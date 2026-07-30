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FIFA ra thông báo về vụ ẩu đả giữa Argentina và Tây Ban Nha

Thứ Năm, 09:04, 30/07/2026
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VOV.VN - FIFA ra thông báo về những cáo buộc với các cá nhân liên quan tới vụ ẩu đả giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026.

fifa ra thong bao ve vu au da giua argentina va tay ban nha hinh anh 1
Các thành viên ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha xô xát sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc. (Ảnh: Reuters)

FIFA đã ra thông báo về quá trình điều tra vụ ẩu đả giữa các thành viên ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026. Theo đó, các cầu thủ Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada cùng trợ lý Roberto Ayala của ĐT Argentina và tiền vệ Gavi của ĐT Tây Ban Nha đều phải đối mặt với các cáo buộc.

Theo đó, Leandro Paredes phải đối mặt 3 cáo buộc về hành vi gây hấn và xem xét hành vi phi thể thao. Nahuel Molina bị cáo buộc 2 hành vi gây hấn. Trợ lý Roberto Ayala bị cáo buộc một hành vi gây gấn. Thiago Almada và Gavi đối mặt với cáo buộc về hành vi phi thể thao.

FIFA cho biết các bên liên quan được trình bày quan điểm về vụ việc, trước khi Ủy ban Kỷ luật đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bị kết luận có vi phạm, các cá nhân liên quan tới vụ ẩu đả ở chung kết World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ phải nhận án kỷ luật nặng.

Bên cạnh thông báo về việc điều tra vụ ẩu đả ở chung kết World Cup 2026, FIFA cũng mở hồ sơ kỷ luật đối với các cầu thủ và LĐBĐ Argentina vì trưng biểu ngữ mang nội dung chính trị ở trận gặp ĐT Anh.

Cụ thể, sau khi ĐT Argentina thắng ĐT Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026, các cầu thủ Argentina đã giương biểu ngữ với dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas/Falklands là của Argentina).

 

Hoàng Long/VOV.VN
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