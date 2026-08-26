HLV Kim Sang Sik nói gì khi ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026?

15:16

HLV hai đội nói gì trước trận đấu?

Trong buổi họp báo trước trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh ĐT Việt Nam sẽ không chủ quan và giữ sự tập trung tuyệt đối dù đã thắng ĐT Thái Lan 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định quyết tâm làm nên lịch sử của ĐT Việt Nam trước cơ hội lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á.

HLV Kim Sang Sik trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

"Chúng tôi đã thắng 2-0 ở lượt đi nhưng trong tay tôi chưa nắm chắc điều gì cả. Trong túi tôi cũng chưa có gì cả. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình, tuyệt đối không chủ quan và tập trung hướng tới mục tiêu giành chức vô địch thêm một lần nữa" - HLV Kim Sang Sik nói.

Vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam nhấn mạnh: "Trước mắt ĐT Việt Nam là trận đấu cuối cùng tại ASEAN Cup 2026. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để tạo ra một ký ức thật đẹp và đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Những người viết nên lịch sử đó chính là các cầu thủ. Tôi mong rằng các khán giả sẽ tới sân thật đông để cổ vũ cho toàn đội".

HLV Anthony Hudson trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

Ở chiều ngược lại, HLV Anthony Hudson khẳng định ĐT Thái Lan sẽ quyết tâm lật ngược tình thế của đội khách: "Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản, quyết tâm giành chiến thắng và mang chức vô địch trở về Thái Lan".

"Với trận đấu này, chúng tôi muốn ra sân và thể hiện cho mọi người thấy mình là ai. Trong khi đó, tôi cho rằng ĐT Việt Nam đang chịu gánh nặng tâm lý khi đã thắng 2-0 và được thi đấu trên sân nhà, vì họ có áp lực buộc phải giành kết quả tốt" - Nhà cầm quân người Anh cho hay.