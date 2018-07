Biếm họa 24h: Kích nổ bom tấn Alison Becker, Liverpool “gây bão” MXH

Thủ môn Loris Karius "căm hận" khi Liverpool chiêu mộ Alison Becker. (Ảnh: Just toon it) Cập bến Liverpool, Alison Becker chiếm suất bắt chính của Loris Karius. (Ảnh: Omar) Thủ thành Loris Karius quyết truyền bá bí kíp "phản lưới" cho tân binh Alison Becker. (Ảnh: Just toon it) 67 triệu Bảng, Alison Becker sẽ trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử. (Ảnh: Troll bóng đá) Chán cầu thủ của Southampton, Liverpool quay sang "rút ruột" AS Roma. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Park Hang Seo chọn lựa Đặng Văn Lâm trong khung gỗ của U23 Việt Nam? (Ảnh: An Thắng) Các Fan bóng đá chuẩn bị tinh thần tiếp tục với ngày hội của "thể thao Vua". (Ảnh: Troll bóng đá) Vô địch World Cup 2018, Olivier Giroud "chọc quê" Harry Kane, Lukaku và Ronaldo. (Ảnh: Cartoon Army) Không thi đấu cho ĐT Pháp một phút nào, Alphonse Areola vẫn giành được World Cup 2018. (Ảnh: Troll bóng đá)

