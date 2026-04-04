Kết quả vòng 17 V-League 25/26: Hải Phòng gieo sầu cho Hà Nội FC
VOV.VN - Kết quả vòng 17 V-League 2025/2026, Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC ở màn so tài tại Lạch Tray.
Hải Phòng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng 17 V-League 2025/26 trong trận đấu giàu tốc độ và căng thẳng đến những phút cuối. Đội chủ nhà triển khai lối chơi phòng ngự phản công chủ động, trong khi Hà Nội FC kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu hiệu quả ở các tình huống quyết định.
Ngay từ hiệp 1, Hà Nội FC tạo sức ép đáng kể với nhiều pha tấn công biên và bóng cố định, song hàng thủ Hải Phòng chơi tập trung, hóa giải hầu hết cơ hội. Thủ môn Đình Triệu và hệ thống phòng ngự đội chủ nhà hoạt động hiệu quả trước các cú dứt điểm của Văn Quyết, Hoàng Hên hay Tagueu. Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng có những pha phản công nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng thành công. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0.
Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội đều đẩy cao tốc độ. Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép, tạo ra nhiều cơ hội rõ nét nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Hải Phòng kiên trì với chiến thuật phản công nhanh và bắt đầu tạo ra những tình huống nguy hiểm thực sự.
Phút 79, bước ngoặt trận đấu xuất hiện khi Hải Phòng tấn công trung lộ hiệu quả, Hữu Nam tận dụng cơ hội dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi tự tin hơn trong quãng thời gian còn lại.
Những phút cuối, Hà Nội FC dồn lên tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn của Hải Phòng. Dù có 7 phút bù giờ, đội khách vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Chung cuộc, Hải Phòng bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC.
Hà Nội FC hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trước Hải Phòng FC lúc 18h ngày 4/4 tại vòng 17 V-League 2025/26. Đội bóng Thủ đô hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, chỉ kém vị trí thứ ba một điểm, nên một chiến thắng sẽ giúp họ cải thiện thứ hạng.
Đoàn quân của HLV Harry Kewell duy trì phong độ tích cực khi thắng 4/5 trận gần nhất, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Lối chơi cân bằng giữa công và thủ giúp Hà Nội FC trở thành ứng viên sáng giá trong cuộc đua top đầu. Bên cạnh đó, nhiều trụ cột như Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Hai Long trở lại với tinh thần hưng phấn sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.
Ở phía đối diện, Hải Phòng FC thể hiện phong độ kém thuyết phục khi không thắng 5 trận liên tiếp và bộc lộ nhiều hạn chế ở hàng phòng ngự với 9 bàn thua. Dù HLV Chu Đình Nghiêm hiểu rõ đối thủ, đội chủ sân Lạch Tray vẫn đối mặt nguy cơ tiếp tục mất điểm.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': PHẠT GÓC !!! Hà Nội FC đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Văn Quyết tạt bóng vào vòng cấm Hải Phòng, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đá dễ dàng hóa giải thành công.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hà Nội FC tấn công bên cánh trái, Công Nhật căng ngang vào vòng cấm địa của Hải Phòng, nhưng Bùi Tiến Dụng đã hóa giải thành công sau đó Đình Triệu ôm gọn bóng. Sau pha bóng này, Đình Triệu đang bị đau và phải nhờ sự hỗ trợ của nhân viên y tế.
5': KHÔNG VÀO !!! Hải Phòng tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền cho Tague trong vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch khung thành của Hà Nội FC.
9': NGUY HIỂM !!! Hải Phòng phản công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào cho Joaquim Manuel Welo Lupeta, tiếc rằng tiền đạo này lại không thể đệm bóng cận thành trước sự truy cản của hậu vệ đối phương.
11': KHÔNG VÀO !!! Hà Nội FC tổ chức tấn công bên cánh trái, Hoàng Hên tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Hải Phòng.
13': SÚT XA !!! Hoàng Hên lại thử vận may bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng một lần nữa bóng không vượt qua được hàng phòng ngự chặt chẽ của Hải Phòng.
14': NGUY HIỂM !!! Xuân Mạnh đi bóng tốc độ bên cánh phải sau đó căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng Đình Triệu đã giải nguy thành công. Sức ép mà Hà Nội FC tạo ra trước Hải Phòng là rất lớn, nhưng đội khách vẫn chưa có được bàn thắng mở tỉ số.
18': PHẠM LỖI !!! David Fisher trong nỗ lực băng vào dứt điểm đã phạm lỗi với Đình Triệu, Hải Phòng được hưởng quả đạt phạt.
20': PHẠT GÓC !!! Hà Nội FC đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ đội chủ nhà chơi tập trung và hóa giải thành công.
22': NGUY HIỂM !!! Joaquim Manuel Welo Lupeta đi bóng càn lướt khiến hàng thủ Hà Nội FC gặp khó khăn, may mắn là thủ môn Quan Văn Chuẩn đã băng ra kịp thời để hóa giải thành công.
30': KHÔNG CÓ 11M !!! Joaquim Manuel Welo Lupeta đi bóng xâm nhập vòng cấm, tân binh của Hải Phòng bị Thành Chung truy cản và ngã ra sân, nhưng trọng tài xác định không có lỗi nên đội chủ nhà không được hưởng 11m.
33': PHẠT GÓC !!! Hải Phòng đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm Hà Nội FC, nhưng Quan Văn Chuẩn đã chọn vị trí tốt để ôm gọn bóng.
37': PHẠT GÓC !!! Hà Nội FC đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa Hải Phòng, nhưng không làm khó được thủ môn Đình Triệu.
41': PHẠT GÓC !!! Hà Nội FC đá phạt góc bên cánh trái, Văn Quyết treo bóng tạo ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Hải Phòng, nhưng không cầu thủ nào của đội khách có thể tung ra cú dứt điểm.
45': NGUY HIỂM !!! Hà Nội FC mất bóng ở giữa sân, cơ hội đến với Tague, nhưng tiền đạo này xử lý bóng chậm nên đã bị Thành Chung băng về kịp thời phá bóng giải nguy.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45+2': KHÔNG VÀO !!! Tagueu có cơ hội ghi bàn, nhưng tiền đạo này đã không thắng được thủ môn Quan Văn Chuẩn. Hải Phòng đang chơi tốt ở quãng thời gian cuối trận.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hải Phòng và Hà Nội FC tạm hòa nhau 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': Hải Phòng đang chủ động dâng cao đội hình, đội chủ nhà gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương, nhưng chưa thể có bàn thắng mở tỉ số.
51': KHÔNG VÀO !!! Daniel có bóng trong vòng cấm địa sau đường chuyền của Văn Quyết, nhưng cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ này lại đi chệch khung thành.
55': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hà Nội FC tấn công bên cánh trái, Đình Hai tạt bóng vào vòng cấm địa đối phương, nhưng không thành công.
58': PHẠM LỖI !!! Hữu Nam phạm lỗi với Đình Hai ở sát khu vực cấm địa chếch bên trái theo hướng tấn công, Hà Nội FC được hưởng quả phạt trực tiếp.
60': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Quyết đá phạt, bóng được nhồi vào vòng cấm địa Hải Phòng, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã dễ dàng hóa giải thành công. Đội khách đang chưa tận dụng tốt những tình huống bóng cố định ở trận đấu này.
61': KHÔNG VÀO !!! Xuân Mạnh tạt bóng rất tốt bằng chân trái để Văn Quyết đánh đầu, nhưng cú dứt điểm của đội trưởng Hà Nội FC lại đập vào người Bùi Tiến Dụng đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội khách không làm khó được hàng thủ đội chủ nhà.
65': Trong quãng thời gian 10 phút đã qua, Hà Nội FC có được thế trận tấn công tốt hơn, tạo ra nhiều sức ép lên phần sân của Hải Phòng, nhưng đội khách chưa có được bàn mở tỉ số.
70': Tagueu đang bị đau sau pha va chạm với Thành Chung. Trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ cao, hai đội thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm.
77': KHÔNG VÀO !!! Joaquim Manuel Welo Lupeta có cơ hội rất ngon ăn sau đường chuyền của Camilo Minh Vasconcelos, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà không thắng được Quan Văn Chuẩn.
78': KHÔNG VÀO !!! Văn Chuẩn lại cứu thua sau pha dứt điểm bằng đầu của cầu thủ đội chủ nhà. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
79': VÀO VÀO VÀO !!! Hải Phòng tấn công trung lộ, cơ hội đến với Hữu Nam, cầu thủ này dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
86': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hà Nội FC tấn công bên cánh phải, Xuân Mạnh tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Hải Phòng dễ dàng hóa giải thành công.
88': THẺ VÀNG !!! Luiz Antonio De Souza Soares nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90+5': PHẢN CÔNG !!! Hải Phòng phản công nhanh, nhưng Joaquim Manuel Welo Lupeta xử lý bóng quá cá nhân nên không vượt qua được hàng thủ Hà Nội FC.
HẾT GIỜ !!! Hải Phòng đánh bại Hà Nội FC với tỉ số 1-0.
Trực tiếp Hải Phòng vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2025/2026 diễn ra vào lúc 18h trên sân Lạch Tray.
