Biếm họa 24h: HLV Wenger “sưng đầu mẻ trán”, MU gặp vận hạn ở FA Cup

Mohamed Salah bất ngờ xuất hiện trong cuộc đua tới danh hiệu "Quả bóng vàng". (Ảnh: Zezo) AS Roma nhận cái kết "cay đắng" khi tới sân Anfield. (Ảnh: Cartoon Army) Gặp vận đen, Bayern thua cay đắng Real trên sân nhà Allianz trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League. (Ảnh: Zezo) Asensio khiến "Hùm xám" nhận cay đắng trên sân nhà Allianz. (Ảnh: Omar) Mohamed Salah vùi dập "nỗi sợ" của Barca, Bayern nhận cay đắng từ Real. (Ảnh: B/R) Thầy trò HLV Wenger gây thất vọng khi để 10 cầu thủ của Atletico Madrid " cầm chân" ngay trên sân Emirates. (Ảnh: Just toon it) "Cơn ác mộng" đã ập tới với MU khi trọng tài Michael Oliver được chọn bắt chính trong trận chung kết FA Cup. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Mourinho "méo mó" khi biết tin trọng tài Michael Oliver bắt chính trong trận chung kết FA Cup. (Ảnh: Troll bóng đá) Trọng tài Michael Oliver chính là "Cơn ác mộng" của Quỷ đỏ.

