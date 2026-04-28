Kết quả bóng đá hôm nay 28/4: MU tiếp tục chiến thắng

Kết quả bóng đá hôm nay 28/4 được người hâm mộ quan tâm khi MU tiếp đón đội bóng đang không có phong độ tốt là Brentford trên sân nhà. Với tâm lý tích cực sau trận thắng Chelsea, MU tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

HLV Carrick cùng MU có chiến thắng thứ hai liên tiếp (Ảnh: Reuters)

Đến phút 11, MU có bàn thắng mở tỉ số khi Maguire đánh đầu chuyền bóng để Casemiro bật cao đánh đầu thành bàn từ tình huống phạt góc. Sau bàn thua, Brentford tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành MU nhưng thủ môn Lammens đã thi đấu xuất sắc để giữ sạch lưới.

Chơi không thực sự tốt nhưng MU lại có bàn nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một. Từ tình huống tấn công nhanh, Bruno Fernandes tung ra đường kiến tạo để Sesko dứt điểm thành bàn nâng tỉ số lên thành 2-0.

Sang hiệp hai, Brentford tiếp tục có những pha hãm thành nguy hiểm nhưng các chân sút bên phía đội khách dứt điểm không thực sự tốt. Phải đến phút 87, Brentford mới có được bàn thắng nhờ cú sút xa hiểm hóc của Jensen.

Thời gian còn lại không đủ để Brentford ghi thêm bàn thắng. MU có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại ngoại hạng Anh để củng cố vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng.

Kết quả bóng đá ngày 28/4:

Ngoại hạng Anh

MU 2-1 Brentford

Serie A

Cagliari 3-2 Atalanta

Lazio 3-3 Udinese

La Liga

Espanyol 0-0 Levante