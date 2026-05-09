Đêm nay, AFC bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027: Xác định đối thủ của ĐT Việt Nam

Thứ Bảy, 06:30, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các đối thủ của ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027 sẽ lộ diện khi AFC tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải đấu vào lúc 01h00 ngày 10/5 theo giờ Hà Nội.

Theo kế hoạch, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 vào lúc 01h00 ngày 10/5 (giờ Hà Nội). Sự kiện này sẽ diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia. 

Hiện tại, AFC đã xác định được 23/24 đội bóng sẽ tham dự VCK Asian Cup 2027. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau trận quyết đấu giữa ĐT Lebanon và ĐT Yemen vào tháng 6 tới.

Đêm nay, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027. (Ảnh: AFC)

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia, với thể thức 24 đội chia thành 6 bảng và tranh 16 đội đi tiếp vào vòng knock-out.

Tại lễ bốc thăm ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan. Nhóm hạt giống số 1 gồm Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar. Nhóm hạt giống số 2 gồm Iraq, UAE, Uzbekistan, Jordan, Oman, Trung Quốc. Nhóm hạt giống số 4 gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Triều Tiên và Lebanon hoặc Yemen.

Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của AFC. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Hoàng Long/VOV.VN
