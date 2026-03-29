Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Thị Oanh vô địch ở Tiền Phong Marathon 2026

Chủ Nhật, 09:44, 29/03/2026
VOV.VN - Hoàng Nguyên Thanh bảo vệ thành công ngôi vô địch marathon quốc gia lần thứ 7 liên tiếp, trong khi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục viết thêm trang sử riêng với chức vô địch 5 km lần thứ 10 trong sự nghiệp.

Sáng 29/3, Giải Vô địch Quốc gia Marathon 2026 - Báo Tiền Phong lần thứ 67 chính thức diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa với sự tham dự của hơn 12.000 vận động viên. Giải năm nay mang thông điệp "Đón ánh bình minh", đồng thời gắn với nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước.

Hoàng Nguyên Thanh bảy lần liên tiếp đứng trên đỉnh

Hoàng Nguyên Thanh về nhất nội dung marathon với thành tích 2 giờ 22 phút 19 giây, bảo vệ thành công danh hiệu và đồng thời ghi thêm một huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Đây là lần thứ 7 liên tiếp vận động viên số một marathon Việt Nam giành chức vô địch quốc gia - dù con số này vẫn chưa chạm tới kỷ lục thống trị danh hiệu trong lịch sử giải, hiện thuộc về Nguyễn Thị Oanh.

hoang nguyen thanh va nguyen thi oanh vo dich o tien phong marathon 2026 hinh anh 1
Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 7 liên tiếp vô địch marathon.

Trong suốt cuộc đua, Hoàng Nguyên Thanh thiết lập nhịp chạy đều, chắc và đầy tính toán. Phạm Ngọc Phan bứt lên dẫn trước ở nhiều km đầu, song kỷ lục gia quốc gia 42 km (2 giờ 18 phút 43 giây) dần thể hiện sức bền và kinh nghiệm vượt trội. Sau khoảng nửa chặng đường, Hoàng Nguyên Thanh tăng tốc và bỏ xa toàn bộ đối thủ để về đích một mình.

Nguyễn Thị Oanh lần thứ 10 được vinh danh

Ở nội dung 5 km nữ, Nguyễn Thị Oanh - biểu tượng điền kinh Việt Nam tại các kỳ SEA Games  về nhất với thành tích 16 phút 26 giây (theo cảm biến), nhanh hơn 1 giây so với kết quả cô đạt được tại SEA Games 33 cuối năm ngoái. Đây là lần thứ 10 Nguyễn Thị Oanh đứng trên bục cao nhất tại Tiền Phong Marathon, một kỷ lục chưa ai chạm tới.

Bùi Thị Thu Hà về nhì với thành tích 17 phút 11 giây. Nguyễn Thu Quyên, Lưu Thị Thu và Nguyễn Khánh Linh lần lượt xếp các vị trí tiếp theo.

hoang nguyen thanh va nguyen thi oanh vo dich o tien phong marathon 2026 hinh anh 2
Nguyễn Thị Oanh lần thứ 10 về nhất ở Tiền Phong Marathon.

Ở nội dung marathon nữ, Phạm Thị Hồng Lệ giành chức vô địch. Hoàng Thị Ngọc Hoa người lập kỷ lục quốc gia năm 2024 và giành huy chương đồng SEA Games 2022 về nhì.

Giải đấu mang nhiều ý nghĩa lịch sử

Tiền Phong Marathon lần thứ 67 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, hướng tới kỷ niệm nhiều sự kiện lớn: 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 38 năm sự kiện Gạc Ma, 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4) và 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

Ngọc Duy/VOV.VN
Tag: Tiền Phong Marathon 2026 Nguyễn Thị Oanh Hoàng Nguyên Thanh
Tin liên quan

