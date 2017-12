Biếm họa 24h: “Ngủ quên”, Xuân Trường vẫn bị Bóng vàng vẫy gọi

Tâm điểm của vòng 19 Ngoại hạng Anh là trận đấu giữa Arsenal và Liverpool. (Ảnh: Just toon it) Liverpool khóc ròng trước "13 cầu thủ" của Arsenal. (Ảnh: Troll bóng đá) Arsenal đụng độ với Liverpool là cuộc chiến "chú tư". (Ảnh: Troll bóng đá) Romelu Lukaku- cầu thủ của những trận đấu nhỏ. (Ảnh: B/R) CĐV U23 Việt Nam ước có 11 lần thay người cho HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Troll bóng đá) Thi đấu có 23 phút tại K-League, Xuân Trường vẫn lọt vào danh sách đề cử cho Quả bóng vàng. (Ảnh: An Thắng) Xavi "hâm nóng" trước trận siêu kinh điển Real và Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) Năm 2017 là năm giải nghệ của các ngôi sao bóng đá. (Ảnh: Zezo)

Tâm điểm của vòng 19 Ngoại hạng Anh là trận đấu giữa Arsenal và Liverpool. (Ảnh: Just toon it) Liverpool khóc ròng trước "13 cầu thủ" của Arsenal. (Ảnh: Troll bóng đá) Arsenal đụng độ với Liverpool là cuộc chiến "chú tư". (Ảnh: Troll bóng đá) Romelu Lukaku- cầu thủ của những trận đấu nhỏ. (Ảnh: B/R) CĐV U23 Việt Nam ước có 11 lần thay người cho HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Troll bóng đá) Thi đấu có 23 phút tại K-League, Xuân Trường vẫn lọt vào danh sách đề cử cho Quả bóng vàng. (Ảnh: An Thắng) Xavi "hâm nóng" trước trận siêu kinh điển Real và Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) Năm 2017 là năm giải nghệ của các ngôi sao bóng đá. (Ảnh: Zezo)