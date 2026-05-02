中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Carrick gây ấn tượng mạnh, MU vẫn thận trọng trong quyết định bổ nhiệm

Thứ Bảy, 09:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Michael Carrick đang gặt hái thành công trong vai trò tạm quyền, nhưng Ban lãnh đạo MU vẫn quyết tâm triển khai quy trình tuyển chọn toàn diện trước khi bổ nhiệm HLV trưởng chính thức.

HLV Carrick gây ấn tượng mạnh

HLV Michael Carrick đang là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm chiếc ghế thuyền trưởng chính thức của MU mà HLV Ruben Amorim để lại. Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 1 với vai trò tạm quyền, HLV Carrick đã giúp “Quỷ đỏ” lột xác với 9 chiến thắng sau 13 trận đấu.

Dưới sự dẫn dắt của ông, MU đang tiến sát tấm vé dự UEFA Champions League mùa tới. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford chỉ cần thêm 2 điểm để hoàn thành mục tiêu này và họ có thể dứt điểm cuộc đua ngay trong cuộc tiếp đón Liverpool ở vòng 35.

hlv carrick gay an tuong manh, mu van than trong trong quyet dinh bo nhiem hinh anh 1
HLV Michael Carrick là ứng viên hàng đầu trong việc giữ chức HLV trưởng chính thức của MU (Ảnh: Reuters).

MU tuyển chọn huấn luyện viên chính thức

Mặc dù MU đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, nhưng theo thông tin từ ESPN, Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vẫn cam kết thực hiện quy trình tuyển chọn huấn luyện viên, sàng lọc kỹ lưỡng. MU chủ động hạn chế các tiếp xúc chính thức nhằm giữ sự tập trung tuyệt đối cho đội bóng trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Hiện tại, nhiều chiến lược gia hàng đầu đã chủ động liên hệ không chính thức để thăm dò định hướng của MU. Trong số đó, Andoni Iraola (người sẽ rời AFC Bournemouth vào cuối mùa) là cái tên đáng chú ý. HLV Iraola đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà MU tìm kiếm là kinh nghiệm tại Premier League, triết lý tấn công rực lửa và khả năng thích nghi tốt với cấu trúc quản lý hiện đại.

Dù hợp đồng tạm quyền chỉ kéo dài đến hết mùa giải, nhưng HLV Carrick đã bắt đầu nhúng tay vào các kế hoạch dài hạn của CLB. Ông thường xuyên tham gia thảo luận và cập nhật tình hình gia hạn hợp đồng của những trụ cột như Harry Maguire và Kobbie Mainoo.

Một yếu tố then chốt quyết định khả năng Carrick được bổ nhiệm chính thức là tương lai của trợ lý Steve Holland. Kể từ khi gia nhập MU cùng Carrick vào tháng 1, Holland đã trở thành nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ, phối hợp ăn ý cùng dàn cộng sự gồm Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

 

PV/VOV.VN
Tag: Carrick MU Ngoại hạng Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?
Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?

VOV.VN - MU tiến sát tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Brentford ở trận đấu muộn nhất vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?

Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?

VOV.VN - MU tiến sát tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Brentford ở trận đấu muộn nhất vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU giữ vững vị trí thứ ba
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU giữ vững vị trí thứ ba

VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý khi MU giành chiến thắng để giữ vững vị trí thứ ba.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU giữ vững vị trí thứ ba

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU giữ vững vị trí thứ ba

VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý khi MU giành chiến thắng để giữ vững vị trí thứ ba.

Kết quả bóng đá hôm nay 28/4: MU tiếp tục chiến thắng
Kết quả bóng đá hôm nay 28/4: MU tiếp tục chiến thắng

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 28/4 nhận được sự chú ý khi MU giành chiến thắng khi tiếp đón Brentford trên sân nhà.

Kết quả bóng đá hôm nay 28/4: MU tiếp tục chiến thắng

Kết quả bóng đá hôm nay 28/4: MU tiếp tục chiến thắng

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 28/4 nhận được sự chú ý khi MU giành chiến thắng khi tiếp đón Brentford trên sân nhà.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế