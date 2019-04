Biếm họa 24h: MU run sợ Barca, Arsenal “gục ngã” trước Everton

Chelsea, MU và Pochettino vui sướng khi Arsenal "xảy chân" trước Everton. (Ảnh: Just toon it) Cuộc đua top 4 tại Ngoại hạng Anh 2018/2019 đang gay cấn hơn bao giờ hết. (Ảnh: B/R) Arsenal thiết lập ky lục "thảm hại" ở Ngoại hạng Anh 2018/2019. (Ảnh: Troll bóng đá) Barca chạm 1 tay vào chức vô địch La Liga 2018/2019 khi cách đội thứ 2- Atletico Madrid 11 điểm. (Ảnh: Zezo) Lionel Messi chuẩn bị có được chiếc cúp thứ 10 tại La Liga. (Ảnh: Omar) HLV Solskjaer "sốt vó" khi MU đụng độ với Barca tại tứ kết Champions League 2018/2019. (Ảnh: Just toon it) Mohamed Salah đạt mốc 50 bàn thắng chỉ trong 69 trận đấu. (Ảnh: Cartoon Army) Dù đã bước sang tuổi 34 nhưng Cristiano Ronaldo vẫn thể hiện được phong độ đầy ấn tượng. (Ảnh: Troll bóng đá) Bayern chính thức đòi lại ngôi đầu Bundesliga từ tay của Dortmund. (Ảnh: Zezo)

