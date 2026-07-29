English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bất ngờ với đội bóng thay thế ĐT Trung Quốc dự FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Tư, 09:32, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người hâm mộ khu vực đang bất ngờ với đội tuyển sẽ thay thế ĐT Trung Quốc tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Mới đây, đội tuyển Trung Quốc quyết định rút lui khỏi phiên bản đầu tiên của FIFA ASEAN Cup được tổ chức vào tháng 9/2026. ĐT Trung Quốc sẽ tham gia một giải đấu giao hữu quốc tế gồm 5 đội với các đối thủ là Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Palestine trong khoảng thời gian này. 

bat ngo voi doi bong thay the Dt trung quoc du fifa asean cup 2026 hinh anh 1
ĐT Pakistan. (Ảnh: AFC). 

Để thay thế Trung Quốc, FIFA đã mời một số đội bóng khác và cái tên nhận lời khiến người hâm mộ cả khu vực Đông Nam Á bất ngờ, đó là ĐT Pakistan, đội bóng đang xếp hạng 198 trên bảng xếp hạng FIFA. LĐBĐ Pakistan (PFF) cũng đã xác nhận thông tin này. 

Chủ tịch PFF -  Syed Mohsen Gilani chia sẻ: "Chúng tôi không hài lòng với việc chỉ thi đấu ở các giải đấu mang tính phát triển. Pakistan đã sẵn sàng cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu. Bóng đá Pakistan thực sự đã đặt chân lên sân khấu toàn cầu khi tham dự FIFA ASEAN Cup năm nay". 

Với thứ hạng 198, Pakistan nhiều khả năng sẽ tham dự giải ở nhóm 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc). Dự kiến FIFA sẽ tiếp tục mời thêm 2 đội tuyển nữa để mỗi nhóm có đủ 8 đội tham dự. 

Nếu không có gì thay đổi, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 23/9 đến 6/10 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

FIFA thay đổi lớn, bóng đá Việt Nam có thể được hưởng lợi
FIFA thay đổi lớn, bóng đá Việt Nam có thể được hưởng lợi

VOV.VN - FIFA có thay đổi lớn về cách vận hành, phân chia các khoản tiền cho những liên đoàn thành viên. Bóng đá Việt Nam cũng có thể được hưởng lợi không nhỏ.

FIFA thay đổi lớn, bóng đá Việt Nam có thể được hưởng lợi

FIFA thay đổi lớn, bóng đá Việt Nam có thể được hưởng lợi

VOV.VN - FIFA có thay đổi lớn về cách vận hành, phân chia các khoản tiền cho những liên đoàn thành viên. Bóng đá Việt Nam cũng có thể được hưởng lợi không nhỏ.

FIFA ra quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam
FIFA ra quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - FIFA ra quyết định quan trọng về giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, tháng 10 tới.

FIFA ra quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

FIFA ra quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - FIFA ra quyết định quan trọng về giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9, tháng 10 tới.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT Việt Nam nhận cú hích tinh thần trước ASEAN Cup 2026 khi giữ vững vị trí trong top 100 thế giới. Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha vươn lên đứng đầu thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT Việt Nam nhận cú hích tinh thần trước ASEAN Cup 2026 khi giữ vững vị trí trong top 100 thế giới. Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha vươn lên đứng đầu thế giới.

FIFA chia tiền thưởng World Cup 2026 như thế nào?
FIFA chia tiền thưởng World Cup 2026 như thế nào?

VOV.VN - Các đội tham dự World Cup 2026 sẽ nhận mức tiền thưởng dao động từ 10 triệu USD tới 51 triệu USD từ FIFA tùy vào thành tích thi đấu.

FIFA chia tiền thưởng World Cup 2026 như thế nào?

FIFA chia tiền thưởng World Cup 2026 như thế nào?

VOV.VN - Các đội tham dự World Cup 2026 sẽ nhận mức tiền thưởng dao động từ 10 triệu USD tới 51 triệu USD từ FIFA tùy vào thành tích thi đấu.

FIFA làm điều chưa từng có để vinh danh nhà vô địch World Cup 2026
FIFA làm điều chưa từng có để vinh danh nhà vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Bên cạnh việc trao cúp và huy chương, FIFA sẽ lần đầu tiên trao nhẫn vô địch cho đội thắng trận chung kết World Cup 2026.

FIFA làm điều chưa từng có để vinh danh nhà vô địch World Cup 2026

FIFA làm điều chưa từng có để vinh danh nhà vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Bên cạnh việc trao cúp và huy chương, FIFA sẽ lần đầu tiên trao nhẫn vô địch cho đội thắng trận chung kết World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế