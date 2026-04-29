  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hải Phòng ký hợp đồng quan trọng trước thềm đại chiến với CAHN

Thứ Tư, 16:28, 29/04/2026
VOV.VN - CLB Hải Phòng vừa chính thức gia hạn hợp đồng với tiền đạo chủ lực Joel Tagueu đến năm 2028, tạo bước đệm tâm lý quan trọng ngay trước cuộc tiếp đón đội đầu bảng CAHN tại vòng 21 V-League 2025/2026.

Hải Phòng gia hạn với Joel Tagueu đến năm 2028

Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng vừa khiến người hâm mộ đất Cảng phấn khích khi công bố bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2028 với Joel Tagueu. Động thái này khẳng định tầm nhìn chiến lược của đội bóng trong việc xây dựng lực lượng cho mùa giải tới.

Hải Phòng gia hạn với Joel Tagueu đến năm 2028 (Ảnh: HPFC).

Joel Tagueu đang thể hiện phong độ hủy diệt tại V-League 2025/2026. Cựu tiền đạo Hà Nội FC đã đóng góp 10 pha lập công, hiện đứng thứ 2 trong danh sách "Vua phá lưới", chỉ xếp sau ngoại binh Alan của CAHN. Việc giữ chân thành công "trọng pháo" sinh năm 1993 giúp Hải Phòng duy trì sức mạnh hàng công cho những mục tiêu xa hơn.

Cú hích tinh thần tại Lạch Tray

Quyết định gia hạn hợp đồng ngay trước vòng 21 được xem là liều thuốc tinh thần kịp thời cho cá nhân Tagueu và toàn đội. Tiền đạo này được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ hơn để chứng minh giá trị trong cuộc đối đầu trực tiếp với những ngôi sao bên phía CAHN.

Hiện tại, Hải Phòng đang tạm xếp thứ 6 với 28 điểm. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Polking hành quân đến Lạch Tray với tư thế đội đầu bảng (51 điểm) cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm để chạm tay vào chức vô địch.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: CLB Hải Phòng Joel Tagueu gia hạn hợp đồng V-League 2025/2026 Hải Phòng vs CAHN tin chuyển nhượng bóng đá Việt Nam sân Lạch Tray Vua phá lưới V-League HLV Polking bóng đá Hải Phòng
Tin liên quan

11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 21 V-League 2025/2026

VOV.VN - 11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 21 V-League 2025/2026: Đà Nẵng và HAGL khủng hoảng lực lượng.

Nhận định vòng 21 V-League 2025/26: Đình Bắc nối dài mạch thăng hoa tại VFantasy?

VOV.VN - Nhận định vòng 21 V-League 2025/26: Đình Bắc liệu có tiếp tục thăng hoa sau những trận đấu ghi bàn liên tiếp. Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 47.

CLB CAHN có thể vô địch V-League 2025/2026 sớm mấy vòng?

VOV.VN - Trong trường hợp mọi kết quả đều diễn biến theo chiều hướng thuận lợi với CLB CAHN, đội bóng này có thể lên ngôi vô địch V-League 2025/2026 sớm 4 vòng đấu.

