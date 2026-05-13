HLV Kim Sang Sik và ĐT Việt Nam đón liền 2 tin vui

Sáng 13/5, tại Sở Tư pháp TP.HCM, bộ đôi cầu thủ Việt kiều của Công an TP.HCM hoàn tất thủ tục và chính thức trở thành công dân Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu tích cực không chỉ với đội bóng chủ sân Thống Nhất mà còn mở ra thêm lựa chọn nhân sự cho HLV Kim Sang Sik ở cả ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

Patrik Lê Giang là gương mặt giàu kinh nghiệm tại V-League. Thủ thành sinh năm 1992 từng khoác áo CLB CAHN trước khi gia nhập Công an TP.HCM. Trong những mùa giải gần đây, anh duy trì phong độ ổn định và nhiều lần trở thành điểm tựa nơi hàng thủ với các pha cứu thua ấn tượng.

Trong khi đó, Khoa Ngô gia nhập Công an TP.HCM hồi đầu năm 2026 và nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới. Cầu thủ sinh năm 2006 sớm khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội chủ sân Thống Nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa Ngô đã ra sân 10 trận trên mọi đấu trường cho Công an TP.HCM và ghi được 4 bàn thắng. Đây là hiệu suất đáng khá tốt đối với một cầu thủ chạy cánh trẻ.

Việc Khoa Ngô và Patrik Lê Giang hoàn tất nhập quốc tịch giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án nhân sự chất lượng cho các chiến dịch quan trọng sắp tới của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam.

