Biếm hoạ 24h: Cười ra nước mắt với những câu “nói dối” của cầu thủ

Vốn là cầu thủ có lối chơi "máu lửa" nên rõ ràng việc Sergio Ramos hứa không phạm lỗi là việc khó tin. (Ảnh: Troll bóng đá) Câu "nói dối" của ngôi sao Real- Cristiano Ronaldo. Câu nói khó tin của Ibrahimovic. Liệu có ai tin Cậu bé hư Balotelli sau tất cả những trò "nghịch dại" ngông cuồng trước đây? Mới đây, Messi đã giúp Barca đăng quang sớm La Liga. (Ảnh: Just toon it) Ghi Hattrick vào lưới Deportivo, Messi giúp Barca đăng quang sớm 4 lượt trận tại La Liga 2017/2018. (Ảnh: B/R) Bất ngờ khi Mohamed Salah là cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất tại Premier League với 21 lần. (Ảnh:Troll vs Memes) Vận may đang đứng về Liverpool ở Champions League? (Ảnh: Thuckhuyaxembongda) Juventus chuẩn bị đăng quang tại Serie A khi hơn đội xếp thứ 2- Napoli 4 điểm trong khi chỉ còn lại 3 vòng đấu.

