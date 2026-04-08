HLV danh tiếng Mircea Lucescu qua đời ở tuổi 80

Thứ Tư, 08:46, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV danh tiếng Mircea Lucescu qua đời sau ít ngày nằm viện vì đau tim.

Bệnh viện Cấp cứu Đại học Y Bucharest xác nhận HLV Mircea Lucescu đã qua đời đêm thứ Ba theo giờ địa phương sau ít ngày nằm viện điều trị. Trước đó, HLV 80 tuổi bị đau tim trong một buổi tập của ĐT Romania và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

hlv danh tieng mircea lucescu qua doi o tuoi 80 hinh anh 1
HLV Mircea Lucescu khi ĐT Romania hôm 26/3. (Ảnh: Reuters). 

Cuối tháng 3, ông Mircea Lucescu còn dẫn dắt ĐT Romania đá trận play-off World Cup 2026 gặp ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là trận đấu mà ĐT Romania đã thi đấu khá tốt nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại 0-1 và không thể giành quyền dự World Cup. 

Sau đó, ông Lucescu dự kiến dẫn dắt ĐT Romania thi đấu trận giao hữu với Slovakia nhưng cơn đau tim trong buổi tập đã khiến ông không thể thực hiện công việc và từ chức vài ngày sau đó. 

Ông Mircea Lucescu sinh năm 1945, là một trong những huyền thoại của bóng đá Romania. Khi còn thi đấu, ông đã góp phần giúp ĐT Romania tham dự World Cup 1970 với tư cách đội trưởng. Sau khi trở thành HLV, ông là người dẫn dắt ĐT Romania tham dự EURO 1984. Ngoài ra, ông Lucescu còn từng dẫn dắt cả đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2017 đến năm 2019. 

Sự nghiệp huấn luyện ở cấp CLB của ông Lucescu nổi bật với 12 năm dẫn dắt Shakhtar Donetsk, nơi ông xây dựng một đội bóng thường xuyên góp mặt tại Champions League và giành chức vô địch UEFA Cup năm 2009. 

Tổng cộng, HLV Lucescu sở hữu 35 danh hiệu lớn nhỏ, giúp ông trở thành HLV giàu thành tích thứ ba trong lịch sử, chỉ xếp sau Pep Guardiola và Sir Alex Ferguson. 

Ông Lucescu từng dẫn dắt Pisa, Brescia, Reggiana và Inter Milan ở Italia và được người dân miền bắc nước này nhớ đến với sự yêu mến, đặc biệt là tại Brescia. 

VOV.VN - Chiến lược gia xứ Thanh bày tỏ tình yêu với đội bóng quê hương, cũng như tri ân các học trò, người hâm mộ sau chiến thắng 4-0 trước CA TP.HCM ở vòng 17 V-League 2025/2026 trên sân nhà.

VOV.VN - HLV Alexandre Polking báo tin vui cho người hâm mộ CAHN về tình hình chấn thương của Quang Hải.

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam bất ngờ đón loạt tin vui; Ronaldo tỏa sáng rực rỡ ở ngày trở lại sau chấn thương; Neymar đối diện án treo giò cực nặng…

