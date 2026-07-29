Bất ngờ với đội bóng thay thế ĐT Trung Quốc dự FIFA ASEAN Cup 2026

Mới đây, đội tuyển Trung Quốc quyết định rút lui khỏi phiên bản đầu tiên của FIFA ASEAN Cup được tổ chức vào tháng 9/2026. ĐT Trung Quốc sẽ tham gia một giải đấu giao hữu quốc tế gồm 5 đội với các đối thủ là Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Palestine trong khoảng thời gian này.

ĐT Pakistan. (Ảnh: AFC).

Để thay thế Trung Quốc, FIFA đã mời một số đội bóng khác và cái tên nhận lời khiến người hâm mộ cả khu vực Đông Nam Á bất ngờ, đó là ĐT Pakistan, đội bóng đang xếp hạng 198 trên bảng xếp hạng FIFA. LĐBĐ Pakistan (PFF) cũng đã xác nhận thông tin này.

Chủ tịch PFF - Syed Mohsen Gilani chia sẻ: "Chúng tôi không hài lòng với việc chỉ thi đấu ở các giải đấu mang tính phát triển. Pakistan đã sẵn sàng cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu. Bóng đá Pakistan thực sự đã đặt chân lên sân khấu toàn cầu khi tham dự FIFA ASEAN Cup năm nay".

Với thứ hạng 198, Pakistan nhiều khả năng sẽ tham dự giải ở nhóm 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc). Dự kiến FIFA sẽ tiếp tục mời thêm 2 đội tuyển nữa để mỗi nhóm có đủ 8 đội tham dự.

Nếu không có gì thay đổi, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 23/9 đến 6/10 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc).