Sáng 29/3, trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2026 tại Nha Trang, Khánh Hòa, nữ vận động viên sinh năm 2000 về đích thứ hai sau đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ - nhưng cách cô về đích mới là điều khiến hàng nghìn khán giả và các vận động viên khác không thể rời mắt.

Hình ảnh xúc động nhất Tiền Phong Marathon 2026 gọi tên Ngọc Hoa.

Trong khoảng 50 mét cuối, Ngọc Hoa bắt đầu bộc lộ rõ dấu hiệu kiệt sức. Cô đi bộ vài bước, cố lấy lại nhịp chạy, nhưng sức lực dần cạn kiệt khi vạch đích ngày càng cận kề.

Đến sát đích, Ngọc Hoa lảo đảo và ngã xuống đường chạy giữa tiếng cổ vũ vang dội của khán giả và các vận động viên thi đấu ở nội dung khác. Không bỏ cuộc, cô vươn tay trườn qua vạch đích, bấm dừng đồng hồ để hoàn thành phần thi. Đội ngũ y tế lập tức có mặt để hỗ trợ. Khoảnh khắc đó được xem là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần thi đấu không khuất phục trong thể thao.

Khoảnh khắc Hoàng Thị Ngọc Hoa gục ngã rồi trườn qua vạch đích trong trạng thái kiệt sức đã trở thành hình ảnh xúc động nhất tại Tiền Phong Marathon 2026.

Hoàng Thị Ngọc Hoa quê Bình Phước, là thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia với nhiều thành tích nổi bật. Cô từng bốn lần vô địch marathon quốc gia và giành huy chương đồng SEA Games 31 năm 2022 với thành tích 2 giờ 57 phút 35 giây. Năm 2024, Ngọc Hoa lập kỷ lục quốc gia marathon với thành tích 2 giờ 44 phút 52 giây tại Giải Vô địch Marathon châu Á ở Hong Kong, Trung Quốc.