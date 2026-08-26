HLV Kim Sang Sik nói gì khi ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026?
VOV.VN - Toàn cảnh họp báo sau trận Việt Nam 2-2 Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với sự tham dự của HLV Kim Sang Sik và HLV Anthony Hudson tại sân vận động Mỹ Đình diễn ra tối 26/8.
Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữ ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình. Theo kế hoạch, sau khi cuộc đọ sức này kết thúc, HLV Kim Sang Sik và HLV Anthony Hudson cùng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu theo bình chọn của BTC sẽ tham dự buổi họp báo.
HLV hai đội nói gì trước trận đấu?
Trong buổi họp báo trước trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh ĐT Việt Nam sẽ không chủ quan và giữ sự tập trung tuyệt đối dù đã thắng ĐT Thái Lan 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định quyết tâm làm nên lịch sử của ĐT Việt Nam trước cơ hội lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á.
"Chúng tôi đã thắng 2-0 ở lượt đi nhưng trong tay tôi chưa nắm chắc điều gì cả. Trong túi tôi cũng chưa có gì cả. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình, tuyệt đối không chủ quan và tập trung hướng tới mục tiêu giành chức vô địch thêm một lần nữa" - HLV Kim Sang Sik nói.
Vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam nhấn mạnh: "Trước mắt ĐT Việt Nam là trận đấu cuối cùng tại ASEAN Cup 2026. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để tạo ra một ký ức thật đẹp và đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Những người viết nên lịch sử đó chính là các cầu thủ. Tôi mong rằng các khán giả sẽ tới sân thật đông để cổ vũ cho toàn đội".
Ở chiều ngược lại, HLV Anthony Hudson khẳng định ĐT Thái Lan sẽ quyết tâm lật ngược tình thế của đội khách: "Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản, quyết tâm giành chiến thắng và mang chức vô địch trở về Thái Lan".
"Với trận đấu này, chúng tôi muốn ra sân và thể hiện cho mọi người thấy mình là ai. Trong khi đó, tôi cho rằng ĐT Việt Nam đang chịu gánh nặng tâm lý khi đã thắng 2-0 và được thi đấu trên sân nhà, vì họ có áp lực buộc phải giành kết quả tốt" - Nhà cầm quân người Anh cho hay.
ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam hoà ĐT Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về, qua đó vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận. Đáng chú ý, cả 2 bàn thắng của ĐT Việt Nam ở trận này đều tới sau những pha đá phản lưới nhà của đối thủ là Chatchai Budprom và Wanchai Jarunongkran. Trong khi đó, những người ghi bàn cho ĐT Thái Lan ở trận này là Yotsakorn Burapha và Wanchai Jarunongkran. Đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á.
Cuộc họp báo bắt đầu với phần trả lời phỏng vấn của HLV Anthony Hudson bên phía ĐT Thái Lan
HLV Anthony Hudson đánh giá về trận đấu
Đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam. Đây là một đối thủ mạnh và đã có màn trình diễn ấn tượng. Trong 2 trận đấu đã qua, tôi cho rằng ĐT Thái Lan đã chơi tốt và chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Với riêng trận lượt về, tôi cho rằng ĐT Thái Lan đã kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, ĐT Thái Lan đã chịu bất lợi sau khi bỏ lỡ quả phạt đền. Dù sao, đó là một phần của bóng đá và sẽ là kinh nghiệm quý báu với các cầu thủ trẻ.
HLV Anthony Hudson nói về danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu" của Yotsakorn
Tôi rất vui khi Yotsakorn giành danh hiệu. Những thành tựu và những gì các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã thể hiện cho thấy họ đủ năng lực để cạnh tranh ở cấp độ này.
HLV Anthony Hudson nói về việc thủ môn Kampol bị chấn thương trong lúc khởi động và Chatchai bắt chính ở trận này
Tôi nghĩ Chatchai đã làm tốt trong trận đấu hôm nay. So với ĐT Việt Nam có lực lượng mạnh nhất, thì ĐT Thái Lan không có lực lượng tối ưu do ASEAN Cup 2026 không thuộc FIFA Day. Dù sao, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn các CLB đã đóng góp cầu thủ cho ĐT Thái Lan.
HLV Anthony Hudson chia sẻ về hành trình tại ASEAN Cup 2026
Đây là một giải đấu khó khăn và tôi không thể ngủ ngon trong 6 tuần qua. Tôi tin rằng, ĐT Thái Lan đã chơi tốt ở chung kết và xứng đáng có kết quả tốt hơn. Hôm nay, chúng tôi bỏ lỡ quả phạt đền nhưng sau đó vẫn vượt lên dẫn trước và ở rất gần việc lật ngược tình thế. Trước giải đấu, rất nhiều người đã nghi ngờ ĐT Thái Lan nhưng chúng tôi đã chứng tỏ khả năng cho tất cả mọi người thấy. So sánh với ĐT Việt Nam có 3-4 tuần chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu, thì ĐT Thái Lan đã chiến đấu tới cùng. Các cầu thủ trẻ của Thái Lan cũng cho thấy tiềm năng và họ có thể tiến xa tới đâu.
HLV Anthony Hudson thừa nhận ĐT Việt Nam vô địch xứng đáng
Tôi nghĩ ĐT Việt Nam xứng đáng với chức vô địch. Họ là một đội bóng mạnh và đã chứng tỏ bản lĩnh để vượt qua những thời khắc khó khăn. Chúng tôi rất tôn trọng ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tự hào về những gì ĐT Thái Lan đã thể hiện.
HLV Anthony Hudson nói điều bất ngờ về cuộc hội thoại với Madam Pang trên bục trao giải
Lúc đó khá ồn nên tôi cũng không nhớ Madam Pang nói gì nữa.
HLV Kim Sang Sik và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Đỗ Hoàng Hên tham dự phần trả lời phỏng vấn của ĐT Việt Nam
HLV Kim Sang Sik nói về trận đấu
Tôi rất vui mừng khi ĐT Việt Nam đã làm nên lịch sử và các cầu thủ là những nhân vật chính làm nên chiến tích này. Các cầu thủ đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù rằng đôi lúc ban huấn luyện khắt khe, nhưng các cầu thủ đều đã vượt qua. Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ đã tới chật kín sân Mỹ Đình để cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Đây là chiến thắng của tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Về trận đấu hôm nay, khi nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, chúng tôi chơi không tốt lắm trong hiệp 1. Chúng tôi tập trung phòng ngự mà không làm tốt ở khâu tấn công. Khi sớm bị thủng lưới, thế trận trở nên khó khăn. Trong giờ nghỉ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ chơi với chiến thuật mới. Đặc biệt, Hoàng Hên đã mang về bàn gỡ hoà. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ đã chiến đầu hết mình.
HLV Kim Sang Sik chia sẻ cảm xúc khi lần đầu vô địch trên sân nhà cùng bóng đá Việt Nam
Tôi cũng không ngờ mình giành 4 chức vô địch với các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, đây là thành quả nhờ sự nỗ lực và tuân thủ chỉ đạo từ ban huấn luyện của các cầu thủ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm việc vô địch trên sân nhà cùng bóng đá Việt Nam, sau 3 lần vô địch trên sân khách. Chắc hẳn người hâm mộ sẽ rất vui và đi bão. Không biết sắp tới chúng tôi sẽ trở về khách sạn thế nào đây.
Đỗ Hoàng Hên chia sẻ về tình huống ghi bàn được tính là thủ môn đá phản lưới nhà
Đầu tiên tôi rất vui khi ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 và có lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. HLV Kim Sang Sik là người có kinh nghiệm vô địch và toàn đội đều tuân thủ chỉ đạo từ ban huấn luyện. Hôm nay, chúng tôi chơi không tốt lắm trong hiệp 1 nhưng đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2. Về tình tình huống tôi đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng được tính là thủ môn đá phản lưới nhà thì tôi cũng không suy nghĩ nhiều.
Đỗ Hoàng Hên nói về hàng phòng ngự của ĐT Thái Lan
Đây là giải đấu rất khó khăn, đặc biệt là trận chung kết. Hàng phòng ngự của ĐT Thái Lan rất đáng gờm, nhưng ĐT Việt Nam đã chơi tốt.
HLV Kim Sang Sik nói về 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp
2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp là thành tựu lớn và đây đều là nhờ nỗ lực cố gắng của các cầu thủ. Tôi rất hạnh phúc về điều này. Tôi tin rằng, bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và gặt hái nhiều thành công hơn.
HLV Kim Sang Sik chia sẻ cảm xúc sau trận đấu
Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đã gục xuống. Có lẽ tôi không còn chút sức lực nào nữa vì đã giải toả hết áp lực trong 2 lượt trận chung kết. Với tôi, hiện giờ tôi không có ước mơ gì. Trong 2 năm qua, tôi đã giành 4 chức vô địch cùng các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đó là thành tựu mà tôi cũng không ngờ đến.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myeong từng nói với tôi: Bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua (Vietnam’s soccer is King sport), còn HLV Kim Sang Sik chính là vua trong môn thể thao này (Kim Sang Sik is a King). Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành “vua” như lời ngài tổng thống có nói. Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm “vua” này trong ngày hôm nay thôi, kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
HLV Kim Sang Sik lý giải hành động cởi áo bib ngay sau khi trận đấu kết thúc
Hôm nay, do trùng màu áo nên tôi phải mặc áo bib. Sau khi kết thúc trận đấu tôi lập tức cởi chiếc áo bib ra vì thực sự rất nóng. Chỉ vậy thôi.
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