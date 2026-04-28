Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?

Thứ Ba, 10:00, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MU tiến sát tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Brentford ở trận đấu muộn nhất vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Sau chiến thắng 2-1 trước Brentford tại vòng 34, MU hiện đang có 61 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 và hơn 11 điểm so với đội đứng thứ 6 là Brighton trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa.

Giữa bối cảnh Ngoại hạng Anh sẽ có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027, Quỷ đỏ chỉ cần thêm 2 điểm nữa để cán mốc 63 điểm là sẽ góp mặt đấu trường danh giá. Bởi lẽ, Brighton chỉ có thể giành tối đa 62 điểm ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, Bournemouth đang đứng thứ 7 với 49 điểm chỉ có thể giành tối đa 61 điểm.

Ở 4 vòng đấu còn lại, MU sẽ lần lượt tiếp đón Liverpool vào ngày 3/5, làm khách của Sunderland vào ngày 9/5, gặp Nottingham Forest trên sân nhà vào ngày 17/5 và viếng thăm Brighton vào ngày 24/5. 

BTC Ngoại hạng Anh cập nhật cuộc đua dự Cúp C1 châu Âu mùa tới sau khi MU thắng Brentford. (Ảnh: EPL)

Đáng chú ý, MU có thể giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới trước khi ra sân tiếp đón Liverpool vào lúc 21h30 ngày 3/5. Kịch bản này xảy ra nếu Brighton thua Newcastle trong trận đấu lúc 21h00 ngày 2/5 và Bournemouth không thắng Crystal Palace lúc 20h00 ngày 3/5.

Trong trường hợp Brighton và Bournemouth đều không sảy chân, MU sẽ chính thức giành vé dự Cúp C1 châu Âu vào cuối tuần này nếu đánh bại Liverpool. Kịch bản này cũng sẽ là cột mốc đáng nhớ với Quỷ đỏ, khi MU chưa thắng Liverpool ở Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford kể từ năm 2022.

Kịch bản "điên rồ" nhất trong cuộc đua top 5 là việc MU liên tiếp thất bại còn Brighton liên tiếp chiến thắng trong 3 vòng đấu tới, khi đó Quỷ đỏ và Chim mòng biển sẽ quyết đấu giành vé dự Cúp C1 châu Âu ở ngày hạ màn mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/2026. Tuy nhiên, trường hợp này rất khó xảy ra.

Hoàng Long/VOV.VN
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU giữ vững vị trí thứ ba
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU giữ vững vị trí thứ ba

VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý khi MU giành chiến thắng để giữ vững vị trí thứ ba.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU giữ vững vị trí thứ ba

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU giữ vững vị trí thứ ba

VOV.VN - Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất nhận được sự chú ý khi MU giành chiến thắng để giữ vững vị trí thứ ba.

Chelsea và Man City có lần đầu tiên chạm trán ở chung kết FA Cup
Chelsea và Man City có lần đầu tiên chạm trán ở chung kết FA Cup

VOV.VN - Bóng đá Anh sẽ chứng kiến màn đối đầu thú vị khi Chelsea và Man City có lần đầu tiên chạm trán nhau tại chung kết FA Cup.

Chelsea và Man City có lần đầu tiên chạm trán ở chung kết FA Cup

Chelsea và Man City có lần đầu tiên chạm trán ở chung kết FA Cup

VOV.VN - Bóng đá Anh sẽ chứng kiến màn đối đầu thú vị khi Chelsea và Man City có lần đầu tiên chạm trán nhau tại chung kết FA Cup.

Kết quả vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026: Arsenal trở lại ngôi đầu
Kết quả vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026: Arsenal trở lại ngôi đầu

VOV.VN - Kết quả vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle để trở lại ngôi đầu với 73 điểm, hơn Man City 3 điểm.

Kết quả vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026: Arsenal trở lại ngôi đầu

Kết quả vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026: Arsenal trở lại ngôi đầu

VOV.VN - Kết quả vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle để trở lại ngôi đầu với 73 điểm, hơn Man City 3 điểm.

