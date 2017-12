Biếm họa 24h: Thua cay đắng Barca, fan Real “mất mặt” trên MXH

Đến trọng tài cũng thương cảm cho Real khi đã thua 0-3 trước Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) Fan Real nhận "cay đắng" trong tiệc Giáng sinh. (Ảnh: Troll bóng đá) Thua "muối mặt" Barca, Fan Real tìm chỗ trốn cho đỡ xấu hổ. (Ảnh: Troll bóng đá) 2 tình cảnh trái ngược giữa Fan Barca và CĐV Real. (Ảnh: Troll bóng đá) Barca khiến Real phải "ngậm hành" ngay trên sân nhà Bernabeu. (Ảnh: Troll bóng đá) Barca mới xứng đáng được Real vinh danh. (Ảnh: B/R) Messi hóa "khủng" khiến Ronaldo no đòn. (Ảnh: Just toon it) Balotelli châm chọc khiến Fan Real nổi cáu. (Ảnh: Troll bóng đá) Messi vẫn là nỗi khiếp sợ của Real dù không mang giày. (Ảnh: Troll bóng đá) Man City đang thống trị thành Manchester. (Ảnh: Troll bóng đá) Thầy trò HLV Pep Guardiola khiến Ngoại hạng Anh "sợ hãi". (Ảnh: Just toon it) HLV Mourinho bực tức với những pha bỏ lỡ "khó tin" của các cầu thủ MU. (Ảnh: Troll bóng đá) Bị Leicester City "cầm chân", MU chán "đua ngựa" với Man City. (Ảnh: Troll bóng đá)

