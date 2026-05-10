Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam cùng bảng ĐT Hàn Quốc

Theo kế hoạch, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 vào lúc 01h00 ngày 10/5 (giờ Hà Nội). Sự kiện này sẽ diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia.

Hiện tại, AFC đã xác định được 23/24 đội bóng sẽ tham dự VCK Asian Cup 2027. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau trận quyết đấu giữa ĐT Lebanon và ĐT Yemen vào tháng 6 tới.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia, với thể thức 24 đội chia thành 6 bảng và tranh 16 đội đi tiếp vào vòng knock-out.

Tại lễ bốc thăm ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan. Nhóm hạt giống số 1 gồm Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar. Nhóm hạt giống số 2 gồm Iraq, UAE, Uzbekistan, Jordan, Oman, Trung Quốc. Nhóm hạt giống số 4 gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Triều Tiên và Lebanon hoặc Yemen.

Với cách phân chia hạt giống của AFC, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tái ngộ bảng đấu “ác mộng” với Nhật Bản, Iraq và Indonesia giống Asian Cup 2023. Đây được xem là kịch bản khó nhất khi các đối thủ đều vượt trội về đẳng cấp và thể lực.

Ở chiều ngược lại, một bảng đấu “dễ thở” hơn có thể xuất hiện nếu ĐT Việt Nam gặp Australia, Oman hoặc Syria và Singapore. Dù Australia vẫn là thử thách lớn, các đối thủ còn lại được đánh giá không quá chênh lệch so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Một điểm tích cực là Việt Nam chắc chắn tránh được Trung Quốc và Thái Lan do cùng nhóm hạt giống. Tuy vậy, các đội nhóm 4 như Indonesia, Triều Tiên đều tiềm ẩn nguy cơ gây khó khăn cho ĐT Việt Nam.