điểm của Hà Nội FC. Chính vì thế, trận đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ trở thành nơi kiểm chứng tài cầm quân của cựu danh thủ người Australia.

“TP.HCM thường chơi với đội hình 5-3-2 với quân số phòng ngự đông đảo và hàng tiền đạo giàu sức mạnh. Đặc trưng trong lối chơi của họ là những đường chuyền xuyên tuyến và những cầu thủ chạy chỗ thông minh để xâm nhập vòng cấm” – HLV Harry Kewell phân tích đối thủ.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải thi đấu quyết liệt và khóa chặt những phương án di chuyển không bóng của TP.HCM. Ngoài ra, TP.HCM thường chơi lùi sâu, nên chúng tôi sẽ đối phó với họ bằng việc pressing tầm cao, thực hiện những pha phối hợp nhanh và chuẩn xác để phá vỡ cấu trúc đội hình đối phương” – Vị thuyền trưởng Hà Nội FC tiết lộ ý tưởng chiến thuật.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Hà Nội FC và TP.HCM tại vòng 19 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 17/4. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Góc khuất hào quang: Trần Thị Duyên và phép màu mang tên "thần y" Choi

VOV.VN - Trần Thị Duyên từng dính chấn thương rất nặng và suýt phải giải nghệ, nhưng “hoa khôi” của ĐT nữ Việt Nam nhờ sự hỗ trợ của "thần y" Choi, người từng làm việc cùng HLV Park Hang Seo giúp đỡ nên đã sớm trở lại sân cỏ và thi đấu ấn tượng.

Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

VOV.VN - Bầu Đức kỳ vọng Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ trở thành bệ phóng phát hiện tài năng trẻ, tạo ra những Công Phượng, Quang Hải mới, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam thông qua hệ thống học viện bài bản.

CLB Nam Định "trói chân" hàng loạt trụ cột trước thềm vòng 19 V-League 2025/2026

VOV.VN - CLB Nam Định thông báo gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột trước thềm trận đấu với Đà Nẵng tại vòng 19 V-League 2025/2026.

