HLV Carrick gây ấn tượng mạnh, MU vẫn thận trọng trong quyết định bổ nhiệm

HLV Carrick gây ấn tượng mạnh

HLV Michael Carrick đang là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm chiếc ghế thuyền trưởng chính thức của MU mà HLV Ruben Amorim để lại. Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 1 với vai trò tạm quyền, HLV Carrick đã giúp “Quỷ đỏ” lột xác với 9 chiến thắng sau 13 trận đấu.

Dưới sự dẫn dắt của ông, MU đang tiến sát tấm vé dự UEFA Champions League mùa tới. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford chỉ cần thêm 2 điểm để hoàn thành mục tiêu này và họ có thể dứt điểm cuộc đua ngay trong cuộc tiếp đón Liverpool ở vòng 35.

HLV Michael Carrick là ứng viên hàng đầu trong việc giữ chức HLV trưởng chính thức của MU (Ảnh: Reuters).

MU tuyển chọn huấn luyện viên chính thức

Mặc dù MU đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, nhưng theo thông tin từ ESPN, Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vẫn cam kết thực hiện quy trình tuyển chọn huấn luyện viên, sàng lọc kỹ lưỡng. MU chủ động hạn chế các tiếp xúc chính thức nhằm giữ sự tập trung tuyệt đối cho đội bóng trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Hiện tại, nhiều chiến lược gia hàng đầu đã chủ động liên hệ không chính thức để thăm dò định hướng của MU. Trong số đó, Andoni Iraola (người sẽ rời AFC Bournemouth vào cuối mùa) là cái tên đáng chú ý. HLV Iraola đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà MU tìm kiếm là kinh nghiệm tại Premier League, triết lý tấn công rực lửa và khả năng thích nghi tốt với cấu trúc quản lý hiện đại.

Dù hợp đồng tạm quyền chỉ kéo dài đến hết mùa giải, nhưng HLV Carrick đã bắt đầu nhúng tay vào các kế hoạch dài hạn của CLB. Ông thường xuyên tham gia thảo luận và cập nhật tình hình gia hạn hợp đồng của những trụ cột như Harry Maguire và Kobbie Mainoo.

Một yếu tố then chốt quyết định khả năng Carrick được bổ nhiệm chính thức là tương lai của trợ lý Steve Holland. Kể từ khi gia nhập MU cùng Carrick vào tháng 1, Holland đã trở thành nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ, phối hợp ăn ý cùng dàn cộng sự gồm Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion.

