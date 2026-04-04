Ronaldo ghi cú đúp khi trở lại sau chấn thương

Ở vòng 27 giải VĐQG Saudi Arabia, Al Nassr đối đầu Al Najma. Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Cristiano Ronaldo sau hơn một tháng vắng mặt vì chấn thương. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha dính chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài cả FIFA Days tháng 3.

Trước đối thủ yếu, Al Nassr tấn công dồn dập và Ronaldo cũng có những cơ hội để sớm ghi bàn nhưng anh đều bỏ lỡ đáng tiếc. Chính điều đó đã khiến Al Najma là đội mở tỷ số ở phút 44 với pha ghi bàn của Al Tulayhi.

Dù trước khi hiệp đầu đầu tiên khép lại, Al Hamddan cùng Mane đã liên tiếp lập công để giúp Al Nassr vượt lên dẫn lại 2-1 nhưng Ronaldo vẫn chưa thể có cho riêng mình bàn thắng.

Đầu hiệp 2, Al Najma bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa khi Tijanić kiến tạo để Felippe Cardoso đánh bại thủ môn Bento bên phía Al Nassr, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Không nản lòng khi chưa thể giải tỏa áp lực và đội nhà đang gặp khó, Ronaldo tiếp tục thi đấu cực kỳ nỗ lực trong hiệp hai. Phút 56, siêu sao người Bồ Đào Nha kiếm về quả phạt đền khi đá bóng trúng tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Đích thân Ronaldo bước lên chấm đá phạt đền và hoàn thành tốt nhiệm vụ với cú dứt điểm căng và chìm vào góc trái.

Bàn thắng này mang yếu tố giải tỏa tâm lý rất lớn đối với Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha tìm lại được sự tự tin và bàn thắng thứ hai tới ở phút 73. CR7 di chuyển hợp lý, đỡ bóng gọn gàng và bình tĩnh dứt điểm vào góc gần khiến thủ môn đối phương phải bó tay.

Trận đấu sau đó còn có thêm một bàn thắng nữa do công của Mane ở phút 90 +5. Al Nassr thắng chung cuộc 5-2 và tiếp tục dẫn đầu giải VĐQG Saudi Arabia khi giải đấu chỉ còn bảy vòng.

Với cá nhân CR7, anh đã có 25 bàn, bằng với người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải VĐQG Saudi Arabia là Ivan Toney của Al Ahli.