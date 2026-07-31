Chủ tịch FIFA có nguy cơ mất ghế vì kế hoạch “bán” World Cup

Cố vấn cấp cao Cordeiro của Chủ tịch FIFA, đồng thời là người đại diện FIFA tại Tiểu ban World Cup của Nhà Trắng được cho là hoàn toàn đứng ngoài kế hoạch này đã tuyên bố rút lui khỏi Nhà Trắng và FIFA vì không thể ủng hộ “một thỏa thuận tồi tệ cho bóng đá”. Sự ra đi của ông kéo theo phản ứng dây chuyền khi Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) gia nhập làn sóng phản đối ông Infantino cùng Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Với tổng số thành viên chiếm đa số trong 211 liên đoàn của FIFA, liên minh này yêu cầu xem xét lại toàn bộ bộ máy quản trị của Infantino. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: Reuters)

Mức độ nghiêm trọng gia tăng sau cuộc họp khẩn của UEFA với sự tham gia của 55 liên đoàn thành viên. Bà Lise Klaveness, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF), chỉ ra sự thiếu minh bạch và phản đối sự can thiệp của tư nhân vào bóng đá: “Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về việc này cho đến khi tin tức xuất hiện trên truyền thông. Kế hoạch này tồn tại những bất ổn vô cùng lớn, trước hết là sự thiếu minh bạch trong quy trình, nguy cơ xung đột lợi ích, và nghiêm trọng nhất là bản chất của đề án: mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân nắm quyền sở hữu bóng đá. Việc để các chủ sở hữu bên ngoài can thiệp vào những hoạt động cốt lõi của bóng đá là một khái niệm hoàn toàn phi lý, và điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra.”

Bà Klaveness tiết lộ nhiều đại diện châu Âu thậm chí gọi khoản tài trợ của FIFA là "hành vi tống tiền", đồng thời cảnh báo nguy cơ ông Infantino đã đánh mất niềm tin từ liên đoàn.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đã thẳng thừng từ chối khoản tiền 20 triệu USD mà FIFA tung ra nhằm xoa dịu các thành viên. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đang chuẩn bị tổ chức đại hội bất thường vào cuối tháng 8 để xem xét việc rút khỏi các giải đấu của FIFA, bắt đầu từ Giải bóng đá nữ U17.

Bất chấp FIFA đổ lỗi cho truyền thông đưa tin sai sự thật, sự quay lưng của các đồng minh chiến lược đang đe dọa trực tiếp đến cơ hội tái đắc cử của Infantino trước hạn chót đăng ký ứng cử vào tháng 11 tới.