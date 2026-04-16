HLV Didier Deschamps nhận tin dữ trước thềm World Cup 2026

Thứ Năm, 11:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Didier Deschamps nhận tin không vui lề lực lượng của ĐT Pháp trước ngày khởi tranh World Cup 2026.

ĐT Pháp của HLV Didier Deschamps vừa đón nhận tổn thất lớn khi tiền đạo Hugo Ekitike gần như chắc chắn lỡ hẹn World Cup 2026 vì chấn thương nghiêm trọng. Chân sút của Liverpool bị đứt gân Achilles trong trận gặp PSG tại Cúp C1 châu Âu và dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng.

hlv didier deschamps nhan tin du truoc them world cup 2026 hinh anh 1
Hugo Ekitike trong đợt tập trung cùng ĐT Pháp dịp FIFA Days tháng 3/2026. (Ảnh: Reuters)

Ekitike rời sân bằng cáng trong nước mắt chỉ sau hơn 20 phút thi đấu tại Anfield, sau khi cảm nhận rõ tiếng “đứt” ở chân. Các kiểm tra y tế sau đó cho thấy mức độ chấn thương nghiêm trọng với thời gian hồi phục có thể kéo dài từ 9 đến 12 tháng.

HLV Arne Slot cũng thừa nhận tình hình “không khả quan”. Trong khi đó, trung vệ Ibrahima Konate cũng bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng đây là cú sốc lớn với cá nhân Ekitike trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chấn thương này không chỉ ảnh hưởng tới Liverpool trong cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh mà còn khiến kế hoạch của HLV Didier Deschamps bị xáo trộn đáng kể. Nhà cầm quân người Pháp sẽ công bố danh sách dự World Cup 2026 vào tháng 5… nhưng giờ đã chắc chắn phải gạch tên Ekitike.

Trên hàng công, những cái tên như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Marcus Thuram gần như đã nắm chắc suất. Bên cạnh đó, các tài năng trẻ như Michael Olise, Desire Doue hay Rayan Cherki cũng đang nổi lên như những lựa chọn giàu tiềm năng.

Trong bối cảnh thiếu vắng Ekitike, cơ hội có thể mở ra cho Randal Kolo Muani, dù phong độ của cầu thủ này chưa thực sự ổn định. Ngoài ra, Christopher Nkunku hay Jean-Philippe Mateta cũng là những phương án được cân nhắc.

Với HLV Deschamps, việc mất đi một chân sút đang đạt phong độ cao như Ekitike rõ ràng là tổn thất lớn. Điều này buộc ông phải nhanh chóng tìm ra phương án thay thế phù hợp trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

 

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: HLV Didier Deschamps ĐT Pháp World Cup 2026 Hugo Ekitike
Tin liên quan

CHÍNH THỨC: Việt Nam sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026
CHÍNH THỨC: Việt Nam sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026

VOV.VN - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.

Tin bóng đá 13-4: Thực hư vụ ĐT Italia bất ngờ có cơ hội tham dự World Cup 2026
Tin bóng đá 13-4: Thực hư vụ ĐT Italia bất ngờ có cơ hội tham dự World Cup 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 13-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đoàn Văn Hậu nhận tin không vui sau vòng 18 V-League 2025/2026 ; Thực hư vụ ĐT Italia bất ngờ có cơ hội tham dự World Cup 2026; Mikel Arteta có thể phá “kỷ lục” của Arsene Wenger theo cách không mong muốn…

"Người nhện" ĐT Mexico đứng trước kỷ lục lịch sử cùng Ronaldo và Messi ở World Cup
"Người nhện" ĐT Mexico đứng trước kỷ lục lịch sử cùng Ronaldo và Messi ở World Cup

VOV.VN - Thủ thành của ĐT Mexico - Guillermo Ochoa đứng trước dấu mốc lịch sử cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở World Cup 2026.

