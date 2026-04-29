Hải Phòng ký hợp đồng quan trọng trước thềm đại chiến với CAHN

Hải Phòng gia hạn với Joel Tagueu đến năm 2028

Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng vừa khiến người hâm mộ đất Cảng phấn khích khi công bố bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2028 với Joel Tagueu. Động thái này khẳng định tầm nhìn chiến lược của đội bóng trong việc xây dựng lực lượng cho mùa giải tới.

Hải Phòng gia hạn với Joel Tagueu đến năm 2028 (Ảnh: HPFC).

Joel Tagueu đang thể hiện phong độ hủy diệt tại V-League 2025/2026. Cựu tiền đạo Hà Nội FC đã đóng góp 10 pha lập công, hiện đứng thứ 2 trong danh sách "Vua phá lưới", chỉ xếp sau ngoại binh Alan của CAHN. Việc giữ chân thành công "trọng pháo" sinh năm 1993 giúp Hải Phòng duy trì sức mạnh hàng công cho những mục tiêu xa hơn.

Cú hích tinh thần tại Lạch Tray

Quyết định gia hạn hợp đồng ngay trước vòng 21 được xem là liều thuốc tinh thần kịp thời cho cá nhân Tagueu và toàn đội. Tiền đạo này được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ hơn để chứng minh giá trị trong cuộc đối đầu trực tiếp với những ngôi sao bên phía CAHN.

Hiện tại, Hải Phòng đang tạm xếp thứ 6 với 28 điểm. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Polking hành quân đến Lạch Tray với tư thế đội đầu bảng (51 điểm) cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm để chạm tay vào chức vô địch.

