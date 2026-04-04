Kết quả vòng 17 V-League 25/26: Hải Phòng gieo sầu cho Hà Nội FC

Hải Phòng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng 17 V-League 2025/26 trong trận đấu giàu tốc độ và căng thẳng đến những phút cuối. Đội chủ nhà triển khai lối chơi phòng ngự phản công chủ động, trong khi Hà Nội FC kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu hiệu quả ở các tình huống quyết định.

Ngay từ hiệp 1, Hà Nội FC tạo sức ép đáng kể với nhiều pha tấn công biên và bóng cố định, song hàng thủ Hải Phòng chơi tập trung, hóa giải hầu hết cơ hội. Thủ môn Đình Triệu và hệ thống phòng ngự đội chủ nhà hoạt động hiệu quả trước các cú dứt điểm của Văn Quyết, Hoàng Hên hay Tagueu. Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng có những pha phản công nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng thành công. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội đều đẩy cao tốc độ. Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép, tạo ra nhiều cơ hội rõ nét nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Hải Phòng kiên trì với chiến thuật phản công nhanh và bắt đầu tạo ra những tình huống nguy hiểm thực sự.

Phút 79, bước ngoặt trận đấu xuất hiện khi Hải Phòng tấn công trung lộ hiệu quả, Hữu Nam tận dụng cơ hội dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi tự tin hơn trong quãng thời gian còn lại.

Những phút cuối, Hà Nội FC dồn lên tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn của Hải Phòng. Dù có 7 phút bù giờ, đội khách vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Chung cuộc, Hải Phòng bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC.