Hà Nội FC – TP.HCM: HLV Harry Kewell nói được làm được?

Trong trận đấu sớm nhất tại vòng 19 V-League 2025/2026, Hà Nội FC sẽ tiếp đón TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Harry Kewell sẽ có 33 điểm và tạm thời rút ngắn cách biệt với vị trí top 3 của Ninh Bình xuống còn 1 điểm.

Thống kê đang ủng hộ Hà Nội FC trước cuộc đọ sức này, với thành tích bất bại (6 thắng, 2 hòa) trước TP.HCM (trước kia là Bình Dương) kể từ năm 2022. Ngoài ra, đội khách cũng chịu bất lợi khi sẽ thiếu vắng ngoại binh Elisha Bruce vì án treo giò.

Hiện tại, TP.HCM đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League với 19 điểm và vừa thua Ninh Bình 1-2 ở vòng đấu trước. Trong khi đó, Hà Nội FC đang lên tinh thần sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, trước cuộc tiếp đón TP.HCM, HLV Harry Kewell đã có cuộc tiếp xúc với báo chí và thẳng thắn chia sẻ kế hoạch giành trọn 3 điểm của Hà Nội FC. Chính vì thế, trận đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ trở thành nơi kiểm chứng tài cầm quân của cựu danh thủ người Australia.

“TP.HCM thường chơi với đội hình 5-3-2 với quân số phòng ngự đông đảo và hàng tiền đạo giàu sức mạnh. Đặc trưng trong lối chơi của họ là những đường chuyền xuyên tuyến và những cầu thủ chạy chỗ thông minh để xâm nhập vòng cấm” – HLV Harry Kewell phân tích đối thủ.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải thi đấu quyết liệt và khóa chặt những phương án di chuyển không bóng của TP.HCM. Ngoài ra, TP.HCM thường chơi lùi sâu, nên chúng tôi sẽ đối phó với họ bằng việc pressing tầm cao, thực hiện những pha phối hợp nhanh và chuẩn xác để phá vỡ cấu trúc đội hình đối phương” – Vị thuyền trưởng Hà Nội FC tiết lộ ý tưởng chiến thuật.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Hà Nội FC và TP.HCM tại vòng 19 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 17/4. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.