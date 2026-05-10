Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam cùng bảng ĐT Hàn Quốc
VOV.VN - Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027 đưa ĐT Việt Nam cùng bảng với ĐT Hàn Quốc ở bảng E.
Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027 đưa ĐT Việt Nam cùng bảng với ĐT Hàn Quốc ở bảng E. Các đối thủ còn lại sẽ là UAE và một trong hai đội Lebanon hoặc Yemen.
VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Saudi Arabia.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027.
Theo kế hoạch, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 vào lúc 01h00 ngày 10/5 (giờ Hà Nội). Sự kiện này sẽ diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia.
Hiện tại, AFC đã xác định được 23/24 đội bóng sẽ tham dự VCK Asian Cup 2027. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau trận quyết đấu giữa ĐT Lebanon và ĐT Yemen vào tháng 6 tới.
VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia, với thể thức 24 đội chia thành 6 bảng và tranh 16 đội đi tiếp vào vòng knock-out.
Tại lễ bốc thăm ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan. Nhóm hạt giống số 1 gồm Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar. Nhóm hạt giống số 2 gồm Iraq, UAE, Uzbekistan, Jordan, Oman, Trung Quốc. Nhóm hạt giống số 4 gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Triều Tiên và Lebanon hoặc Yemen.
Với cách phân chia hạt giống của AFC, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tái ngộ bảng đấu “ác mộng” với Nhật Bản, Iraq và Indonesia giống Asian Cup 2023. Đây được xem là kịch bản khó nhất khi các đối thủ đều vượt trội về đẳng cấp và thể lực.
Ở chiều ngược lại, một bảng đấu “dễ thở” hơn có thể xuất hiện nếu ĐT Việt Nam gặp Australia, Oman hoặc Syria và Singapore. Dù Australia vẫn là thử thách lớn, các đối thủ còn lại được đánh giá không quá chênh lệch so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.
Một điểm tích cực là Việt Nam chắc chắn tránh được Trung Quốc và Thái Lan do cùng nhóm hạt giống. Tuy vậy, các đội nhóm 4 như Indonesia, Triều Tiên đều tiềm ẩn nguy cơ gây khó khăn cho ĐT Việt Nam.
Lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 được tổ chức ở Salwa Palace – công trình lịch sử nằm trong khu At-Turaif ở Riyadh (Saudi Arabia). Đây là di sản Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2010.
Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai VCK Asian Cup. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trận khai mạc được tổ chức trên sân King Fahd Sports City với sức chứa khoảng 72.000 chỗ ngồi.
Các khách mời và HLV của các đội tuyển giành quyền dự VCK Asian Cup 2027 đã bắt đầu có mặt ở địa điểm diễn ra lễ bốc thăm.
Buổi lễ bốc thăm chuẩn bị bắt đầu !!!
Buổi lễ chính thức bắt đầu !!!!
BTC đang giới thiệu các sân vận động sẽ đăng cai Asian Cup 2027.
BTC đang giải thích những quy định trong lễ bốc thăm.
BTC giới thiệu lần lượt những khách mời sẽ tham dự hỗ trợ phần bốc thăm. Phần bốc thăm chính thức sẽ diễn ra sau ít phút.
Phần bốc thăm sẽ bắt đầu với nhóm 4.
Kết quả bốc thăm nhóm 4:
Bảng A: Kuwait
Bảng B: Triều Tiên
Bảng C: Kyrgyzstan
Bảng D: Singapore
Bảng E: Yemen hoặc Lebanon
Bảng F: Indonesia
Tiếp theo sẽ là nhóm 3.
Kết quả bốc thăm sau nhóm 3:
Bảng A: Kuwait, Palestine
Bảng B: Triều Tiên, Bahrain
Bảng C: Kyrgyzstan, Trung Quốc
Bảng D: Singapore, Tajikistan
Bảng E: Yemen hoặc Lebanon, Việt Nam
Bảng F: Indonesia, Thái Lan
Tiếp theo sẽ là nhóm 2:
Kết quả bốc thăm sau nhóm 2:
Bảng A: Kuwait, Palestine, Oman,
Bảng B: Triều Tiên, Bahrain, Jordan,
Bảng C: Kyrgyzstan, Trung Quốc, Syria,
Bảng D: Singapore, Tajikistan, Iraq,
Bảng E: Yemen hoặc Lebanon, Việt Nam, UAE
Bảng F: Indonesia, Thái Lan, Qatar.
Cuối cùng sẽ là nhóm 1.
Kết quả bốc thăm sau nhóm 1:
Bảng A: Kuwait, Palestine, Oman, Saudi Arabia
Bảng B: Triều Tiên, Bahrain, Jordan, Uzbekistan
Bảng C: Kyrgyzstan, Trung Quốc, Syria, Iran
Bảng D: Singapore, Tajikistan, Iraq, Australia
Bảng E: Yemen hoặc Lebanon, Việt Nam, UAE, Hàn Quốc
Bảng F: Indonesia, Thái Lan, Qatar, Nhật Bản.
